Katalin Karikó, Premio Nobel 2023: “Quienes intentaron hacer mi vida miserable me hicieron trabajar más duro”

La bioquímica es actualmente vicepresidenta sénior de BioNTech RNA Pharmaceuticals

La vida de Katalin Karikó bien merecería una película. La mayoría de las personas la conoce por sus éxitos, pero desconoce sus numerosas frustraciones. Se sabe que ganó el Premio Nobel de Medicina el año pasado, junto al inmunólogo Drew Weissman a raíz de sus investigaciones en torno de los mecanismos mediadores de ARN, que permitieron el desarrollo de vacunas que fueron clave en el combate contra la pandemia de COVID-19, pero cuyo potencial va mucho más allá de esto, y aún el mundo ha visto una mínima parte de las terapias que se lograrán en un futuro cercano contra otras enfermedades. Pero, ¿qué ocurrió en su vida antes de esto?

Nació en Hungría en 1955, detrás de la cortina de hierro, cuando el régimen comunista no dejaba demasiado margen para el crecimiento personal. Allí, desde un origen humilde, logró estudiar hasta su doctorado en Bioquímica, en la Universidad de Szeged. Emigró a Estados Unidos junto a su esposo y su pequeña hija Susan, en 1985. La joven se convertiría luego en una de las más destacadas deportistas de remo, ganadora de dos medallas de Oro olímpicas para su país de adopción.

Pero la vida de Karikó ha sido una verdadera saga de superación, marcada por una determinación inquebrantable y una pasión innata por la ciencia. Estados Unidos le abrió sus puertas, pero también se encontró allí con desprecio, incomprensión e incluso el boicot de varios de sus propios colegas que descreían o envidiaban su trabajo. La científica publicó recientemente su autobiografía, aún no traducida al español, Breacking Through. My life in science, donde cuenta las luces y las sombras de su trayectoria.

Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, declarado en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para reconocer el papel clave de las mujeres en la comunidad científica y la tecnología y abogar por el acceso y la participación femenina plena y equitativa en esas áreas del conocimiento.

Katalin Karikó recibe el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2023 de manos del rey Carlos Gustavo de Suecia durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel en la Sala de Conciertos de Estocolmo, Suecia, el 10 de diciembre de 2023 (Claudio Bresciani/TT News Agency/via REUTERS)

Para conocer más sobre la vida de la doctora Karikó, exponente máximo por estos días del trabajo científico de las mujeres, el siguiente es un extracto del extenso diálogo de una hora que mantuvo para el newsletter personal del doctor Eric Topol, un sobresaliente cardiólogo, genetista e investigador en medicina digital estadounidense, además de un destacado comunicador de la ciencia,

—Topol: Estoy emocionado de tener Katie, quien es conocida por haber ganado el Premio Nobel junto a Drew Wisseman en 2023. Katie ha escrito un libro impresionante titulado “Rompiendo Barreras”. Me encanta este título porque [NdeR: Breacking Through en idioma inglés] juega con las palabras “avance” y “rompiendo barreras”. ¡Bienvenida!

—Karikó: Muchas gracias por invitarme.

—Topol: Me gusta comenzar por tu origen en Hungría, donde comenzaste con un trasfondo difícil y una casa de una sola habitación sin agua corriente. Y nunca realmente tuviste relación con científicos y de alguna manera u otra te interesaste por la ciencia y atribuyes algunas de estas cosas a tu profesor de biología. ¿Podrías contarnos un poco más sobre qué te estimuló a seguir una carrera en la ciencia?

—Karikó: Todos los niños están interesados en entender la naturaleza que los rodea. Yo crecí rodeada de naturaleza en un hogar con un gran jardín y animales. Los niños siempre tienen preguntas y buscan respuestas, ya sea de sus padres o maestros. La escuela fue un lugar estimulante para mí, incluso desde la primaria. Recuerdo cómo los maestros de química nos enseñaban a hacer cristales y estaba emocionada de poder hacer los míos. En la escuela secundaria, los maestros no solo intentaban llenarnos de información, sino que nos animaban a pensar por nosotros mismos. Creo que esto contribuyó mucho a mi desarrollo. En los primeros seis o siete años de vida, los niños observan a sus padres, amigos y compañeros de clase, y esto moldea en gran medida las personas que serán en el futuro. El resto es simplemente refinamiento.

