El misterio detrás de la alergia al agua: una reacción sin explicación definitiva

La urticaria acuagénica provoca reacciones cutáneas tras el contacto con agua, como ronchas y enrojecimiento, incluso al llorar o ducharse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas diagnosticadas con urticaria acuagénica sufren reacciones cutáneas tras el contacto con el agua, independientemente de la temperatura o el tipo de líquido. Esta afección, conocida popularmente como “alergia al agua”, es muy poco frecuente: según Popular Science, tan solo se han documentado entre 100 y 150 casos en todo el mundo.

El dermatólogo Dr. Amir Bajoghli, profesor adjunto en la Escuela de Medicina de la Universidad de Georgetown, describe que sus pacientes presentan ronchas, enrojecimiento y escozor minutos después de exponerse al agua, incluso en situaciones tan cotidianas como ducharse o llorar.

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Si bien el término “alergia al agua” es ampliamente utilizado, los especialistas subrayan que no se trata de una alergia clásica desde el punto de vista inmunológico. Bajoghli precisa que la reacción no involucra los mecanismos inmunitarios habituales de otras alergias frecuentes.

En este caso, el agua se convierte en un agente desencadenante de síntomas molestos y persistentes para quienes la padecen.

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La urticaria acuagénica no se clasifica como una alergia tradicional, pues no implica los mecanismos inmunológicos típicos de otras afecciones alérgicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causas y mecanismos inmunológicos bajo estudio

La urticaria acuagénica no se debe al agua en sí misma, sino a una reacción específica de la piel después del contacto con el líquido. Los especialistas sugieren que, en estos pacientes, la interacción con el agua activa células del sistema inmunitario llamadas células cebadas, que liberan histamina e inducen la aparición de ronchas y picazón.

En ese sentido, Bajoghli indica que este fenómeno ocurre pocos minutos después del contacto y que la intensidad de la reacción depende del tiempo de exposición a la humedad.

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Hasta el momento, no se ha identificado de manera precisa la sustancia o el antígeno responsable de la reacción. Algunos investigadores plantean que podría existir un compuesto no identificado en la piel de los afectados, que al combinarse con el agua provoca el brote.

Asimismo, Bajoghli reconoce que la causa exacta sigue siendo un misterio desde la perspectiva médica. La falta de información sobre el desencadenante de la urticaria dificulta el desarrollo de tratamientos específicos o estrategias de prevención.

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Especialistas señalan que la reacción en la urticaria acuagénica surge minutos después del contacto con agua y varía según el tiempo de exposición (Créditos: Freepik)

Síntomas y manifestaciones clínicas: impacto en la rutina cotidiana

La reacción más característica de la urticaria acuagénica es la aparición de ronchas elevadas y pruriginosas en la piel pocos minutos después del contacto con el agua. Estos síntomas pueden persistir entre treinta minutos y una hora, y se agravan si la exposición es prolongada. Según Popular Science, se han reportado molestias incluso al sudar, aunque no todos los pacientes desarrollan brotes ante su propio sudor.

En el caso clínico seguido por el Dr. Amir Bajoghli, el paciente adolescente no presentaba reacciones al sudor, pero necesitaba limitar las duchas a tan solo dos minutos para evitar síntomas más intensos.

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Beber agua no desencadena molestias, dado que el interior del organismo no activa el mismo mecanismo inmunitario. De este modo, únicamente el contacto directo del agua con la piel origina los episodios.

Las estrategias de adaptación resultan fundamentales para estos pacientes y sus familias. Muchos deben evitar piscinas, reducir la duración de las duchas y estar atentos incluso a situaciones emocionales que generen llanto. La rutina diaria se ve condicionada por la necesidad de prevenir brotes cutáneos, y las adaptaciones no siempre logran eliminar del todo las molestias.

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Los síntomas de urticaria acuagénica pueden desencadenarse incluso por sudoración, aunque esto no afecta a todos los pacientes diagnosticados (gokhanilgaz)

Diagnóstico: pruebas directas y retraso en la identificación

El diagnóstico de la urticaria acuagénica es complejo y suele demorarse debido a la poca familiaridad de los médicos generales con la enfermedad. Bajoghli explica que la prueba consiste en aplicar una compresa húmeda sobre la piel y aguardar cinco y treinta minutos para observar la aparición de ronchas. Si los síntomas ocurren en ese período, se confirma la sospecha clínica.

La extrema rareza de la urticaria acuagénica y el limitado conocimiento sobre esta enfermedad dificultan su diagnóstico. En muchos casos, los pacientes pasan meses o incluso años recibiendo diagnósticos erróneos y sufriendo brotes repetidos sin saber qué los provoca.

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Los especialistas advierten que identificar la enfermedad de manera temprana resulta fundamental para iniciar tratamientos adecuados y aplicar medidas que ayuden a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

El uso de antihistamínicos y medicamentos recientes como omalizumab ofrece alivio sintomático para quienes padecen urticaria acuagénica, aunque no existe cura definitiva

Tratamientos disponibles y perspectivas en investigación

Aunque la urticaria acuagénica no tiene cura en la actualidad, existen tratamientos que permiten aliviar los síntomas y reducir la intensidad de las reacciones. El paciente tratado por el Dr. Amir Bajoghli utiliza antihistamínicos como la ciproeptadina, un medicamento que puede disminuir la respuesta alérgica cuando se toma aproximadamente una hora antes del contacto con el agua. En algunos casos, terapias más recientes como el omalizumab también mostraron resultados positivos.

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Sin embargo, los investigadores reconocen que el gran desafío sigue siendo identificar con precisión qué sustancia desencadena la reacción. Según Bajoghli, descubrir ese antígeno permitiría desarrollar tratamientos más específicos y eficaces. Mientras tanto, el abordaje de la enfermedad se centra principalmente en evitar la exposición al agua y controlar los síntomas.