El paso a paso de la rutina del millonario Bryan Johnson para no envejecer y vivir 150 años

El multimillonario Bryan Johnson gastó millones en desarrollar el Proyecto Blueprint, su estrategia personal para retrasar el envejecimiento

Bryan Johnson convirtió su cuerpo en un experimento científico. Con 47 años cronológicos y un organismo que, según sus propias mediciones, se asemeja al de un hombre de 30, este empresario tecnológico destinó millones de dólares a encontrar la clave de la longevidad.

Su programa, el Proyecto Blueprint, es una estricta combinación de ciencia, tecnología y hábitos meticulosos diseñados para reducir el envejecimiento biológico.

Para Johnson, no se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor. Aunque muchas de sus prácticas son extremas, él sostiene que cualquier persona puede aplicar pequeñas modificaciones en su día a día para optimizar su salud y alargar su vida.

A continuación, un paso a paso detallado de la rutina que sigue el millonario para desafiar el paso del tiempo.

1. Respirar aire limpio: el primer paso para una vida larga

Biohacker Bryan Johnson

Para Johnson, la calidad del aire es un factor crucial para la longevidad y uno de los más ignorados. En una reciente entrevista con el Daily Mail, el biohacker contó que abandonó una conversación en India al comprobar que respirar en la zona equivalía a fumar cuatro cigarrillos al día.

¿Qué recomienda Johnson?

Revisar la calidad del aire en casa y el trabajo.

Preguntar qué tipo de filtro de aire usa el edificio donde se vive o trabaja.

Usar filtros de alta eficiencia, como los MERV 13 para un filtrado del 75-90% de partículas dañinas o HEPA (MERV 17) para eliminar el 99.97% de los contaminantes.

Por cierto, un informe de la Asociación Estadounidense del Pulmón (ALA) reveló que el 39% de los estadounidenses vive en regiones con niveles de contaminación nocivos para la salud.

2. Eliminar los plásticos, el enemigo invisible

Los microplásticos están presentes en el cerebro, la sangre y la placenta humana, y podrían estar relacionados con enfermedades neurodegenerativas y disminución de la fertilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los plásticos están en todas partes: en los envases de comida, en los utensilios de cocina, en la ropa y hasta en el agua. Johnson advierte que la exposición constante a estos materiales puede afectar negativamente la salud y acelerar el envejecimiento.

¿Cómo reducir los plásticos en la vida diaria?

Evitar calentar comida en envases de plástico.

Usar botellas de agua reutilizables en lugar de desechables.

Reemplazar utensilios de cocina de plástico por alternativas de acero inoxidable, vidrio o madera.

Estudios recientes encontraron microplásticos en el cerebro, el sistema reproductivo y la placenta humana, con posibles vínculos al Alzheimer y a la disminución de la fertilidad.

3. Dormir bien es clave para mantenerse joven

La falta de sueño crónica se ha vinculado a un mayor riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas y pérdida de memoria, según diversos estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si antes era un símbolo de éxito dormir poco y trabajar sin descanso, hoy la ciencia demostró que el sueño es la base de la salud y la longevidad. Johnson, quien presume de tener “la mejor puntuación de sueño del mundo”, sigue un régimen extremadamente estricto para optimizar su descanso.

¿Cómo mejorar la calidad del sueño?

Mantener un horario de sueño constante. Johnson duerme exactamente nueve horas todos los días, acostándose y despertándose a la misma hora.

Exponerse a la luz natural por la mañana para regular el ritmo circadiano.

Evitar pantallas y luces brillantes al menos una hora antes de dormir.

Cenar entre 4 y 6 horas antes de acostarse para evitar alteraciones metabólicas.

Mantener el dormitorio fresco, oscuro y libre de ruidos.

La falta de sueño se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, obesidad, pérdida de memoria y un sistema inmune debilitado.

4. Alimentación: comer como un biohacker

Johnson practica el ayuno intermitente, realizando su última comida a las 11 AM y ayunando hasta la mañana siguiente para optimizar su metabolismo (Freepik)

La dieta es un pilar fundamental en la estrategia de longevidad de Johnson. Su alimentación es estrictamente controlada y basada en evidencia científica.

¿Qué come Johnson?

Dieta vegana, aunque permite la inclusión de carne en versiones adaptadas del protocolo.

Consumo diario de 2,250 calorías con un balance preciso de 130 g de proteínas, 206 g de carbohidratos, 101 g de grasas

En su dieta están prohibidos: azúcar y edulcorantes artificiales, alimentos ultraprocesados, fritos o chatarra, lácteos, pastas, pan y aceites industriales y alcohol.

¿Cómo organiza sus comidas? Comienza bien temprano a las 5:25 AM con un licuado de proteínas, a las 6:45 AM desayuna, a las 9 AM hace su segunda comida -equivalente al almuerzo- y a las 11 AM la última comida del día. Desde esa hora, ayuna hasta la mañana siguiente.

Johnson basa este esquema en estudios que demostraron que el ayuno intermitente puede reducir la inflamación y mejorar la longevidad celular.

5. Ejercicio: un enfoque basado en la ciencia

El ejercicio es una parte esencial de su estrategia: entrena fuerza tres veces por semana y realiza cardio otros tres días, combinando intensidad moderada y vigorosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento es otro componente esencial del Proyecto Blueprint. Johnson sigue un programa de entrenamiento diseñado para mantener la fuerza muscular, la movilidad y la salud cardiovascular.

Su rutina de ejercicio recomendada incluye:

3 días de entrenamiento de fuerza a la semana.

3 días de cardio, combinando intensidad moderada y vigorosa.

Ejercicios de flexibilidad y balance para un envejecimiento funcional.

Además, el movimiento constante es un sí o sí en su vida: el magnate camina 5-10 minutos después de cada comida para estabilizar la glucosa y se levanta y se mueve cada 30 minutos si pasa mucho tiempo sentado.

Bien sabido es que la inactividad física está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas y envejecimiento acelerado.

Para Johnson, la longevidad no es solo genética: las decisiones diarias sobre alimentación, ejercicio, descanso y ambiente pueden marcar la diferencia en el envejecimiento

¿Es posible seguir el método de Bryan Johnson? El Protocolo Blueprint es un régimen extremo, que requiere disciplina, tiempo y recursos. Sin embargo, algunos de sus principios pueden aplicarse sin necesidad de invertir millones.

Algunos pequeños cambios con gran impacto que cualquier persona pueden comenzar a aplicar incluyen:

Mejorar la calidad del aire en casa.

Reducir la exposición a plásticos.

Priorizar el sueño y establecer un horario constante.

Optar por una alimentación rica en nutrientes y baja en procesados.

Moverse más a lo largo del día.

Aunque Johnson persigue la inmortalidad, su enfoque deja una lección clara: el envejecimiento no es solo una cuestión de genética, sino de elecciones diarias.