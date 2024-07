El enigma del COVID prolongado empieza a revelarse: por qué el panorama aún es inquietante

El término COVID prolongado describe un conjunto de síntomas que duran meses o años después de la infección inicial (Getty)

Desde 2020, la enfermedad conocida como COVID prolongado se ha convertido en una discapacidad generalizada que afecta la salud y la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo y le cuesta a las economías miles de millones de dólares en reducción de la productividad de los empleados y una caída general de la fuerza laboral.

El intenso esfuerzo científico que desencadenó el COVID prolongado ha dado como resultado más de 24.000 publicaciones científicas, lo que lo convierte en la condición de salud más investigada en los cuatro años registrados de la historia humana.

El término COVID prolongado describe el conjunto de efectos a largo plazo sobre la salud causados por la infección con el virus SARS-CoV-2. Estos van desde síntomas respiratorios persistentes, como dificultad para respirar, hasta fatiga debilitante o confusión mental que limita la capacidad de las personas para trabajar, y afecciones como insuficiencia cardíaca y diabetes, que se sabe que duran toda la vida.

Soy un científico médico y he estado profundamente inmerso en el estudio del long COVID desde los primeros días de la pandemia. He testificado ante el Senado de los EE.UU. como testigo experto sobre el COVID prolongado, he publicado extensamente sobre el tema y fui nombrado una de las 100 personas más influyentes en el ámbito de la salud por la revista Time en 2024 por mi investigación en esta área.

Ziyad Al-Aly, epidemiólogo clínico y profesor en la Universidad de Washington, es la mente líder detrás de los estudios fundacionales sobre los efectos a largo plazo del COVID-19, y ahora busca identificar tratamientos efectivos para abordar estas complejas condiciones postinfecciosas (Mary-Dale Amison)

Durante la primera mitad de 2024, una serie de informes y artículos científicos sobre el COVID prolongado aportaron claridad a esta compleja enfermedad. Entre ellos, se incluyen, en particular, conocimientos sobre cómo el COVID-19 puede seguir causando estragos en muchos órganos años después de la infección viral inicial, así como nuevas pruebas sobre la persistencia viral y la disfunción inmunitaria que duran meses o años después de la infección inicial.

¿Cuánto tiempo afecta el COVID al cuerpo?

Un nuevo estudio que mis colegas y yo publicamos en el New England Journal of Medicine el 17 de julio de 2024 muestra que el riesgo de COVID-19 prolongado disminuyó a lo largo de la pandemia.

En 2020, cuando la cepa ancestral del SARS-CoV-2 era dominante y no había vacunas disponibles, alrededor del 10,4% de los adultos que contrajeron COVID-19 desarrollaron COVID-19 prolongado.

A principios de 2022, cuando predominaba la familia de variantes Ómicron, esa tasa se redujo al 7,7% entre los adultos no vacunados y al 3,5% de los adultos vacunados. En otras palabras, las personas no vacunadas tenían más del doble de probabilidades de desarrollar COVID-19 prolongado.

Si bien los investigadores como yo aún no tenemos cifras concretas para la tasa actual a mediados de 2024 debido al tiempo que tarda en reflejarse en los datos los casos de COVID prolongado, el flujo de nuevos pacientes en las clínicas de COVID prolongado ha sido similar al de 2022.

Se estima que más de 65 millones de personas han sufrido de COVID prolongado en el primer año (Getty)

Descubrimos que la disminución fue el resultado de dos factores clave: la disponibilidad de vacunas y los cambios en las características del virus, que lo hicieron menos propenso a causar infecciones agudas graves y pueden haber reducido su capacidad de persistir en el cuerpo humano el tiempo suficiente para causar enfermedades crónicas.

A pesar de la disminución del riesgo de desarrollar COVID-19 persistente, incluso un riesgo del 3,5 % es sustancial. Las infecciones nuevas y repetidas de COVID-19 se traducen en millones de nuevos casos de COVID-19 persistente que se suman a una cifra ya asombrosa de personas que padecen esta afección.

Las estimaciones para el primer año de la pandemia indican que al menos 65 millones de personas en todo el mundo han tenido COVID-19 persistente. Junto con un grupo de otros científicos destacados, mi equipo publicará pronto estimaciones actualizadas de la carga mundial de COVID-19 persistente y su impacto en la economía mundial hasta 2023.

Además, un nuevo e importante informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EE.UU. detalla todos los efectos sobre la salud que conlleva el COVID prolongado. El informe fue encargado por la Administración del Seguro Social para comprender las implicaciones del long COVID en sus beneficios por discapacidad.

