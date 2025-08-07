Ciencia

Una innovadora herramienta detecta cambios en el ADN del cáncer que pueden generar resistencia al tratamiento

Permite identificar signos de inestabilidad genómica y podría ayudar a predecir el avance de un tumor para orientar un abordaje personalizado

Por *Equipo Mayo Clinic

Guardar
La herramienta podría orientar decisiones
La herramienta podría orientar decisiones personalizadas ante el tumor (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Este contenido fue producido por expertos de Mayo Clinic en exclusiva para Infobae.

A la vanguardia de los avances en el análisis genético del cáncer, especialistas de Mayo Clinic han divulgado una nueva herramienta llamada BACDAC, que busca abordar uno de los desafíos más persistentes en oncología: la dificultad de detectar alteraciones estructurales dañinas incrustadas en las regiones profundas del ADN tumoral.

Tal como informó Mayo Clinic, estas modificaciones pueden potenciar el crecimiento acelerado de algunos cánceres y eludir tanto los métodos diagnósticos convencionales como los tratamientos estándar, una capacidad que se vuelve especialmente problemática ante muestras de tejido pequeñas o deterioradas.

El objetivo de BACDAC es lograr una identificación precisa de patrones genómicos ocultos, incluso cuando se dispone solo de material genético de baja calidad o cantidad. Para ello, utiliza técnicas de secuenciación abarcando el genoma completo, permitiendo a los investigadores desentrañar los signos de inestabilidad genómica ligados con las formas más agresivas y resistentes del cáncer. Esta innovación fue validada en un estudio publicado en mayo de 2025 en la revista Genome Biology, donde los investigadores analizaron más de 650 tumores correspondientes a 12 tipos de cáncer distintos.

La herramienta BACDAC de Mayo
La herramienta BACDAC de Mayo Clinic detecta alteraciones genómicas profundas en tumores difíciles de analizar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto central detrás del funcionamiento de BACDAC se conoce como ploidía, que alude al número de conjuntos completos de cromosomas presentes en una célula. Mientras que las células normales contienen dos conjuntos (un total de 46 cromosomas), en el caso de las células cancerígenas se observa con frecuencia la aparición de ganancias o pérdidas cromosómicas extensas. Estas alteraciones permiten que el tumor crezca sin control y, en muchos casos, desarrolle resistencia a las terapias actualmente disponibles.

De acuerdo con la Asociación Americana de Cáncer, “la ploidía de las células cancerosas se refiere a la cantidad de ADN que contienen. Si hay una cantidad normal de ADN en las células, estas son diploides. Estos tipos de cáncer tienden a crecer y propagarse más lentamente. Si la cantidad de ADN es anormal, entonces a las células se les llama aneuploides. Estos cánceres tienden a ser más agresivos. A su vez, suelen crecer y propagarse más rápidamente”.

El concepto de ploidía es
El concepto de ploidía es clave para entender la agresividad y resistencia de los tumores al tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los expertos, BACDAC demostró su capacidad al detectar con precisión duplicaciones del genoma completo, un fenómeno donde el tumor replica todo su ADN, lo que se asocia a un comportamiento más agresivo y a una mayor resistencia a los tratamientos convencionales.

Bajo estos preceptos, uno de los componentes más innovadores de esta nueva tecnología es el recurso personalizado llamado “Constellation Plot”. Esta visualización proporciona un resumen intuitivo del estado cromosómico de cada tumor, mostrando de manera sencilla si los cromosomas están estables o si presentan alteraciones relevantes, lo cual ayuda tanto a investigadores como a patólogos a interpretar los resultados y ajustar con mayor exactitud las estrategias diagnósticas y terapéuticas.

“La herramienta nos permite ver una capa del genoma que hasta ahora había sido invisible”, resaltó el Ph. D. George Vasmatzis, autor principal del estudio y codirector del Programa de Descubrimiento de Biomarcadores de Mayo Clinic. “Hemos dedicado décadas al estudio de la biología de la inestabilidad genómica. Esta es la primera vez que hemos podido traducir ese conocimiento en una herramienta que funciona a gran escala”, sumó el experto.

Mayo Clinic busca convertir BACDAC
Mayo Clinic busca convertir BACDAC en una herramienta clínica habitual para mejorar el diagnóstico y tratamiento del cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, de cara al futuro, Mayo Clinic planea continuar la validación de BACDAC y transformarla en un recurso clínico de uso habitual, ampliando su capacidad para fundamentar decisiones terapéuticas. Con esto, la visión de un diagnóstico oncológico ajustado a los cambios estructurales y moleculares de cada tumor se vuelve un objetivo cada vez más cercano, con el potencial de mejorar significativamente la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con cáncer.

Temas Relacionados

Mayo ClinicCáncerADNTratamientoúltimas noticias

Últimas Noticias

Los hábitos que ayudan a proteger la memoria y la función cerebral, según las últimas investigaciones

Un ensayo liderado por el doctor Dean Ornish mostró mejoras en pacientes con Alzheimer temprano. Además, especialistas internacionales identificaron estrategias respaldadas por estudios recientes para prevenir el deterioro cognitivo

Los hábitos que ayudan a

Eje intestino-cerebro: una intervención alimentaria demostró que puede reducir la frecuencia y severidad de la migraña crónica

Un estudio clínico internacional que abarcó a 7.677 personas evidenció que una dieta antiinflamatoria baja en carbohidratos disminuye las crisis de este trastorno neurológico. Facundo Pereyra, gastroenterólogo y líder de la investigación explicó a Infobae los detalles

Eje intestino-cerebro: una intervención alimentaria

Cómo la forma de cocinar las papas influye en el riesgo de diabetes tipo 2, según Harvard

Una investigación analizó diferentes maneras de preparar este ingrediente y sus posibles efectos en la salud

Cómo la forma de cocinar

Alzheimer: cómo influyen la agilidad mental y los genes en la aparición de la enfermedad, según un estudio

Investigadores británicos hallaron que mantener buenas capacidades mentales en la madurez se asocia con menos probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo, aunque ciertos factores hereditarios pueden influir en su aparición

Alzheimer: cómo influyen la agilidad

Cómo funciona el avance quirúrgico que podría mejorar la detección de cáncer cerebral en tiempo real

Se trata de una sonda fluorescente que permite a los neurocirujanos distinguir el tejido maligno de áreas sanas mientras realizan intervenciones. Por qué afirman que puede reducir los riesgos para los pacientes

Cómo funciona el avance quirúrgico
ÚLTIMAS NOTICIAS
Su hija escribió un relato

Su hija escribió un relato ficticio de un abuso, la escuela lo denunció y el hombre quedó detenido

Psicología de la negociación: cómo construir un acuerdo que satisface a todos

La inteligencia artificial puede mejorar la velocidad y precisión de los diagnósticos médicos en la Argentina

El auge de la inteligencia artificial en la educación

Continúan las excavaciones y cotejos de ADN en búsqueda de más pruebas en contra del presunto asesino serial de Jujuy

INFOBAE AMÉRICA
No ficción: estas son las

No ficción: estas son las principales novedades de agosto

El fenómeno “Hamilton”, un hito cultural y económico que redefinió el teatro contemporáneo

TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, quedará exento del arancel a los semiconductores anunciado por Trump

Vicente Palermo y el desafío existencial de sus nuevos relatos

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

TELESHOW
La palabra de Mirtha Legrand

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”

“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”

Lali Espósito compartió el detrás de escena de sus shows en Cuyo: “¡Así cerramos la primera etapa de la gira!”