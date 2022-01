El camino del Telmisartán: de ser una droga anti hipertensiva a reducir el riesgo de muerte por COVID-19

El Telmisartán es un anti hipertensivo con el que se logró reducir un 81% el riesgo de muerte por COVID-19 y acortar el tiempo de internación

Desde que la pandemia de coronavirus azota al mundo, la ciencia viene trabajando a contrareloj para poder no solo salvar vidas, sino mejor la calidad de vida ante la llegada del virus al cuerpo de las personas. En este escenario, las vacunas, han sido el paso más avanzado y concreto que los científicos de todo el mundo han desarrollado en materia de prevención.

Sin embargo, existen -y seguramente vayan a existir- opciones que acompañan a las vacunas. Se trata de los los antivirales que son solo una de estas opciones.

El intenso estudio de los médicos, ha encontrado una droga, que originalmente estaba diseñada para tratar la hipertensión, puede luchar conta el COVID-19. Para ser más específicos, se trata del Telmisartán un anti hipertensivo con el que se logró reducir un 81% el riesgo de muerte por COVID-19 y acortar el tiempo de internación.

Argentina es pionera con una investigación que comenzó en abril de 2020, y que tuvo 158 pacientes mayores de 18 años que participaron del ensayo (con una edad promedio de 65 años). Los voluntarios fueron divididos en dos grupos. Uno recibió dos veces al día Telmisartán, una droga suministrada para corregir la hipertensión arterial. Y el otro grupo fue atendido en forma convencional.

El trabajo describe que el virus se vale de la proteína Spike para unirse a una enzima que se halla en las células mucosas conocida como angiotensina, y puede desencadenar un ataque inflamatorio que sufren un porcentaje de pacientes. Este bloqueo que hace el virus sobre la enzima genera una acumulación de la angiotensina II que inflama, a la vez que baja la concentración de la enzima 1-7, que desinflama. Si los niveles de angiotensina II suben en los pulmones, por culpa del virus, se desencadena un proceso inflamatorio en cascada que termina provocando una deficiencia respiratoria grave o síndrome respiratorio agudo severo.

“ La dosis es la dosis máxima aprobada por la ANMAT, para pacientes hipertensos graves. Todo lo que decimos está basado en la evidencia científica. Son 160 miligramos por día, 80 miligramos por la mañana y 80 a la noche” , comienza diciendo a Infobae el reconocido médico farmacólogo, Rodolfo Rothlin, ex profesor titular de la tercera cátedra de Farmacología, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires UBA.

Este trabajo, que fue liderado por Rothlin, tuvo la participación del cardiólogo Mariano Duarte, jefe del área de Hipertensión del Hospital de Clínicas; el patólogo Facundo Pelorosso y la docente de la UBA Liliana Nicolosi, directora médica del Hospital Español. En el estudio se ha postulado que los bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA), como el Telmisartán, tratan la inflamación pulmonar inducida por COVID-19.

“La angiotensina 2 aumenta en el pulmón y produce inflamación. Eso que era hipotético, luego de un trabajo de la revista científica Nature que lo confirma, claramente queda demostrado que no es hipotético, sino que es mecanismo inflamatorio y el que desencadena todo el síndrome de letalidad final del SARS-CoV-2″, explica Rothlin quien cita otro estudio reciente, donde se demuestra lo mismo que él y sus colegas han descubierto en relación cómo estos medicamentos disminuyen la letalidad del COVID-19 así como también disminuyen el proceso inflamatorio.

-¿Que se demostró concretamente con esta droga?

- Tenemos una disminución del tiempo de internación, en el estudio contamos que los pacientes nuestros, el promedio, se iban de alta a los 9 días, mientras que lo otros se iban a los 15 días. Eso es disminución de morbilidad. Y luego, tuvimos una disminución de mortalidad del 81 por ciento en nuestro estudio.

- Un montón

- Claro, no existe ese porcentaje. Bueno ahora están encontrando algo parecido con las drogas estas que serían para uso similares en cuanto a qué tipo de pacientes, ya sean enfermos con o sin vacuna. Me refiero a los antivirales. Han encontrado también una respuesta muy alta. Con la diferencia que el costo de esos medicamentos es de 500 dólares y esto no llega a 100. Si se compra en cantidades en la Argentina no llega a los 10 dólares. Este medicamento se vende en todas las farmacias del país. El Telmisartan es una droga que se denomina placebo-like porque en los ensayos clínicos demostró que los efectos adversos no son diferentes al placebo. De manera que es una droga con una alta seguridad y alta inocuidad, y eso está perfectamente demostrado.

