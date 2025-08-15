Ciencia

Cuántos minutos de actividad física son ideales para potenciar la concentración de los niños

Un equipo internacional de investigadores diseñó un experimento en el que alumnos de nivel primario realizaron una rutina breve y estructurada antes de una evaluación. Los resultados

Guardar
Un estudio revela que nueve
Un estudio revela que nueve minutos de ejercicio intenso antes de una prueba mejoran el rendimiento académico en niños (Freepik)

Nueve minutos de ejercicio intenso antes de una prueba pueden marcar una diferencia significativa en el rendimiento académico de los niños, según un estudio reciente de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro. La investigación demuestra que una breve rutina de actividad física, realizada justo antes de una evaluación, mejora la comprensión verbal y la concentración en estudiantes de primaria, lo que abre nuevas posibilidades para el entorno escolar.

El equipo de investigadores, liderado por los profesores Eric Drollette y Jennifer Etnier, diseñó un experimento con 25 estudiantes de entre 9 y 12 años. Los participantes realizaron una secuencia de ejercicios de alta intensidad —sentadillas en el aire, elevaciones de rodillas, saltos de tijera y zancadas— durante 30 segundos cada uno, alternados con 30 segundos de descanso, todo ello en el mismo lugar junto a sus escritorios. La rutina completa sumó nueve minutos y no requirió ningún equipo especial, lo que la hace fácilmente aplicable en cualquier aula.

Ejercicio intenso y mejora en comprensión verbal

La investigación destaca la importancia
La investigación destaca la importancia de incorporar pausas activas en la jornada escolar para potenciar el aprendizaje y el bienestar estudiantil (Freepik)

Para evaluar el impacto de esta intervención, los investigadores compararon tres condiciones previas a la prueba: descanso sentado, ciclismo de intensidad moderada y la rutina de intervalos de alta intensidad. Solo esta última produjo una mejora notable en los resultados académicos. Los niños que realizaron el ejercicio intenso obtuvieron, en promedio, ocho puntos más en la escala de fluidez de lectura KTEA-3, lo que equivale aproximadamente a la diferencia entre situarse en el percentil 50 y el percentil 70. Esta ganancia se observó de manera consistente entre los participantes, sin diferencias claras por edad, condición física o rendimiento académico previo.

El estudio también incorporó mediciones cerebrales mediante electroencefalograma (EEG) para analizar la llamada negatividad relacionada con el error, una señal neuronal que aumenta cuando una persona comete un error y que se asocia con distracción mental y fijación excesiva en los fallos. Tras la sesión de ejercicio intenso, los estudiantes mostraron una reducción en esta respuesta, lo que sugiere una mayor capacidad para recuperarse de los errores y mantener la concentración durante la prueba. Según Drollette, con el ejercicio a intervalos se observa una disminución en esta respuesta relacionada con el error, lo que puede traducirse en una actitud mentalmente más saludable frente a los desafíos académicos.

Pausas de movimiento y contexto escolar

El experimento, realizado por la
El experimento, realizado por la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, muestra beneficios inmediatos en la fluidez de lectura y la salud mental infantil (Freepik)

Los autores del estudio subrayan la relevancia de estos hallazgos para el ámbito educativo. Etnier destaca que estos resultados pueden tener implicaciones importantes para los docentes que están incorporando pausas de movimiento en sus aulas y que luego podrían ver beneficios en el rendimiento académico de sus estudiantes. Drollette añade que la mejora se midió de forma inmediata tras el ejercicio, por lo que la aplicación más realista sería justo antes de bloques de lectura, exámenes o tareas que exijan atención sostenida, sin necesidad de reorganizar el aula ni de disponer de espacio adicional.

El tiempo de recreo disminuyó en muchas escuelas y solo alrededor del 10% de los centros de primaria ofrecen descansos regulares para moverse. Frente a estudios previos que requerían rutinas poco prácticas, como 20 minutos en una cinta de correr, esta propuesta ofrece una alternativa breve, sencilla y adaptable a la realidad escolar.

