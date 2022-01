Las farmacias esperan comenzar a vender los autotest para COVID-19 la próxima semana

Las farmacias pasarían a vender autotesteos para COVID-19 la próxima semana en Argentina (Foto: Andina)

Las pruebas para hacer autotesteos de COVID-19 forman parte de las medidas de reducción del riesgo, junto con la vacunación, el barbijo y el distanciamiento físico. Pueden realizarse en casa o en cualquier lugar, son fáciles de usar y producen resultados rápidos. Se pueden utilizar independientemente del estado de vacunación o de si tiene o no síntomas. L a Confederación Farmacéutica Argentina informó que los autotesteos para COVID-19 se empezarían a vender la próxima semana en las farmacias del país.

Según dijo a Infobae, la farmacéutica Isabel Reinoso, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), “la próxima semana entrarían a las farmacias los autotesteos o tests de autoevaluación”. Hasta ahora, las pruebas para determinar si una persona tiene COVID-19 se han realizado en centros públicos dependientes de las autoridades sanitarias de cada jurisdicción.

En tanto, fuentes de las cadenas Farmacity respondieron a Infobae: “Farmacity está haciendo el máximo esfuerzo para dar la mejor respuesta en salud y bienestar a los pacientes y a la comunidad en general. En este sentido, hemos sido pioneros en ofrecer el test de uso profesional Inmunobio y estamos realizando todas las gestiones para incorporar a la brevedad el resto de los autotests aprobados por la autoridad sanitaria y que aún están en trámite de provisión por parte de los laboratorios e importadores”. Farmacity no venderá mañana los autotests. Aún no tiene la fecha precisa en que lo hará.

El 6 de enero pasado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del coronavirus de los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener de venta exclusiva en farmacias. Esta medida significará que además de los lugares públicos donde el testeo se hace de manera gratuita, la población podrá ir a las farmacias y comprarse el test.

Cuando una persona sospeche que tiene COVID-19 podría hacerse el test en su hogar después de la compra en la farmacia (Gettyimages)

Según la presidenta de la COFA, cuando una persona compre el test en la farmacia, la farmacia se ocupará de reportar el caso (tanto positivo como negativo) al sistema de vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación. “El farmacéutico haría la dispensa, el seguimiento del paciente y el registro del resultado positivo o negativo en el sistema nacional de vigilancia en salud”, dijo. “El paciente también contará con la posibilidad de registrarlo desde su teléfono y ese resultado cargado por el paciente impactará en el sistema de la farmacia que lo dispensa y el farmacéutico lo notificará al sistema nacional de vigilancia en salud”, agregó.

Los datos se alojarán en la base informática farmacéutica y serán informados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) por las agrupaciones farmacéuticas habilitadas, en el caso de reporte de test de usuarios individuales o por instituciones públicas o privadas. Los casos positivos serán integrados a la notificación de casos de COVID-19, mientras que los negativos serán clasificados como “negativo, sin clasificar”. Los casos de test inválido deberán repetirse para definir el resultado. Si el farmacéutico no recibe el reporte del usuario una vez realizado el test, deberá informar de esa situación a la autoridad sanitaria jurisdiccional.

Los productos aprobados por la ANMTA fueron los siguientes: Panbio COVID-19 Antigen Self-Test, SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag), yWL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing. “Son de orientación diagnóstica y los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos en base a las instrucciones de los fabricantes”, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.

La ANMAT de Argentina autorizó la venta en farmacias de cuatro test de autoevaluación para COVID-19 de los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener

Las autopruebas dan “resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente, a excepción de que las jurisdicciones, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación y en base a la situación epidemiológica, consideren el resultado como positivo”. A diferencia de los test de uso profesional donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo, en el caso de los test de autoevaluación se realiza a nivel nasal o bien por saliva, según lo especifique el fabricante.

Es importante que la toma de la muestra se lleve a cabo en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos. Si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el coronavirus puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no descarta la infección.

Cada autotesteo tiene especificaciones diferentes. Por lo cual, se recomienda seguir las instrucciones del fabricante

Los tests de autoevaluación ya se utilizan para el COVID-19 desde el año pasado en países como Portugal, Francia, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Italia, Alemania, España, Austria, Bulgaria y Estados Unidos. Cuando se va a usar el autotesteo, se recomienda seguir todas las instrucciones del fabricante para realizar la prueba.

Si el resultado es positivo, debe aislarse e informar a un profesional de la salud, así como a cualquier contacto cercano, según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos. Un resultado positivo de la autoprueba significa que la prueba ha detectado el virus y que es muy probable que tenga una infección y que debe permanecer en casa y aislarse para evitar el contagio con otras personas. En Argentina, el tiempo de aislamiento es diferente según si la persona estaba vacunada o no.

En Estados Unidos, los autotests se pueden encargar por la web y son enviados por las autoridades sanitarias a domicilio/REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo

Un resultado negativo de la autoprueba significa que la prueba no detectó el virus y que la persona no puede tener una infección, pero no se descarta la infección. Repetir la prueba dentro de unos días, con al menos 24 horas entre las pruebas, aumentará la confianza de que no está infectado.

Pese a sus beneficios, la autoridad regulatoria de medicamentos y vacunas de los Estados Unidos, más conocida por su sigla en inglés como FDA, advirtió a fines de diciembre que los autotesteos que se realizan en casa para detectar si una persona tiene la enfermedad COVID-19 pueden ser menos sensibles si se infectó con la variante Ómicron del coronavirus . Pese a la diferencia con otras variantes de preocupación, la agencia regulatoria afirmó que ese tipo de tests siguen siendo una herramienta útil en este momento de la pandemia.

Para hacer la advertencia, la FDA se basó en estudios recientes con los Institutos Nacionales de Salud. Esos trabajos demostraron que aunque las pruebas de antígeno detectaron la variante Ómicron, lo hicieron con menos sensibilidad. Esto significa que los tests rápidos detectarán una infección con menos frecuencia. La agencia dijo que no podía compartir ninguna información sobre cuánto menos sensible podría ser cualquiera de las pruebas a la variante, pero está trabajando para obtener más detalles.

