Deportes

Dana White y el sueño de UFC en el Coliseo de Roma: USD 150 millones, un fondo para Italia y un plan que buscó a Zuckerberg y Musk

El sueño de transformar un monumento histórico en escenario deportivo se topa con el reto financiero de uno de los eventos más ambiciosos del sector

Guardar
Google icon
La UFC necesita USD 150 millones para realizar una función en el Coliseo de Roma (Mandatory Credit: Amber Searls-Imagn Images)
La UFC necesita USD 150 millones para realizar una función en el Coliseo de Roma (Mandatory Credit: Amber Searls-Imagn Images)

El presidente de UFC, Dana White, confirmó que la organización necesita USD 150 millones para concretar una función histórica en el Coliseo de Roma, un proyecto que aspira a transformar el emblemático monumento italiano en escenario deportivo y destinar esos fondos a la restauración de patrimonios culturales del país europeo, según informó Mundo Deportivo.

Un escenario monumental para las artes marciales

La posibilidad de celebrar un evento de UFC en el Coliseo de Roma surgió después de que White fuera consultado por un periodista sobre la viabilidad de usar el recinto como sede de una velada.

PUBLICIDAD

En la conferencia posterior a UFC Vegas 119, el dirigente reconoció que la iniciativa enfrenta un desafío financiero considerable. De acuerdo con Mundo Deportivo, la cifra solicitada responde tanto a las condiciones patrimoniales del monumento como a los altos requisitos logísticos de un espectáculo de estas características.

Dana White confirmó que el proyecto de la UFC en el Coliseo depende de reunir financiamiento privado o patrocinio externo (REUTERS/Remo Casilli)
Dana White confirmó que el proyecto de la UFC en el Coliseo depende de reunir financiamiento privado o patrocinio externo (REUTERS/Remo Casilli)

El plan contempla que los fondos recaudados sean destinados a un fondo especial para restaurar construcciones históricas en Italia, integrando el atractivo del evento con un propósito cultural. White subrayó que el proyecto podría materializarse únicamente si se logra reunir la suma, lo que situó la conversación en el terreno de la financiación privada o el patrocinio externo.

PUBLICIDAD

La apuesta por el respaldo tecnológico

En busca de apoyo, Dana White inició conversaciones con dos de los empresarios más influyentes del sector tecnológico: Mark Zuckerberg y Elon Musk. Según reportó Mundo Deportivo, el presidente de UFC pasó dos semanas negociando con ambos para explorar la posibilidad de que financiaran la velada.

La propuesta consideraba que uno, o ambos, aportaran el capital necesario para cubrir los costos del evento y contribuir al mantenimiento del Coliseo.

El magnate dueño de SpaceX, Elon Musk, lanzó comentarios en contra de Mark Zuckerberg, luego de comprar Twitter, según revelación de nuevo libro.
Dana White negoció con Mark Zuckerberg y Elon Musk para financiar la velada de UFC en Roma (EFE - Reuters)

Aunque estas gestiones no desembocaron en un acuerdo definitivo, White destacó que el proyecto sigue vigente en tanto se asegure el respaldo económico. Hasta ahora, ni Zuckerberg ni Musk se han pronunciado públicamente sobre su posible participación en la iniciativa.

Referentes previos y ambición global

La idea de utilizar escenarios icónicos para eventos de UFC tiene un antecedente relevante. Mundo Deportivo recuerda el UFC Freedom 250, realizado en la Casa Blanca en Washington, donde Dana White invirtió USD 60 millones. Este precedente ilustra la capacidad organizativa de la compañía para abordar montajes complejos y de alto impacto mediático.

Mundo Deportivo recordó que Dana White invirtió USD 60 millones en el UFC Freedom 250 realizado en la Casa Blanca (Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)
Mundo Deportivo recordó que Dana White invirtió USD 60 millones en el UFC Freedom 250 realizado en la Casa Blanca (Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

El caso estadounidense amplía la perspectiva sobre los proyectos de la UFC y refuerza la imagen de White como promotor dispuesto a innovar en la industria del deporte de combate. Llevar esa fórmula al Coliseo de Roma supondría un salto tanto en términos de inversión como de visibilidad internacional.