El doctor Eric Topol es un sobresaliente cardiólogo, genetista e investigador en medicina digital estadounidense (@erictopol)

—Topol: Lo que plasmaste en el libro fue verdaderamente impresionante. Eso es precisamente lo que deseo examinar, en particular tu llegada a Estados Unidos, en 1985, y tu trabajo en los laboratorios de Filadelfia antes de dejar la Universidad de Pensilvania para unirte a una empresa de biotecnología [NdeR: BioNTech RNA Pharmaceuticals]. Inicialmente, empezaste en la Universidad de Temple con una persona que describes como un monstruo en tu libro. Fue amable de su parte recogerte en el aeropuerto cuando estabas tú y tu familia. Pero no solo eso, el laboratorio estaba un poco infestado de cucarachas y también, después de trabajar allí durante varios años, recibiste una oferta para ir a Johns Hopkins y cuando les informaste sobre eso, él amenazó e hizo todo lo posible para arruinar tu carrera y que te deportaran. Quiero decir, esto fue simplemente terrible. ¿Cómo lograste superarlo?

—Karikó: Posteriormente, regresé y di una conferencia allí. Siempre priorizo la positividad, así que aprendí mucho de él. Él me invitó a América, por lo que siempre le estaré muy agradecida. Fue amable y nos fue muy bien. Publicamos mucho. En una edición de bioquímica, tuvimos tres artículos y en todos ellos, yo era la autora principal. Trabajé muy duro, lo cual le agradó y quería que me quedara allí. Así que, simplemente aprendí que esto es lo que se nos presenta y luego se debe ver qué puedo hacer con ello. No puedo cambiarlo a él, no puedo cambiar la situación. ¿Cómo puedo superarla? Eso es en lo que me centré, así que no guardo rencor hacia él, me agrada, al igual que otras personas. Cuando recibo un premio, suelo agradecer a todas estas personas que intentaron hacer mi vida miserable. Me hicieron trabajar más duro.

—Topol: Actuaste con mucha amabilidad, como mencionaste, cuando regresaste a Temple muchos años después para dar una conferencia, a pesar de lo que él te hizo. Quiero decir, se mostró muy vengativo, especialmente cuando estabas considerando dejar su laboratorio, exigió que lo llamaran jefe y básicamente arruinó tu oportunidad en Johns Hopkins al llamarles. Regresaste para dar la conferencia sin pronunciar una sola palabra negativa sobre él, así que te felicito, no te rebajaste a su nivel.

—Karikó: Es importante destacar lo que aprendí, no debes guardar rencor contra nadie, ya que esto te envenenará. Cuando te sientas muy frustrado y molesto, podrías pensar en vengarte para liberar el estrés, pero esto no es saludable. En lugar de eso, debes intentar agradecer a la misma persona de la que estabas a punto de vengarte. Eso es lo que debes practicar. A veces, puede ser difícil no tener sentimientos negativos hacia mi jefe, quien, por alguna razón, tiró mis cosas al pasillo.

Los científicos Kariko y Drew Weissman, galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2023 por los descubrimientos que permitieron el desarrollo de las vacunas COVID-19 de ARNm, en la Universidad de Pensilvania (Peggy Peterson Photography/Penn Medicine/via REUTERS)

