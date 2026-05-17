Ciencia

La araña que caza mosquitos con sangre humana y desconcierta a los científicos

Esta especie vive cerca del lago Victoria y muestra una sorprendente preferencia por los insectos que ya picaron a personas, un comportamiento único entre los arácnidos

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Ilustración de una araña marrón de 5mm con ojos grandes acechando a un mosquito de abdomen rojo hinchado sobre una hoja de papiro, con vegetación y agua al fondo.
La araña Evarcha culicivora del lago Victoria destaca como depredador natural de mosquitos transmisores de enfermedades en África oriental (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las inmediaciones del lago Victoria, en África oriental, habita una especie de araña que ha captado la atención de la comunidad científica por la extraordinaria especificidad de su alimentación. Conocida como Evarcha culicivora, esta diminuta araña mide cerca de 5 milímetros y pertenece a la familia Salticidae, el grupo más numeroso de arácnidos saltadores.

Su presencia se ha registrado principalmente en Kenia y Uganda, donde frecuenta plantas de papiro y áreas cercanas a cuerpos de agua. Científicos la apodan el “mosquito terminator” por su capacidad de cazar y alimentarse de mosquitos transmisores de enfermedades, posicionándose como un depredador natural en la región.

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Esta especie ha despertado interés debido a su adaptación a entornos cercanos a asentamientos humanos, donde los mosquitos abundan y propagan enfermedades como el paludismo. Según la revista de divulgación científica Popular Science, su dieta y localización la convierten en objeto de estudio para quienes buscan alternativas naturales en el control de vectores.

La combinación de su tamaño, agilidad y hábitos alimenticios la distingue de otros depredadores del ecosistema y aporta información clave sobre las relaciones entre especies y la dinámica de los ambientes húmedos africanos.

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Primer plano de una araña saltarina de cuerpo peludo oscuro y ojos grandes y verdes sobre un tronco musgoso, con helechos y un arroyo al fondo.
Esta especie de Salticidae muestra preferencia por mosquitos con sangre humana, diferenciándose de otros arácnidos saltadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación y selección de presas

Evarcha culicivora muestra una marcada preferencia por los mosquitos que han consumido sangre humana, una característica que la separa de otros depredadores.

Los experimentos demuestran que, al ofrecerle distintas opciones, la araña selecciona 9 de cada 10 veces a los mosquitos que portan sangre sobre aquellos que no la contienen.

Este comportamiento refleja una adaptación evolutiva única en el reino animal y responde a necesidades nutricionales y reproductivas específicas de la especie. El consumo de mosquitos con sangre proporciona más energía y, además, influye directamente en el cortejo.

Tras alimentarse de un mosquito cargado de sangre, la araña adquiere un “perfume” sanguíneo. Esta preferencia alimenticia también puede estar relacionada con la disponibilidad de presas en su entorno, en el que predominan los mosquitos transmisores de enfermedades.

Primer plano de araña saltarina peluda y oscura con ojos verdes brillantes, posada sobre una hoja otoñal. El suelo del bosque muestra musgo y setas.
Los hábitos antropofílicos de Evarcha culicivora la llevan a frecuentar zonas habitadas y a seleccionar presas guiada por olores humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comportamiento en presencia humana

Las similitudes entre los hábitos de los mosquitos transmisores de enfermedades y Evarcha culicivora resultan notables. Ambos muestran una afinidad poco común por los seres humanos, motivada por señales químicas y olfativas presentes en el ambiente.

En el caso de la araña, esta preferencia se expresa mediante una conducta antropofílica: la tendencia hacia elementos y señales asociadas al ser humano, como prendas usadas, olores o espacios frecuentados por personas. Los mosquitos Anopheles, responsables del paludismo, se sienten atraídos por el aliento y el olor de los pies humanos.

De forma paralela, las arañas prefieren acercarse a medias usadas por personas, un comportamiento poco habitual entre los arácnidos. Este patrón facilita que la araña encuentre a sus presas en zonas pobladas, donde el contacto con el ser humano es inevitable.

La atracción por los olores humanos parece ser un mecanismo evolutivo que la ayuda a maximizar sus oportunidades de alimentación. La convivencia cercana con humanos también incrementa su potencial impacto en la reducción de poblaciones de mosquitos. Esta proximidad no implica riesgos directos para las personas, ya que la especie no representa una amenaza.

Primer plano de una araña saltarina peluda y oscura con ojos grandes y verdes sobre un tronco cubierto de musgo en un bosque soleado.
Expertos destacan el papel local de Evarcha culicivora en la reducción de mosquitos, aunque no ofrece una solución definitiva contra el paludismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en el control del paludismo

A pesar de sus hábitos alimenticios y su presencia en áreas endémicas, Evarcha culicivora no constituye una solución definitiva contra el paludismo. Su actividad ayuda a disminuir la cantidad de mosquitos, pero especialistas en entomología del Instituto XYZ advierten que no sería efectivo liberar grandes cantidades de estas arañas en otros hábitats.

La complejidad de los ecosistemas y la diversidad de especies de mosquitos impiden que una sola especie arácnida controle el problema. No obstante, su papel dentro de la cadena alimentaria local es importante y contribuye de manera natural al equilibrio biológico.

La araña actúa como un depredador especializado que limita la proliferación de ciertos insectos. Estudios sobre su impacto ecológico continúan con el objetivo de entender mejor cómo aprovechar sus cualidades sin alterar el entorno. Las estrategias de control biológico suelen requerir enfoques integrales y la combinación de varios métodos.

Primer plano de un mosquito de color oscuro con patas a rayas y abdomen rojo hinchado, picando un brazo humano con piel clara. Fondo borroso.
La convivencia cercana con los humanos potencia el potencial de la araña para disminuir poblaciones de mosquitos sin representar riesgos directos para las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias sexuales en la especie

Las investigaciones sobre Evarcha culicivora revelan notables diferencias entre machos y hembras, que se manifiestan tanto en la coloración como en el comportamiento. Las hembras suelen presentar un tono marrón predominante, mientras que los machos exhiben rostros de color rojo intenso.

El intenso color rojo del rostro de los machos cumple un papel decisivo en la vida social y reproductiva de Evarcha culicivora. Los investigadores comprobaron que esta señal visual influye tanto en la competencia entre machos como en la atracción hacia las hembras.

En los experimentos, al cubrir con maquillaje negro el rostro rojo de un macho, otros individuos dejaron de reconocerlo fácilmente como rival y las hembras mostraron menor interés en él. Según los científicos, la preferencia femenina por ese color impacta directamente en las posibilidades de reproducción y en la dinámica social de la especie.

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