"Tenemos una disminución del tiempo de internación, en el estudio contamos que los pacientes nuestros, el promedio, se iban de alta a los 9 días, mientras que lo otros se iban a los 15 días. Eso es disminución de morbilidad. Y luego, tuvimos una disminución de mortalidad del 81 por ciento en nuestro estudio", contó Rothlin a Infobae

-¿Cómo es el camino de este medicamento para la utilización?

-Un tratamiento de estas características que se llama tratamiento off Label. Para tener seguridad jurídica es recomendable que el tratamiento que se haga con un consentimiento informado del paciente. Esto deben ser tres renglones donde se dice que en función de la publicación del uso del telmisartán en COVID-19 se decide indicarle dos comprimidos diarios al paciente durante 10 a 14 días. Nosotros pusimos 14 en el ensayo clínico, pero como se iban a los 9 días, creo que uno puede decir de 10 a 14 días. La gente que evoluciona bien, a los 10 se le da de alta.

- ¿Qué otras consideraciones hay que tener para el uso de este medicamento?

- Tiene que ser en adultos, es decir, mayores de 18 años. Nosotros hemos tratado a la mitad que eran hipertensos y la otra mitad no. Lo nuestro fue para cualquier paciente COVID-19. Algunos tenían diabetes, otros eran hipertensos y otros no tenían nada. No debe darse a mujeres embarazadas ni tampoco a lactantes, ni a pacientes con insuficiencia renal. Una cuestión importante es darlo en tiempos tempranos, porque el Telmisartán actúa bloqueando el efecto, inhibe el efecto inflamatorio de la angiotensina 2, por lo tanto cuanto antes lo demos, los efectos seguramente serán mejor. Nosotros lo hicimos en los primeros días ante el inicio de los síntomas de COVID-19.

La investigación Argentina fue citada en varios papers a nivel global y en prestigiosas revistas científicas

-¿Cual es el rol de la farmacología en la lucha contra el COVID-19?

-La gente debe vacunarse, eso es una base y una verdad. No hay dudas. Pero existen motivos donde hay que gente por determinadas situaciones no se vacuna y se enferma. Y hay gente vacunada que con algunas de las nuevas variantes, también se enferman. Todos las variante del SAR COV 2 entran por la enzcima convertidora 2 y la destruyen de alguna manera. Entonces el mecanismo de inflamación que producen, dependen de la angiotensina 2. Por lo tanto, nuestro tratamiento es universal para cualquier variante. Es importante destacar que demostró alta eficacia, es inocua ya se conoce mundialmente, es accesible y es barata esta medicación.

Génesis del estudio

Los médicos notaron los primeros efectos en los pacientes entre las primeras 24 a 48 horas. Habían contraído COVID-19, debieron ser internados y observaban que comenzaban a sentirse mejor, estaban más animados y hasta con apetito. Estuvieron internados en el Hospital de Clínicas y en el Hospital Español, y en forma voluntaria participaron de un estudio novedoso y único en el mundo realizado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires que demostró que a través de la aplicación de una droga normalmente utilizada para tratar la hipertensión es posible reducir hasta un 81% el riesgo de muerte en pacientes hospitalizados y bajar drásticamente los días de internación.

El Telmisartán se venden en las farmacias de toda la Argentina

El Telmisartan se suministró en dosis mucho más altas que los que reciben los hipertensos y el equipo de investigadores lograron contrarrestar el ataque inflamatorio que suele producir la infección del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Dicho proceso inflamatorio del sistema respiratorio es una de las principales causas de muerte.

En el quinto día se habían reducido los niveles de inflamación en el grupo tratado con dicha droga y para el día 8 la reducción fue aún mayor. Lo que alentó a los investigadores es que el tiempo de internación se redujo a 9 días, frente a los 15 o más del otro grupo. Como consecuencia, se redujo la necesidad de oxígeno y las probabilidades de fallecimiento cayeron en un 81%.

Los resultados del trabajo tuvieron repercusión internacional y fueron publicados en la revista científica EClinicalMedicine, una de las 22 publicaciones editadas por The Lancet.