—Topol: Nuevamente, no recibías ningún apoyo real de la universidad y de repente apareces un día y tienes todo tu laboratorio, todo en lo que trabajaste, tirado en el pasillo. Esa es una historia increíble. En cualquier caso, terminaste porque básicamente estabas promocionando el ARNm como un camino de la ciencia. Por cierto, mi cita favorita del libro [NdeR: de Karikó] es: “La historia de la ciencia está llena de historias de personas muy inteligentes que se ríen de las buenas ideas”. Me encanta esa cita y en cierto modo ejemplifica tu carrera y tu éxito, pero fuiste firme y le contaste, (...) y estabas pregonando tratando de que alguien la creyera, como lo llamaste, [Drew Waissman] condujo al Club de Creyentes de ARNm, al que solo un puñado de personas en el mundo llegó allí. Y aquí tienes algo, que obviamente se descubrió en 1960, temprano en tu vida, pero todos sabían que era inestable, muy difícil de trabajar, muy desafiante. Por supuesto, te diste cuenta de que podría ser beneficioso, pero te comunicaste con Drew, el inmunólogo que mencionaste (y, por cierto, no sabía que tenía diabetes tipo uno, lo aprendí de tu libro), y ambos trabajaron muy duro y es realmente increíble.

—Karikó: Debo decir que la gente trabaja en terapia genética en Penn y principalmente en programas virales. Cuando mencioné que intenté hacer una terapia génica con ARNm, por supuesto, todos sintieron pena por mí. “Pobre Kati”. El ARN siempre se degrada, pero debo decir que la degradación se debe principalmente a que el laboratorio de biología molecular usa plásmidos, y cuando aíslan el plásmido, como el kit QIAGEN [NdeR: Kit de purificación ADN genómico, mitocondrial, viral, bacteriano y de parasitos a partir de fluidos biológicos y tejidos], comienzan con los ARN. Agregan ARN porque hay que eliminar el ARN bacteriano, y contaminan todo el laboratorio, la puerta del refrigerador, la ópera en gel, los ARN de todos y ese es el problema adicional de trabajar con ARN. Entonces pude producir ARN, y funcionó y traté de expresar eso e hice una gran cantidad de ARN para personas que probablemente todavía tienen en su congelador, nunca lo probaron porque yo era un traficante.

—Topol: Lo fascinante, por supuesto, es que ya habías aprendido en ratones acerca de esta inflamación al colocar ARNm in vivo, y luego hiciste el descubrimiento notable, que fue el artículo en Immunity que había sido rechazado por Nature y muchos otros artículos, a pesar de que te habían dicho que si podías conseguir un artículo en Nature, tal vez eso podría ayudarte en tu carrera. En 2021, la revista Immunity, una revista autoeditada de gran prestigio, me pidieron que comentara sobre tu descubrimiento y escribí, es posible que lo hayas visto. Por supuesto, varias personas le escribieron a Tony Fauci [NdeR. médico y exasesor médico estadounidense especializado en inmunología] y otros.

Bela Francia y Susan Francia, esposo e hija de Karikó. La joven es una destacada deportista olímpica (Instagram de Susan Francia)

—Krikó: Lo que escribí fue lo que comenzó como un reemplazo de una base de uridina para aplastar una respuesta inflamatoria en ratones y evolucionó hasta convertirse en la base de una amplia plataforma terapéutica para combatir enfermedades transmisibles y no transmisibles en las personas.

—Topol: Entonces, este descubrimiento que hiciste en ese artículo clásico de 2005, que es el artículo más importante jamás publicado en la revista Immunity, fue que el receptor tipo toll [NdeR: sensores propios de la inmunidad innata] mediaba la inflamación y, si cambia la uridina por pseudouridina, básicamente podría mitigar o bloquear la inflamación. Este fue un descubrimiento fundamental que abrió el ARNm, pero no solo para COVID, por supuesto, sino para muchos patógenos. Entonces, cuando hiciste este artículo, Drew dijo que cuando se publicara, los teléfonos sonarían sin parar, pero nadie siquiera reconoció el artículo. Quiero decir, nadie se dio cuenta de que este era uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la biomedicina.

—Karikó: Sí. Especialmente sabiendo que Drew no es una persona que exagera las cosas. Drew es muy modesto y no diría esas cosas. Yo soy más como una hija, tal vez esto pasó, pero él no es así y recibí una invitación para ir a la Universidad Rockefeller para una reunión, y luego fui a Japón desde 2005 y en 2006. Eso fue invitación, y no pasó nada en 2007, 2008 y 2009.

