El Salvador

Detienen a un hombre tras ser captado por cámaras mientras robaba una motocicleta en una colonia de La Libertad

Las autoridades señalaron que el imputado fue reconocido en registros de seguridad cuando se llevaba el vehículo estacionado frente a una vivienda en Sacacoyo y que posee antecedentes por drogas de 2013

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Primer plano de dos manos masculinas esposadas, entrelazadas sobre una mesa cubierta con tela de saco, con una persona en camiseta blanca.
La PNC arrestó a un hombre por el robo de una motocicleta en la colonia Valle Dorado, en Sacacoyo, La Libertad, tras identificarlo con cámaras de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre fue arrestado tras ser identificado por cámaras de seguridad mientras cometía el robo de una motocicleta en la colonia Valle Dorado, ubicada en el distrito de Sacacoyo, La Libertad. Las imágenes captadas permitieron a la Policía Nacional Civil (PNC) avanzar en la investigación y proceder con la captura.

Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), la víctima había dejado su motocicleta estacionada frente a su vivienda en la colonia Valle Dorado. La motocicleta fue hurtada en horas de la noche y fue hasta el siguiente día que la víctima se percató de la situación, el afectado presentó la denuncia correspondiente. Las autoridades analizaron las grabaciones de las cámaras instaladas en la zona y lograron identificar al responsable, quien fue captado en el momento en el que se llevaba la motocicleta.

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Las imágenes de una cámara de seguridad captan la insólita escena de una persona empujando la motocicleta hurtada por una calle a altas horas de la noche.

El detenido fue identificado como Francisco Jonathan Martínez Olaizola, de 32 años de edad. Según la PNC, Martínez Olaizola cuenta con antecedentes por posesión y tenencia de drogas en 2013. Tras su detención, la policía confirmó que será remitido por el delito de hurto agravado. Las autoridades subrayaron que la rápida intervención fue posible gracias al apoyo del sistema de videovigilancia.

Las imágenes obtenidas por las cámaras muestran a un individuo acercándose a la motocicleta, manipulando el vehículo y retirándose del lugar sin que nadie advirtiera el hecho en el momento. Esta evidencia resultó fundamental para avanzar con la investigación y llevar a cabo la captura en la zona de Colón, La Libertad Oeste.

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La colonia Valle Dorado, en el distrito de Sacacoyo, ha sido escenario de varios hechos delictivos en los últimos años. En esta ocasión, la denuncia oportuna y el seguimiento de los protocolos de investigación permitieron recuperar información clave para el caso.

La víctima denunció el hurto de la motocicleta después de descubrir al día siguiente que el vehículo había sido robado frente a su vivienda. (Foto cortesía PNC)
La víctima denunció el hurto de la motocicleta después de descubrir al día siguiente que el vehículo había sido robado frente a su vivienda. (Foto cortesía PNC)

En El Salvador, el delito de robo está penado con condenas que van de 10 a 20 años de cárcel. Cuando el acto se considera robo agravado, las sanciones pueden aumentar de manera significativa, llegando a penas entre 20 y 30 años de prisión. La legislación contempla agravantes como el uso de violencia, armas, o la comisión del hecho en grupo, entre otros. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar estos delitos para que los procesos judiciales sigan su curso y los responsables sean llevados ante la justicia.

Sujeto se robó un vehículo estacionado en San Miguel

En un hecho similar, la PNC reportó la captura de Pastor Alexis Villalta Mendoza, de 34 años, quien hurtó un vehículo propiedad de una empresa de venta de rines en la carretera Ruta Militar, en el sector de San Miguel Centro. El incidente fue registrado por una cámara de seguridad, que documentó el momento en que Villalta Mendoza aprovechó que el conductor se encontraba en la parte de carga del panel y entró a la cabina para llevarse el vehículo.

La intervención policial se realizó en el departamento de Morazán, donde Villalta Mendoza fue detenido y remitido por el delito de hurto. El caso refuerza la importancia de la videovigilancia para la identificación y captura de personas implicadas en robos de vehículos.

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