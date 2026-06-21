Netanyahu reiteró que impedirá que Irán obtenga armas nucleares y ratificó la permanencia de Israel en el sur del Líbano

Netanyahu dijo que impedirá que Irán obtenga armas nucleares y ratificó la permanencia de Israel en el sur del Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmó este domingo que impedirá por todos los medios que Irán desarrolle armas nucleares y aseguró que las tropas israelíes permanecerán en el sur del Líbano sin un plazo definido para su retirada. Sus declaraciones coinciden con las negociaciones que mantienen Estados Unidos e Irán en Suiza para intentar convertir el reciente memorando de entendimiento en un acuerdo más amplio centrado en el programa nuclear iraní y la estabilidad regional.

Durante una intervención pública, Netanyahu dejó en claro que no contempla cambios en la postura israelí respecto de Teherán.

“Sean cuales sean los acontecimientos políticos, no voy a permitir a Irán que se arme con bombas nucleares”, afirmó.

“Mientras yo sea primer ministro de Israel esto no va a ocurrir”, añadió.

Las palabras del líder israelí llegan en un momento particularmente sensible para Medio Oriente. Tras meses de conflicto y negociaciones indirectas, Washington y Teherán abrieron una nueva etapa de diálogo destinada a abordar cuestiones que quedaron pendientes después de la firma del memorando que puso fin a la guerra regional iniciada a finales de febrero.

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El acuerdo preliminar firmado por ambos países establece un período de 60 días para negociar un entendimiento definitivo sobre el programa atómico iraní, el levantamiento de sanciones y otros asuntos de seguridad regional.

La advertencia del premier israelí se produjo en pleno proceso de negociación entre Estados Unidos e Irán, que disponen de un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa atómico de Teherán

Netanyahu, sin embargo, insistió en que Israel mantendrá una posición independiente respecto de cualquier avance diplomático.

También se refirió a la situación en la frontera norte y confirmó que las tropas desplegadas dentro del territorio libanés permanecerán allí sin una fecha prevista de retirada.

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“Hemos logrado grandes avances y no vamos a renunciar a ellos”, sostuvo. Según explicó, Israel continuará operando dentro de la denominada “zona de seguridad” en el sur del Líbano.

“Vamos a seguir en la zona de seguridad del sur de Líbano el tiempo que sea necesario”, declaró.

La continuidad de las operaciones y la eventual retirada de las fuerzas israelíes forman parte de las discusiones vinculadas al futuro del acuerdo regional.

Hezbollah rechazó la permanencia de tropas israelíes en territorio libanés

Las declaraciones de Netanyahu recibieron una rápida respuesta del líder de Hezbollah, Naim Qassem, quien rechazó cualquier posibilidad de aceptar una presencia militar israelí permanente dentro del Líbano.

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En un discurso televisado, el dirigente de la organización terrorista respaldada por Irán sostuvo que la permanencia de soldados israelíes en territorio libanés es inaceptable.

Hezbollah rechazó la permanencia de tropas israelíes en territorio libanés

“La permanencia de tropas israelíes en suelo libanés es imposible”, afirmó.

Qassem cuestionó además el concepto de una “zona de seguridad” controlada por Israel y defendió el papel de las Fuerzas Armadas libanesas como responsables exclusivas de la soberanía nacional.

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“No existen zonas de seguridad para Israel”, señaló.

El líder de Hezbollah también responsabilizó a Estados Unidos por la situación actual y aseguró que Israel deberá retirarse.

“Israel es un agresor y debe marcharse”, dijo. Más adelante agregó: “Israel no permanecerá en el Líbano, incluso si aumenta sus crímenes, y nosotros nos defenderemos”.

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Aunque los enfrentamientos en territorio libanés se han reducido desde el fin de semana, las tensiones continúan. Qassem advirtió que su organización respetará cualquier alto el fuego acordado dentro del marco de un cese integral de las hostilidades, pero dejó abierta la posibilidad de responder ante cualquier incumplimiento.

“Nos enfrentaremos a cualquier violación”, afirmó.

Las diferencias sobre el futuro del sur del Líbano, la influencia regional de Irán y las garantías de seguridad para Israel aparecen así como algunos de los principales desafíos que deberán resolverse durante las negociaciones en marcha. Mientras Washington y Teherán intentan avanzar hacia un acuerdo más amplio, las declaraciones cruzadas de Netanyahu y Hezbollah reflejan que varios de los temas más sensibles del conflicto siguen lejos de encontrar una solución definitiva.

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