—Topol: Pero esas reuniones a las que asististe eran algo oscuras, como grupos de microcosmos. Quiero decir que eran relevantes para tu trabajo, pero no se dieron cuenta de que esto era importante. Pero al mismo tiempo se buscaban nanopartículas por separado. ¿Qué importancia tuvieron las nanopartículas para que el paquete alcanzara el éxito final? Cuando llegó el COVID, a finales de 2019, y trabajabas en BioNTech, ¿cómo calificarías la importancia de las nanopartículas en la historia?

Kariko sostiene un osito de peluche que recibió junto con el título honorífico de Doctora en Ciencias durante los 372º Ejercicios de Graduación de la Universidad de Harvard en mayo de 2023 (REUTERS/Brian Snyder)

—Karikó: Para la vacuna definitivamente es importante porque todos preguntan sobre el ARNm, si no es inmunogénico, ¿dónde tiene el adyuvante? [NdeR: sustancia que aumenta o modula la respuesta inmunitaria a una vacuna]. Luego, la nanopartícula lipídica [NdeR: un nuevo sistema de administración de fármacos] contiene un lípido ionizable, que era el adyuvante y por qué es importante que no fuera el ARNm indujera la respuesta porque el ARNm indujo el interferón [NdeR: sustancia natural que ayuda al sistema inmunitario a combatir infecciones y otras enfermedades, como el cáncer], y si tienes interferón, entonces no se forman células T foliculares colaboradoras [NdeR: células que juegan un papel importante en la inmunidad protectora], y entonces se obtiene una cantidad muy baja de anticuerpos, pero si no se induce el interferón, pero se induce IL6 [NdeR: se usa en el tratamiento de cáncer como modificador de la respuesta biológica para estimular el sistema inmunitario] y otras citocinas, es beneficioso tener un alto nivel de anticuerpos, entonces eso es lo que causaba el lípido ionizable y ese es el adyuvante en la nanopartícula lipídica. Sí, siempre enfatizo que es muy importante y por supuesto cuando usamos la partícula que fue de totalización, entonces no contenía lípidos ionizables.

—Topol: Creo que ahí es donde hay una idea errónea sobre el reconocimiento del Premio Nobel el año pasado, mucha gente piensa, “bueno, todo eso está relacionado únicamente con la vacuna COVID”. En realidad no, tu descubrimiento fue mucho más grande que eso y se aplicó a la vacuna COVID, por supuesto, con el paquete de nanopartícula. Dejaste Penn [NdeR: Universidad de Pensilvania], eso fue en 2013, y luego pasaste varios años en Mainz, Alemania, trabajando con la gente de BioNTech, y realmente lo disfrutaste y ellos te apreciaron, a diferencia de lo que sucedió en Penn. Ahora sólo quiero mencionar tu propia transferencia genética, tu hija. Tu hija ganó dos Medallas de Oro olímpicas en remo, lo cual es increíble. Así que no siguió el camino de la ciencia, sino que también se convirtió en líder mundial en un campo. ¿Se transmite eso en un cromosoma particular de la familia?

—Karikó: Creo que ella pudo ver que tienes que concentrarte en algo, renuncias a muchas cosas y te concentras y luego lo logras, y obtienes la nueva meta. Quiero decir, se expresó un poco en Penn, obtuvo una maestría en ciencias y luego en UCLA [NdeR: Universidad de California, Los Angeles], obtuvo un MBA, pero durante 10 años dijo, “para mí, es algo muy aburrido”. “¿No es aburrido todos los días?” Ella dijo, “no mamá, es divertido, cada práctica es diferente, lo disfruto. En el momento en que no disfrute, dejaré de hacerlo”.

Las investigaciones de la bioquímica fueron clave en la lucha contra la pandemia por el coronavirus (Saul Loeb-Pool/Getty Images)

—Topol: Sí. Bueno, es una historia asombrosa sobre Susan y, por supuesto, la expansión de tu familia con un nieto y todo lo demás sobre lo que escribiste en el libro. Ahora vayamos a esta historia, la gran historia aquí, que es el ARNm. Ahora puedes entregar casi cualquier cosa, ahora se puede usar para la edición del genoma, se puede usar para todos estos patógenos diferentes como vacunas e incluye no solo patógenos sino potencialmente cáncer, para acelerar el sistema inmunológico, enfermedades neurodegenerativas, para prevenir estos procesos y potencialmente incluso prevenir el cáncer en unos años. ¿Cómo crees que evolucionará esta plataforma en los próximos años? Ya has visto muchas vacunas aprobadas o sometidas a intensos estudios para detectar patógenos, pero eso parece sólo el comienzo.