De cara al futuro, los investigadores esperan explorar cómo los cambios cerebrales inducidos por el ejercicio pueden influir en la salud mental y el comportamiento de los niños en el aula. Mientras tanto, la evidencia respalda la integración de pausas activas en la jornada escolar como una herramienta eficaz para potenciar el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes.

La actividad física breve y estructurada se consolida como un recurso valioso para favorecer la salud mental, cerebral y el desempeño académico de la nueva generación en el día a día escolar.

Temas Relacionados

Ejercicio intenso en niñosRendimiento académicoActividad físicaEjercicioComprensión verbalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Por qué aprender un instrumento musical luego de los 40 años impulsa la salud cognitiva

Un estudio publicado en Frontiers in Aging Neuroscience, citado por National Geographic, revela que esta práctica fortalece la reserva cognitiva y abre rutas de aprendizaje sostenibles, sin importar la edad en que se comience

Por qué aprender un instrumento

Con canciones de Queen y los Beatles, un experimento social mostró cómo el lenguaje moldea las emociones en masa

Más de 4.500 personas participaron en una investigación de científicos de la Argentina y Estados Unidos. El líder del estudio contó a Infobae por qué mostró el impacto de la manipulación lingüística sobre la percepción y el ánimo de grandes grupos

Con canciones de Queen y

Científicos alertan por la subestimación de la presión arterial alta, que puede causar graves problemas de salud

La hipertensión es conocida por ser una enfermedad silenciosa. Científicos de Cambridge aseguran que hasta un 30% de los casos de hipertensión sistólica pasan desapercibidos

Científicos alertan por la subestimación

Abandonar el cigarrillo ayuda a la recuperación de otros trastornos por consumo de sustancias

Según un análisis de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, el cambio de hábito potencia la eficacia de los tratamientos para quienes enfrentan múltiples dependencias

Abandonar el cigarrillo ayuda a

Diez países en América registraron brotes de sarampión, según la OPS: qué ocurre en Argentina

La mayoría de los contagios se concentra en comunidades con baja inmunización, lo que obliga a reforzar estrategias de prevención y vigilancia, alertó el organismo

Diez países en América registraron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las acciones y los bonos

Las acciones y los bonos argentinos operaron en baja en Wall Street, afectados por las tensiones del mercado local

Quién era la mujer que asesinaron frente a su hijo de 15 años durante un asalto en La Matanza

La oposición busca los votos para ir el miércoles a Diputados e insistir con las leyes vetadas por Miei

Crimen en La Matanza: los videos que permitieron localizar y detener al sospechoso de asesinar a una mujer frente a su hijo

¿Por qué casi todos los números tienen un 7? La explicación matemática

INFOBAE AMÉRICA
El trauma de la infancia

El trauma de la infancia en Gaza

Evo Morales volvió a sembrar dudas sobre las elecciones del domingo en Bolivia: cuestionó el cambio en el alto mando militar

Carros híbridos en Colombia: tipos, beneficios y cómo funcionan

Un bombardero B-2 Spirit y cuatro F-35 sobrevolaron a Trump y Putin en el inicio de la cumbre en Alaska

La cumbre Trump-Putin en Alaska en fotos

TELESHOW
Soledad compartió emotivos recuerdos por

Soledad compartió emotivos recuerdos por el cumpleaños de su hermana Natalia Pastorutti: “Siempre juntas”

Los nominados a los Premios Hugo 2025: La Sirenita, La revista del Cervantes y Despertar de Primavera, las más nominadas

La mamá de L-Gante opinó de la posible reconciliación de su hijo con Tamara Báez: “Ella fue su primer amor”

Wanda Nara habló de la drástica decisión de L-Gante de bloquearla: “Yo lo quiero un montón”

Así fue el cruce viral entre Virginia Gallardo y Axel Kicillof en 2019: una pregunta sin respuesta y una cita a Javier Milei