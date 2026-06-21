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El cambio de look de Messi y De Paul antes del segundo partido de la selección argentina en el Mundial

El astro rosarino y el volante aprovecharon para pasar por la peluquería en la previa del duelo frente a Austria

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El nuevo look de Messi y De Paul (Instagram: @Dany_ale_32)
El nuevo look de Messi y De Paul (Instagram: @Dany_ale_32)

A pocas horas del partido que la selección argentina jugará ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Lionel Messi y Rodrigo De Paul se tomaron un momento para pasar por la peluquería y llegar renovados al encuentro.

La imagen la publicó Dany Ale, el estilista que acompaña habitualmente a la Selección y que desde hace años se encarga de los cortes de los futbolistas de la Albiceleste en las grandes citas. En la foto, Messi y De Paul aparecen sonrientes y relajados, en un clima distendido previo a un partido que podría asegurar la clasificación del equipo a los 16avos de final.

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El capitán había llegado al Mundial con el pelo algo más largo y optó por recortarlo para volver al estilo que lo caracteriza. El cambio no representa una transformación radical, sino una versión más prolija de su look habitual. De Paul, por su parte, mantuvo el perfil sobrio que viene mostrando desde hace tiempo: un corte corto con máquina, alejado de las extravagancias de otras etapas de su carrera. Quedaron atrás las trenzas, los mechones teñidos y la larga cabellera que acompañó al mediocampista durante varios años. Para su segundo Mundial, De Paul eligió un estilo más clásico.

Mundial 2026 - Argentina - Argelia
Messi y De Paul antes de su cambio de look (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

La visita a la peluquería se da en un momento de tranquilidad para el plantel. Tras la goleada ante Argelia en el debut, la delegación llega con el grupo completo por primera vez desde la llegada a Kansas City, donde la Albiceleste tiene su base de concentración en el Hotel Origin.

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La principal novedad estuvo relacionada con Gonzalo Montiel. El lateral derecho del River Plate, que arrastraba una sobrecarga en el isquiotibial derecho, se entrenó a la par del grupo y quedó disponible para el lunes. Pese a eso, todo indica que irá al banco de suplentes: Nahuel Molina, ya al ciento por ciento desde lo físico y con todo el segundo tiempo ante Argelia en las piernas, se perfila para recuperar el puesto que habitualmente le pertenece en el lateral derecho.

Nicolás Tagliafico también sumó buenas noticias. El lateral del Olympique Lyon superó el desgarro en el sóleo izquierdo que lo dejó afuera del debut frente a Argelia y volvió a trabajar con normalidad.

Por otro lado, el arquero Santiago Beltrán, uno de los siete futbolistas que el DT sumó para la preparación mundialista, dejará el búnker celeste y blanco para volar a Alicante, donde Eduardo Coudet tiene programada la pretemporada de River Plate en España.

El equipo de Lionel Scaloni viajó por la tarde a Arlington para enfrentar a Austria en el Dallas Stadium desde las 14 (hora argentina). El plantel se hospedará en el Hotel Adolphus, un establecimiento de lujo fundado hace 114 años. Tras el encuentro, el equipo emprenderá regreso a Kansas City.

Vale recordar que la entidad diagramó quedarse en Kansas City gran parte de lo que dure su estadía en el certamen ecuménico. En caso de lograr la clasificación en el primer lugar o el segundo, el elenco nacional argentino se enfrentará a un integrante del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay) por los 16avos de final.

Tras el choque ante Austria, el próximo compromiso para la Albiceleste tendrá lugar el sábado 27 de junio desde las 23:00 (hora de Argentina) frente a la selección de Jordania en lo que será el cierre de la fase de grupos. El encuentro también se jugará en el Dallas Stadium.

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