—Karikó: Cuando llegué a Penn, la principal ventaja era asistir a conferencias y cuando asistía a las conferencias, al final siempre pensaba que el ARNm sería bueno. Entonces, estaba recopilando todos estos campos diferentes y lo que sucede es que ahora puedo ver que las empresas están fabricando ese ARN, lo cual pensé que sería útil e incluso muchas más cosas en las que se está aplicando y ahora depende de esos especialistas descubrir que no me necesitan. Necesitan expertos en cardiología y otros campos y en alergias y hay muchos campos en los que los científicos descubrirán qué es útil para el ARNm, y pueden pedirlo ahora o crear su propio ARN y probarlo.

—Topol: En realidad, es bastante sorprendente porque no sé dónde estaríamos ahora si no hubieras estado impulsando esto contra toda adversidad. Me refiero simplemente a que te repriman y te digan que dejes tus cosas en el pasillo o que te echen de la universidad y no puedas obtener ninguna beca, lo cual es increíble durante todo ese tiempo, no poder obtener becas, es una gran historia y por eso el libro es tan sensacional porque obviamente es tu autobiografía, pero cuenta una historia que es muy importante. Se remonta a esa cita memorable que mencioné.

Terminas el libro con el mensaje de la historia de tu vida, y quiero leer un poco de eso y luego conocer tu reacción: “Mi primer mensaje es este: podemos hacerlo mejor. Creo que podemos mejorar el desempeño de la ciencia en las instituciones de investigación académica. Por un lado, podríamos crear una distinción más clara entre marcadores de prestigio, títulos, registros de publicaciones, número de citas, subvenciones, nombramientos de comités, etiqueta, dólares por metro cuadrado neto y aquellos de ciencia de calidad. Con demasiada frecuencia combinamos los dos como si hubiera uno en el mismo, pero una persona no es mejor científica porque publica más o quizás primero, sino que se abstiene de publicar porque quiere estar absolutamente segura de sus datos. De manera similar, el número de citas puede tener poco que ver con el valor del artículo y más con eventos externos. Cuando Drew y yo publicamos nuestro histórico artículo en Immunity y, de hecho, lo fue, apenas recibió atención. Fue necesaria una pandemia para que el mundo entendiera lo que hemos hecho y por qué era importante”. Eso es profundo, Kati.

En esta fotografía se la ve a Karikó llegando al Museo Nobel en Estocolmo, Suecia, el 6 de diciembre de 2023, para firmar una silla y donar un artefacto (TT News Agency/Christine Olsson vía REUTERS)

—Karikó: Tengo que decirles que lo que he presenciado es el avance de la ciencia. Cada científico comienza con la intención de contribuir al mundo con su comprensión, pero de alguna manera, al publicar sus hallazgos, algo cambia. Ahora, la motivación parece girar en torno al dinero; más fondos atraen más investigadores, quienes necesitan publicar para avanzar en sus carreras académicas. Esta presión conduce a la publicación de trabajos incompletos o carentes de contenido sustancial, desviando el enfoque hacia la promoción personal. La prioridad se convierte en ascender en la jerarquía académica, relegando el verdadero propósito original de comprender la ciencia. Si uno es degradado o expulsado, el desaliento se instala, pues el objetivo aparente era avanzar, lo cual se convierte en un problema. Este enfoque se aleja de la esencia de querer comprender la ciencia genuinamente. Antes, uno se alegraba al ver una publicación que reflejara parte de su trabajo, pero ahora la competencia y la prisa por publicar primero eclipsan ese sentimiento. La preocupación de los científicos se centra en que sus artículos puedan quedar obsoletos o ser superados por otros, lo que amenaza su progreso y promoción profesional.

