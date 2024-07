Natalie Weber relató el problema que vive en su casa de Nordelta con la invasión de carpinchos: "Me rompen todo" (Video: Desayuno Americano, América)

Desde que los barrios privados se hicieron más numerosos y abarcaron parte de la zona norte, lindera al lago en la zona de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, los vecinos se quejan de la presencia de animales como los carpinchos y las nutrias que habitan allí, en la zona de humedales. En esta oportunidad, Natalie Weber se refirió a la molestia que le ocasionan en su hogar en el barrio de Nordelta cuando se acercan a la piscina y a su jardín. “Tuve que cercar mi terreno, miren”, comenzó diciendo al aire de Desayuno Americano, mientras mostraba el límite de su propiedad que da al lago con un límite bien definido de un cerco de alambre tejido de punta a punta de su lote. “Esto es para que no pasen, porque a veces estoy en mi dormitorio y veo a dos o tres tirados en el jardín y ya sé que al otro día tengo todo destruido”, relató.

“¿Y qué te rompen?” le preguntó directamente Pamela David. “Todo”, respondió de inmediato. Acto seguido, le pidió al camarógrafo que la siguiera y ella describió lo que ocurre. “Este cantero, por ejemplo, lo rompen”, explicó mientras se veía un rectángulo de plantas ubicadas al costado de la galería de su casa. Luego, siguió detallando otros problemas que le ocasionan estos animales. “Cuando el jardinero deja la puerta de la tranquera abierta pasan y destruyen todo. La pileta la ensucian, se comen las plantas, los canteros los arruinan por completo”, enumeró.

Natalie Weber relató el problema que vive en su casa de Nordelta con la invasión de carpinchos: "Me rompen todo" (Desayuno Americano, América)

En ese momento, el periodista Damián Rojo recordó que los carpinchos ya estaban en el lugar antes de que se construyeran estos barrios, y que “ese es su hábitat natural”. Entonces, Weber se mostró molesta ante el comentario. “¿Pero qué querés que haga?. Yo no estoy de acuerdo en electrificar los cercos, como hacen algunos, para mí son animales y no hay que lastimarlos, pero qué se puede hacer”, preguntó visiblemente indignada. “Debería actuar fauna de la provincia”, respondió Rojo.

La panelista continuó con su descargo. “Hay más de doscientos carpinchos. El carpincho no hace nada, no ataca, no molesta, lo que pasa es que va a llegar un momento en que la situación va a ser un poco insostenible, porque se reproducen, cada vez hay más y pueden haber accidentes”, sostuvo. De inmediato, continuó con su explicación. “Lo que pasa es que entre las avenidas de Nordelta, que puede ser la del Golf o la de los Lagos, tenés un boulevard que tiene como mucho arbusto y a veces te salen por ahí y vos no los ves”, siguió la modelo acerca de los accidentes que suelen ocurrir con estos ejemplares. “Lo grave es que sabiendo que atropellaste a alguno no frenes para ayudarlo. Pero son cosas que pueden pasar, porque están libres”, manifestó. “Que las autoridades se pongan de acuerdo y vean qué es lo que hay que hacer”, cerró al no poder encontrar una solución al debate que se había formulado en el estudio.

Alejandro Fantino en contra al maltrato a los carpinchos

Fantino se refirió a la situación de los carpinchos en Nordelta

Hace unos días, Alejandro Fantino mostró una filmación en su programa de streaming, Neura, y se refirió al maltrato hacia los carpinchos. En esa ocasión, el conductor afirmó que en el Nordelta Golf Club de Tigre tomaron medidas para evitar la aparición de estos animales. Por tal motivo, grabó la situación en busca de respuestas.

“Me indignó lo que vi y lo filmé. Y lo hago público porque cuando estaba volviendo para mi casa todavía no lo habían sacado”, comenzó a relatar el conductor de Multiverso Fantino. “Vivo en Nordelta, donde permanentemente está puesto en tela de juicio lo que hay que hacer con los carpinchos y la fauna local. Yo no soy proteccionista, pero estoy a favor de la vida animal”, dijo.

Más adelante, el periodista afirmó: “Si vivo en Nordelta y hay animales que están en su hábitat natural, que llegaron ahí antes que Eduardo Costantini y antes que todos nosotros, me parece que hay que respetar a la fauna”. Asimismo, se mostró molesto con la situación de que algunos vecinos electrifiquen los cercos para ahuyentarlos.

“Hay un montón de carpinchos que se reproducen y también nutrias que no tienen a dónde ir porque les tomaron todos los terrenos. Entonces, muchos electrificaron los terrenos. En algún punto es debatible, porque una casa es propiedad privada y vos no te podés meter en lo que hagan ahí. Pero lo que me motiva a mostrarles esto es que pusieron un boyero eléctrico en el campo de golf”, sostuvo, indignado.