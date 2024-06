El descargo de Fantino a favor de los carpinchos en Nordelta: aseguró que hay terrenos electrificados para sacarlos

Fantino se refirió a la situación de los carpinchos en Nordelta

El periodista Alejandro Fantino se tomó un tiempo en su programa para referirse a una situación que vivió en las últimas horas y que también lo llevó a pensar en la posibilidad de realizar una denuncia por maltrato animal. Reviviendo el debate sobre la presencia de los carpinchos, el conductor afirmó este miércoles que en el Nordelta Golf Club de Tigre tomaron medidas para evitar la aparición de estos animales. Por tal motivo, grabó la situación en busca de respuestas.

“Me indignó lo que vi y lo filmé. Y lo hago público porque cuando estaba volviendo para mi casa todavía no lo habían sacado”, comenzó su relato el conductor de “Multiverso Fantino” en Neura. En el mismo sentido, continuó: “Vivo en Nordelta, donde permanentemente está puesto en tela de juicio lo que hay que hacer con los carpinchos y la fauna local. Yo no soy proteccionista, pero estoy a favor de la vida animal”.

Además, el periodista detalló: “Si vivo en Nordelta y hay animales que están en su hábitat natural, que llegaron ahí antes que Eduardo Costantini y antes que todos nosotros, me parece que hay que respetar a la fauna”. A su vez, buscó diferenciar a los vecinos de la zona que nada tuvieron que ver con esta situación. “Voy a separar las cosas también porque no voy a meter en esto a todos los que viven en Nordelta. Esto es específico de un club de Nordelta y no lo habría dicho si no hubiesen actuado así”, señaló Alejandro Fantino en su programa.

El conductor mostró una filmación en su programa del Nordelta Golf Club

“Hay un montón de carpinchos que se reproducen y también nutrias que no tienen a dónde ir porque les tomaron todos los terrenos. Entonces, muchos electrificaron los terrenos. En algún punto es debatible, porque una casa es propiedad privada y vos no te podés meter en lo que hagan ahí. Pero lo que me motiva a mostrarles esto es que pusieron un boyero eléctrico en el campo de golf”, enfatizó el periodista, visiblemente molesto por la situación.

Asimismo, subrayó que recibió un llamado cuando se supieron que esto se iba a viralizar. “Lo que me enoja muchísimo es que habían colocado maíz debajo de los alambres que tenían voltaje” como señuelo. “Es muy chocante y lo quiero denunciar para ver si puede hacer algo la gente del gobierno de Kicillof o desde el municipio de Tigre. Díganme si esto amerita una denuncia por maltrato animal o si piensan que hay que viralizarlo”, concluyó Fantino este miércoles.

Controversia por los carpinchos

El reclamo que hizo el conductor en su programa revivió una polémica que se generó en los últimos años, a raíz de la aparición de los carpinchos, una especie autóctona de gran tamaño cuyos ejemplares adultos (tanto machos como hembras), en promedio, miden 1,24 m (1,1-1,3 m) de largo y pesan 54 kg (35- 70 kg). Se trata de un típico habitante de nuestros humedales, no sólo de las provincias chaqueñas y mesopotámicas sino también de Buenos Aires.

Se reavivó el debate sobre el hábitat natural de los carpinchos

A pesar de algunos reclamos de los vecinos, cabe señalar que Nordelta fue construido sobre humedales rellenados y siempre tuvo una zona de refugio para la fauna y el libre acceso a las lagunas para los animales que lo requirieran por su naturaleza.

Históricamente, el área es continuamente afectada por el ingreso egreso de individuos desde y hacia los humedales vecinos de las islas del Delta Del Paraná, favorecidos por el régimen fluvial característico, sobre todo cuando se producen eventos extremos de inundación y sequía, que también son cada vez más frecuentes.

En aquel momento, el empresario Eduardo Costantini se refirió a la particular situación en la mencionada urbanización de Tigre y manifestó su postura. A través de su cuenta de Instagram, dijo: “Los carpinchos son seres indefensos y divinos que necesitan el cuidado y el amor de todos nosotros”.