—Topol: Si hicieras una lista de todas las adversidades que enfrentaste desde que creciste en la Hungría comunista rusa hasta que viniste a los EE. UU. sin siquiera saber el idioma y también todos los sacrificios que hiciste en el camino con tu familia y cuando fuiste a Bethesda o cuando te mudaste a Mainz o nada menos que a la Universidad de Temple o Penn, la lista es muy larga y de alguna manera tu prevaleciste por encima de todo eso, lo cual es muy sorprendente.

Otro punto que quiero mencionar brevemente es el sorprendente contraataque a las vacunas y al uso del ARNm, desacreditándolo de manera ridícula. En tu libro, ya anticipaste esto al hablar de la pandemia de 1968, que seguramente viviste. En aquel entonces, mencionaste cómo restringimos nuestros movimientos y limitamos nuestro contacto con otros. Desinfectamos y nos cuidamos. Supongo que el gobierno alentó estas medidas, pero nadie se quejó de la intervención gubernamental. Se trataba de un virus, sin ideología ni agenda política. Si no tomábamos precauciones, se propagaría y todos sufriríamos. Eran simplemente hechos. Así es como operan los virus. Entonces, ¿cómo es posible que aún no lo comprendamos? Esto ocurrió en 1968 en Hungría, y ahora estamos en los Estados Unidos, enfrentando un gran movimiento antivacunas y antiARNm en medio de la pandemia de COVID-19. Es preocupante porque toda la sólida base científica está siendo amenazada por esta desinformación. ¿Qué opinas al respecto?

Karikó hizo sus estudios de grado y posgrado en Hungría, su país natal, y luego, en 1985 se trasladó a EE.UU. donde avanzó en su carrera como investigadora

—Karikó: Sí, he escuchado eso sobre los virus. Parece que tienen una preferencia por los países democráticos, donde cada uno puede tomar sus propias decisiones, mientras que en otros lugares imponen la vacunación obligatoria para todos. Pero sí, entiendo que históricamente la novedad siempre ha generado resistencia. Incluso cuando se introdujeron los rayos X, la gente temía que pudieran ver a través de su ropa y los hicieran sentir vulnerables. La verdad es que los rayos X pueden penetrar la carne y revelar estructuras internas, pero eso se distorsiona y crea miedo. Si generas miedo, puedes controlar a las personas, como en “El Señor de las Moscas”, donde el miedo hacia algo permite manipular y controlar. En el caso de las vacunas, me resulta difícil entender exactamente cómo funciona esto. Es cierto que se ha descubierto que muchos de los que difunden noticias falsas sobre las vacunas tienen intereses comerciales, como hace cien años cuando vendían ropa interior “resistente a los rayos X”. Algunas personas han lucrado con el miedo de la gente. No sé cómo abordarlo, pero creo que la honestidad es clave. Cuando los científicos admiten que aún no tienen todas las respuestas, sugieren precaución y medidas como el lavado de manos. Pero en política, esto no siempre funciona, ya que las decisiones deben ser firmes y la incertidumbre no es bienvenida. Los líderes a menudo quieren proyectar confianza y esto puede llevar a acciones que facilitan la propagación del virus. En resumen, la política y la ciencia a menudo se entremezclan, y algunos líderes prefieren proyectar confianza en lugar de abordar la realidad de manera transparente.

—Topol: Hiciste tu doctorado y tu posdoctorado en la Universidad de Szeged en Hungría, regresaste allí y creo que en tu universidad te celebraron, tal vez eres el primer Premio Nobel, no lo sé. Lo segundo, fue algo muy diferente, fue el reconocimiento Time 100, pero ahora que has recibido muchos de estos premios inesperados, ¿esto ha cambiado tu vida o realmente sigue igual que antes?

—Karikó: Mi vida es muy parecida a como era. Estoy viviendo en la misma casa, nos mudamos en 1989 y bueno, el año pasado compré un auto nuevo. Hasta entonces nunca lo había tenido uno, el año pasado compré mi primer auto nuevo, pero eso es un lujo que cuando tienes 68 años, te lo puedes permitir. Todo fue una sorpresa porque en 40 años nunca recibí ningún premio y el primer premio lo obtengo en 2021.