Desde 2020, la comunidad científica ha profundizado en el estudio del COVID prolongado, generando más de 24.000 publicaciones (Imagen ilustrativa Infobae)

Se concluyó que el COVID prolongado es una enfermedad crónica compleja que puede provocar más de 200 efectos sobre la salud en múltiples sistemas corporales, entre ellos la aparición o el empeoramiento de los siguientes:

Cardiopatía

Problemas neurológicos como deterioro cognitivo, accidentes cerebrovasculares y disautonomía. Se trata de una categoría de trastornos que afectan al sistema nervioso autónomo del cuerpo , es decir, los nervios que regulan la mayoría de los mecanismos vitales del cuerpo, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura.

Malestar posesfuerzo, un estado de agotamiento severo que puede ocurrir incluso después de una actividad menor, a menudo dejando al paciente incapaz de funcionar durante horas, días o semanas

Desórdenes gastrointestinales

Nefropatía

Trastornos metabólicos como diabetes e hiperlipidemia , o un aumento del colesterol malo

Disfunción inmunológica

Los efectos duraderos del SARS-CoV-2 en el cuerpo humano van más allá de los síntomas iniciales y pueden afectar al sistema nervioso (Getty)

El COVID-19 prolongado puede afectar a personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, y de todas las razas, etnias y estados de salud iniciales. Es importante destacar que más del 90% de las personas con COVID-19 prolongada tuvieron infecciones leves por COVID-19.

El informe de las Academias Nacionales también concluyó que la COVID prolongada puede provocar la incapacidad de regresar al trabajo o a la escuela, mala calidad de vida, disminución de la capacidad para realizar actividades de la vida diaria y disminución de la función física y cognitiva durante meses o años después de la infección inicial.

El informe señala que muchos de los efectos de la COVID prolongada sobre la salud, como el malestar posterior al esfuerzo y la fatiga crónica, el deterioro cognitivo y la disfunción autonómica, no están incluidos actualmente en la Lista de discapacidades de la Administración del Seguro Social, pero pueden afectar significativamente la capacidad de una persona para participar en el trabajo o la escuela.

Un largo camino por delante

Es más, los problemas de salud derivados del COVID-19 pueden durar años después de la infección inicial. Un gran estudio publicado a principios de 2024 mostró que incluso las personas que tuvieron una infección leve por SARS-CoV-2 aún experimentaron nuevos problemas de salud relacionados con el coronavirus en el tercer año después de la infección inicial.

La disponibilidad de vacunas y los cambios en el virus han ayudado a reducir la magnitud de las infecciones graves (Getty)

Estos hallazgos son similares a otros estudios que muestran que el virus persiste en varios sistemas orgánicos durante meses o años después de la infección por COVID-19. Y los estudios muestran que las respuestas inmunitarias a la infección siguen siendo evidentes dos o tres años después de una infección leve. En conjunto, estos estudios pueden explicar por qué una infección por SARS-CoV-2 hace años todavía podría causar nuevos problemas de salud mucho después de la infección inicial.

También se están logrando avances importantes en la comprensión de las vías por las que la COVID-19 prolongada causa estragos en el organismo. Dos estudios preliminares realizados en Estados Unidos y los Países Bajos muestran que cuando los investigadores transfieren autoanticuerpos (anticuerpos generados por el sistema inmunológico de una persona que se dirigen a sus propios tejidos y órganos) de personas con COVID-19 prolongada a ratones sanos, los animales comienzan a experimentar síntomas similares a los de la COVID-19 prolongada, como debilidad muscular y falta de equilibrio.

Estos estudios sugieren que una respuesta inmune anormal, que se cree que es responsable de la generación de estos autoanticuerpos, puede ser la base de la COVID prolongada y que la eliminación de estos autoanticuerpos puede ser un posible tratamiento prometedor.

Estudios recientes sugieren que una respuesta inmunológica anormal podría ser la causa detrás del COVID prolongado (Getty)

Una amenaza constante

A pesar de la abrumadora evidencia de los amplios riesgos que plantea el COVID-19, gran parte de los mensajes sugieren que ya no representa una amenaza para la población. Aunque no hay evidencia empírica que respalde esta afirmación, esta desinformación ha permeado el discurso público.

Los datos, sin embargo, cuentan una historia diferente.

Las infecciones por COVID-19 siguen superando en número a los casos de gripe y provocan más hospitalizaciones y muertes que la gripe. La COVID-19 también provoca problemas de salud a largo plazo más graves. Trivializar la COVID-19 como un resfriado sin importancia o equipararlo con la gripe no se ajusta a la realidad.

* El doctor Ziyad Al-Aly es epidemiólogo clínico de la Universidad de Washington en St. Louis y jefe de Investigación y Desarrollo en St. Louis Health Care System.

* Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation