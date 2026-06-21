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Comida “mediocre” y deudas: escándalo en la concentración de Selegal en medio del Mundial 2026

El conjunto africano, que cayó ante Francia en la primera fecha del Grupo I, sufre la improvisación de su federación

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Krepin Diatta protesta ante el árbitro Alireza Faghani en la derrota de Senegal ante Francia (IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto)
Krepin Diatta protesta ante el árbitro Alireza Faghani en la derrota de Senegal ante Francia (IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto)

La selección de Senegal atraviesa una crisis interna de múltiples frentes en pleno Mundial 2026, mientras su continuidad en el torneo pende de un hilo tras la derrota en el debut.

El combinado africano, conocido como los Leones de Teranga, no solo carga con el peso de la derrota ante Francia por 3 a 1 en la primera fecha del Grupo I, sino que enfrenta un cuadro de conflictos internos que abarca desde deudas salariales hasta problemas de alojamiento y alimentación en plena concentración mundialista. La información fue publicada originalmente por Sport News Africa y luego recogida por medios europeos como RMC Sport, A Bola y As.

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El foco más tenso dentro del plantel apunta a las primas impagas. Según Sport News Africa, la federación senegalesa no habría abonado los premios correspondientes a dos hitos deportivos: la campaña en la Copa Africana de Naciones y la clasificación al actual Mundial. El caso de la Copa Africana añade una capa de amargura particular: Senegal se consideraba legítimo campeón tras derrotar a Marruecos en la final, pero el título fue otorgado al seleccionado marroquí por decisión del comité de apelaciones, lo que convirtió ese reclamo económico en una herida aún más difícil de procesar para el grupo.

El malestar no se detiene en lo económico. El portal africano también reportó que varios jugadores expresaron en privado su decepción con el entorno austero del hotel en el que la delegación está concentrada. La alimentación generó el mismo nivel de disconformidad: el servicio de catering fue calificado como “mediocre e inadecuado para las exigencias del deporte de alto nivel”, según consignó Sport News Africa. Ante ese panorama, algunos futbolistas habrían optado por pedir comida por fuera de la concentración para cubrir sus necesidades nutricionales durante la competencia.

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La situación del entrenador Pape Thiaw agrega otro frente de conflicto. El exjugador, que asumió la conducción técnica de los Leones de Teranga, acumularía cinco meses de atraso en el cobro de su salario y, según reveló el medio africano, su contrato con la federación ya habría expirado sin que la situación se regularizara. “Thiaw tenía cinco meses de atraso en el pago de su salario y su contrato había expirado, pero la situación no ha cambiado en absoluto”, precisó Sport News Africa. Ese escenario abre la posibilidad de un conflicto legal en el peor momento institucional posible.

Con este telón de fondo, Senegal enfrenta este lunes a Noruega, que llega al partido con tres puntos tras golear 4 a 1 a Irak en la primera fecha. Para los Leones de Teranga, el resultado no admite otra lectura: una nueva derrota los dejaría al borde de la eliminación en la fase de grupos.

El viernes 26 de junio, por su parte, los africanos se medirán ante los asiáticos en busca de un lugar en los 16avos de final de la competencia, en el cierre de uno de los grupos más disputados de la Copa del Mundo que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

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