El Premio Nobel fue compartido entre Karikó y Weissman, que trabajaron juntos en las investigaciones en torno del ARN (Peggy Peterson/Penn Medicine/via REUTERS)

Trato de articular a más personas, la vida como científico es similar a la mía. Son inmigrantes, no son reconocidos y trato de decirles que no se centren en algo como que la universidad no está agradecida. ¿Quién es la universidad? Simplemente son paredes. ¿Qué administrador te tocaría el hombro? Tienes que saber que lo que estás haciendo es importante y, si te presionan, siempre tienes que hacer lo que dijo (Hans) Selye [NdeR: médico austrohúngaro nacionalizado canadiense], descubrir qué puedes hacer. Siempre eso, no lo que deberían hacer. “La agencia debería darme el dinero, el jefe, el superior debería ayudarme”. No, no puedo obligar a otras personas a hacerlo, tengo que descubrir qué puedo hacer. Puedo escribir cada vez mejor y reescribir, generar más datos para una solicitud de subvención, es por eso que todos estos detractores me hicieron mejor porque no estoy centrada en la venganza o la ira, sino siempre en cómo puedo ser mejor.

—Topol: Sé que eres una ávida lectora. Sé que lees mucho sobre la ciencia y tu campo y, en general, por supuesto, supongo que todavía lo estás haciendo, pero ¿qué hay en el próximo capítulo para ti? No puedo imaginar que alguna vez vayas a descansar.

—Karikó: Ahora comprendo que descansaré bajo tierra cuando pueda descansar. Estoy inmersa en un campo distinto, comprendiendo los nucleótidos, la producción natural del ARN, los transportadores celulares, el funcionamiento de las mitocondrias y otros aspectos relacionados, como la agrupación de hierro y azufre. He estado investigando durante aproximadamente tres meses. Al principio, solo estaba leyendo sobre el tema sin darme cuenta de cuánto había absorbido. Ahora veo que entiendo muchas enfermedades y su razón de ser, mientras que otras personas no lo hacen. Durante mi tiempo en Penn, compartí mis ideas sobre ciertas enfermedades con diferentes personas y profesores, pero no fui escuchada. Ahora, mi perspectiva ha cambiado. Debo ser cautelosa al mencionar el nombre de una enfermedad, ya que podría atraer la atención de quienes necesitan ayuda. Mi objetivo es contribuir y ofrecer soluciones donde otros no las han encontrado. Estoy enfocada en comprender una enfermedad enigmática para la cual tal vez pueda ofrecer una solución. Esa es mi meta actual.

Los estudios sobre ARNm fueron la plataforma sobre la que se desarrollaron las vacunas de Pfizer/BionTech y Moderna (Hendrik Schmidt-Pool/Getty Images)

—Topol: Estoy enormemente agradecido contigo y con todos los que comprenden las ciencias. Por supuesto, hay una historia más importante que el ARNm: es tu resistencia y perseverancia, y contra todas las expectativas. Así que te doy las gracias.

—Karikó: Debo mencionar que el libro ha sido publicado y ahora observo en diversas redes sociales cómo otros científicos encuentran inspiración en él. Hubo una persona que compartió que abandonó su doctorado, pero luego de leer mi libro, experimentó una gama de emociones, desde llanto hasta risas, y decidió regresar. Se dio cuenta de que hay más por delante, ya que muchos esperan un poco de trabajo duro antes de ver alguna recompensa. La recompensa no se encuentra a corto plazo, esto es más bien un maratón en la carrera de ser científico. Uno debe fijarse metas y, algún día, alcanzarlas. Es posible que no seamos los primeros en cruzar la línea de meta, pero al final estaremos ayudando a otros en el camino. Esa es la verdadera importancia y lo que me impulsa a trabajar en esto y escribir este libro, permitir que otros científicos se sientan más conectados, compartiendo el mismo sentimiento de no ser completamente valorados. Las cosas pueden no salir como se esperaba, pero es crucial que encuentren inspiración para no rendirse. Este también es un mensaje importante.