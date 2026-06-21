El argentino Alessandro De Tullio ganó otra vez en la Indy Nxt y crece su sueño de llegar a la IndyCar

El segundo triunfo del argentino Alessandro De Tullio en la Indy Nxt, la categoría antesala a la IndyCar

El argentino Alessandro De Tullio redondeó un gran fin de semana en el circuito de Road America, en Wisconsin, en la novena y décima fecha de la Indy Nxt, la categoría antesala a la IndyCar. El joven venció en la carrera de este domingo y en la previa marcó una doble positions y suma siete en la presente temporada.

El piloto nacido en Miami, pero que eligió correr con bandera argentina por su padre, que le transmitió el arraigo de su país, compite con el histórico equipo AJ Foyt Racing y ratificó sus condiciones para pelear entre los primeros del campeonato.

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Este sábado, rompió los relojes al marcar el mejor tiempo en las clasificaciones para las dos carreras entre 24 pilotos. Lleva siete pole positions y ningún otro logró ser el mejor en los cronos. Segundo en esa referencia es el local Max Taylor (Andretti Global). El mérito del argentino lo ubica hoy como el piloto más rápido de la Indy Nxt, ya que en clasificación es el momento en el que los autos se ponen a punto para lograr el mejor tiempo de todo el fin de semana. Ergo, en el mano a mano con sus rivales, Alessandro viene batiendo al resto.

Cabe recordar que De Tullio corre su primera temporada en la categoría. Viene haciendo el llamado Road to Indy (camino a la Indy). Fue cuarto en la USF Juniors, el primer escalón de la escalera y el año pasado, en su segundo ejercicio en la USF Pro 2000 Championship, también fue cuarto en el certamen. El objetivo final de su campaña es llegar a la IndyCar. Su rendimiento potencia sus chances, ya que los dueños de las escuderías siguen de cerca el rendimiento de los chicos en la Indy Nxt.

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Alessandro De Tullio cumplió 20 años este sábado, el mismo que se celebra el Día de la Bandera en Argentina (Instagram: @alessandrodetullio)

En la primera competencia terminó tercero en el trazado ubicado cerca de Elkhart Lake. Largó primero, lideró hasta la vuelta 9, pero no tuvo la mejor adherencia al piso con su monoposto y perdió dos lugares.

No obstante, el domingo se tomó revancha y volvió a largar primero. Esta vez se impuso con autoridad y triunfó de punta a punta. Fue escoltado por el ítalo-argentino Matteo Nannini (Cape Motorsports Powered by ECR) y el polaco Tymek Kucharczyk (HMD Motorsports).

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La Indy Nxt se nutre de monoplazas Dallara IL-15 con motores Mazda de 2.0 litros y neumáticos Firestone. “Es un auto que en las curvas lentas va un poco de trompa (NdR: se mueve más de lo que el piloto gira el volante) y conseguir la tracción es difícil. Pero en lo rápido el auto se pega al piso y hay que encontrar el balance justo porque depende de la pista. La goma es muy interesante: hay pistas donde cambiás en la vuelta veinte y otras donde después de la vuelta tres ya no hay goma. Su motor tiene 500 caballos y llegamos a 186 millas por hora (300 km/h)”, detalló De Tullio en una entrevista con Infobae.

Amante del mate y el asado, el sentido de pertenencia de De Tullio es tal que hasta las coincidencias potencian su arraigo argentino: este sábado cumplió 20 años, el Día de la Bandera en nuestro país.

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Fue el cuarto podio para De Tullio en el año, que suma 248 puntos. El líder del torneo es el estadounidense Nikita Johnson, con 314 unidades. Restan cinco fechas y la próxima será en Mid Ohio el 4 y 5 de julio.