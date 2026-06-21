Dana White y el sueño de UFC en el Coliseo de Roma: USD 150 millones, un fondo para Italia y un plan que buscó a Zuckerberg y Musk

La UFC necesita USD 150 millones para realizar una función en el Coliseo de Roma (Mandatory Credit: Amber Searls-Imagn Images)

El presidente de UFC, Dana White, confirmó que la organización necesita USD 150 millones para concretar una función histórica en el Coliseo de Roma, un proyecto que aspira a transformar el emblemático monumento italiano en escenario deportivo y destinar esos fondos a la restauración de patrimonios culturales del país europeo, según informó Mundo Deportivo.

Un escenario monumental para las artes marciales

La posibilidad de celebrar un evento de UFC en el Coliseo de Roma surgió después de que White fuera consultado por un periodista sobre la viabilidad de usar el recinto como sede de una velada.

PUBLICIDAD

En la conferencia posterior a UFC Vegas 119, el dirigente reconoció que la iniciativa enfrenta un desafío financiero considerable. De acuerdo con Mundo Deportivo, la cifra solicitada responde tanto a las condiciones patrimoniales del monumento como a los altos requisitos logísticos de un espectáculo de estas características.

Dana White confirmó que el proyecto de la UFC en el Coliseo depende de reunir financiamiento privado o patrocinio externo (REUTERS/Remo Casilli)

El plan contempla que los fondos recaudados sean destinados a un fondo especial para restaurar construcciones históricas en Italia, integrando el atractivo del evento con un propósito cultural. White subrayó que el proyecto podría materializarse únicamente si se logra reunir la suma, lo que situó la conversación en el terreno de la financiación privada o el patrocinio externo.

PUBLICIDAD

La apuesta por el respaldo tecnológico

En busca de apoyo, Dana White inició conversaciones con dos de los empresarios más influyentes del sector tecnológico: Mark Zuckerberg y Elon Musk. Según reportó Mundo Deportivo, el presidente de UFC pasó dos semanas negociando con ambos para explorar la posibilidad de que financiaran la velada.

La propuesta consideraba que uno, o ambos, aportaran el capital necesario para cubrir los costos del evento y contribuir al mantenimiento del Coliseo.

Dana White negoció con Mark Zuckerberg y Elon Musk para financiar la velada de UFC en Roma (EFE - Reuters)

Aunque estas gestiones no desembocaron en un acuerdo definitivo, White destacó que el proyecto sigue vigente en tanto se asegure el respaldo económico. Hasta ahora, ni Zuckerberg ni Musk se han pronunciado públicamente sobre su posible participación en la iniciativa.

PUBLICIDAD

Referentes previos y ambición global

La idea de utilizar escenarios icónicos para eventos de UFC tiene un antecedente relevante. Mundo Deportivo recuerda el UFC Freedom 250, realizado en la Casa Blanca en Washington, donde Dana White invirtió USD 60 millones. Este precedente ilustra la capacidad organizativa de la compañía para abordar montajes complejos y de alto impacto mediático.

Mundo Deportivo recordó que Dana White invirtió USD 60 millones en el UFC Freedom 250 realizado en la Casa Blanca (Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

El caso estadounidense amplía la perspectiva sobre los proyectos de la UFC y refuerza la imagen de White como promotor dispuesto a innovar en la industria del deporte de combate. Llevar esa fórmula al Coliseo de Roma supondría un salto tanto en términos de inversión como de visibilidad internacional.

PUBLICIDAD

Opiniones divididas entre aficionados y especialistas

El anuncio generó opiniones encontradas entre la comunidad de fanáticos y especialistas. Un sector recibió la noticia con entusiasmo, imaginando la escena de luchadores ingresando al octágono en un entorno cargado de historia, e incluso visualizando referencias a los antiguos gladiadores.

La propuesta de llevar la UFC al Coliseo de Roma dividió opiniones entre fanáticos y especialistas por el valor histórico del monumento (Mandatory Credit: Amber Searls-Imagn Images)

En contraste, algunos consideraron la propuesta una involución, argumentando que el uso de un monumento como el Coliseo para combates modernos podría interpretarse como una falta de respeto hacia el legado histórico. Estas posturas muestran la sensibilidad que rodea la combinación de patrimonio y espectáculo.

PUBLICIDAD

Dana White dejó claro que la viabilidad del evento depende exclusivamente de la obtención del financiamiento requerido. Si aparece un patrocinador capaz de aportar los USD 150 millones, la UFC avanzará con la organización de la velada. Mientras tanto, la propuesta permanece a la espera, ligada a la posibilidad de que grandes figuras del sector tecnológico o nuevos inversores decidan hacerla realidad.