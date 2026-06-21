Qué pasa en el cerebro después de cabecear una pelota: las señales que detectó un estudio

Un estudio con más de 300 futbolistas amateurs indicó que rematar de cabeza altera de forma temporal biomarcadores en sangre asociados al daño de células cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabecear una pelota puede provocar cambios temporales en la sangre asociados al daño de células cerebrales, según informó National Geographic a partir de un estudio con más de 300 futbolistas amateurs. La investigación también halló que esas modificaciones aumentaban cuanto más frecuentes e intensos eran los remates.

Los investigadores observaron que la intensidad y la frecuencia de los remates marcaban diferencias en los resultados. Cuanto más habituales y fuertes eran esos golpes con la cabeza, mayores eran también los cambios registrados en sangre.

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Esos niveles volvían a la normalidad entre uno y dos días después del partido, pero esa normalización no permite descartar posibles efectos duraderos.

La investigación sobre el fútbol detectó que los cambios en la sangre aumentaban cuando los remates de cabeza eran más frecuentes e intensos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incógnita está en la repetición de estos impactos a lo largo de una carrera deportiva: por ahora, la relación entre esa exposición repetida y futuras enfermedades neurodegenerativas no está establecida.

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En los últimos años, distintos grupos de investigación centraron su atención en los efectos de los traumatismos cerebrales leves asociados a deportes como el fútbol, el rugby y el boxeo.

Los investigadores advirtieron que la normalización de los biomarcadores no descarta efectos acumulativos en el cerebro a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios detectaron alteraciones en biomarcadores cerebrales tras impactos repetidos, incluso en ausencia de síntomas clínicos inmediatos. En el ámbito internacional, universidades y centros médicos impulsaron proyectos para monitorear a largo plazo la salud cerebral de atletas expuestos a microtraumatismos frecuentes.

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Diferencias entre fútbol profesional y amateur

El debate sobre los riesgos asociados a los remates de cabeza también distingue entre la práctica profesional y el fútbol amateur.

En el ámbito profesional, la frecuencia e intensidad de los entrenamientos y partidos tiende a ser mayor, lo que podría incrementar el riesgo potencial de daño cerebral a largo plazo.

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Especialistas, federaciones y organismos como la FIFA y la UEFA impulsan prevención, controles y restricciones de remates de cabeza en categorías juveniles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, en categorías amateur, aunque la exposición es menor, la falta de seguimiento médico especializado puede dificultar la detección temprana de posibles secuelas.

Especialistas advierten que la educación y la prevención resultan fundamentales en todos los niveles. Recomiendan limitar la práctica de remates de cabeza en niños y adolescentes, ya que sus cerebros se encuentran en pleno desarrollo y podrían ser más vulnerables a los efectos acumulativos de estos impactos.

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El rol de las federaciones y organismos de salud

Ante la creciente preocupación por la salud cerebral de los futbolistas, varias federaciones revisaron sus protocolos de seguridad. Algunas limitaron los ejercicios de cabeceo en divisiones juveniles, mientras que la FIFA y la UEFA promovieron investigaciones para profundizar el conocimiento científico sobre los riesgos asociados a los impactos repetidos en la cabeza.

El debate sobre el daño cerebral distingue entre fútbol profesional y amateur por las diferencias de exposición y de seguimiento médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, expertos en neurología y medicina deportiva insisten en la importancia de realizar controles periódicos a los jugadores y de fomentar la investigación interdisciplinaria.

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También destacan la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías que permitan monitorear en tiempo real el impacto acumulado en la cabeza durante los partidos y entrenamientos.

Perspectivas y desafíos futuros

El debate sobre los riesgos de los remates de cabeza en el fútbol sigue abierto. Si bien los estudios actuales identificaron señales de alerta, aún quedan múltiples interrogantes por resolver.

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La comunidad científica coincide en la importancia de continuar investigando para determinar si existe una relación directa entre la exposición a impactos repetidos y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas en el largo plazo.

Mientras tanto, el fútbol enfrenta el desafío de equilibrar la esencia del juego con la protección de la salud de quienes lo practican, promoviendo estrategias de prevención y educación basadas en la mejor evidencia disponible.

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