Opiniones divididas entre aficionados y especialistas

El anuncio generó opiniones encontradas entre la comunidad de fanáticos y especialistas. Un sector recibió la noticia con entusiasmo, imaginando la escena de luchadores ingresando al octágono en un entorno cargado de historia, e incluso visualizando referencias a los antiguos gladiadores.

La propuesta de llevar la UFC al Coliseo de Roma dividió opiniones entre fanáticos y especialistas por el valor histórico del monumento (Mandatory Credit: Amber Searls-Imagn Images)
La propuesta de llevar la UFC al Coliseo de Roma dividió opiniones entre fanáticos y especialistas por el valor histórico del monumento (Mandatory Credit: Amber Searls-Imagn Images)

En contraste, algunos consideraron la propuesta una involución, argumentando que el uso de un monumento como el Coliseo para combates modernos podría interpretarse como una falta de respeto hacia el legado histórico. Estas posturas muestran la sensibilidad que rodea la combinación de patrimonio y espectáculo.

Dana White dejó claro que la viabilidad del evento depende exclusivamente de la obtención del financiamiento requerido. Si aparece un patrocinador capaz de aportar los USD 150 millones, la UFC avanzará con la organización de la velada. Mientras tanto, la propuesta permanece a la espera, ligada a la posibilidad de que grandes figuras del sector tecnológico o nuevos inversores decidan hacerla realidad.

Temas Relacionados

UFCColiseo de RomaFinanciamiento DeportivoEventos InternacionalesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Uruguay vs Cabo Verde, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Luego del empate ante Arabia Saudita, la Celeste buscará un triunfo clave para soñar con la próxima fase de la Copa del Mundo

Uruguay vs Cabo Verde, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Comida “mediocre” y deudas: escándalo en la concentración de Selegal en medio del Mundial 2026

El conjunto africano, que cayó ante Francia en la primera fecha del Grupo I, sufre la improvisación de su federación

Comida “mediocre” y deudas: escándalo en la concentración de Selegal en medio del Mundial 2026

La lluvia de goles de España contra Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026

La Roja mostró un buen rendimiento para superar 4-0 al combinado de Medio Oriente y encaminar su clasificación a los 16avos de final

La lluvia de goles de España contra Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026

El registro de Lionel Messi que cayó gracias al gol de Lamine Yamal en el contundente triunfo de España

El astro español abrió el marcador en el 4-0 ante Arabia Saudita por el Mundial 2026

El registro de Lionel Messi que cayó gracias al gol de Lamine Yamal en el contundente triunfo de España

El emotivo momento de Francisco Cerúndolo con su papá tras ganar Queen’s: “Es la primera vez que puede verme fuera de Argentina”

El tenista número 1 del país celebró el título más importante de su carrera con una dedicatoria especial para Alejandro Toto Cerúndolo, quien superó su histórica fobia a los aviones para acompañarlo en Londres

El emotivo momento de Francisco Cerúndolo con su papá tras ganar Queen’s: “Es la primera vez que puede verme fuera de Argentina”

DEPORTES

Uruguay vs Cabo Verde, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Uruguay vs Cabo Verde, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Comida “mediocre” y deudas: escándalo en la concentración de Selegal en medio del Mundial 2026

La lluvia de goles de España contra Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026

El registro de Lionel Messi que cayó gracias al gol de Lamine Yamal en el contundente triunfo de España

El emotivo momento de Francisco Cerúndolo con su papá tras ganar Queen’s: “Es la primera vez que puede verme fuera de Argentina”

TELESHOW

El sentido mensaje de Araceli González en su cumpleaños tras su reconciliación con Adrián Suar: “Estoy feliz”

El sentido mensaje de Araceli González en su cumpleaños tras su reconciliación con Adrián Suar: “Estoy feliz”

Rodetes, guiño a la comodidad y colores fuertes: así fue el look de Juana Viale para su programa

La sensible reflexión de Moria Casán sobre el Día del Padre: “Me felicito”

Abrazos virtuales, lágrimas y mucho humor: los saludos del Día del Padre que marcan la jornada de los famosos

El particular gesto de la China Suárez con la madre de Mauro Icardi el día de su cumpleaños

INFOBAE AMÉRICA

Taiwán pone en marcha ejercicios de combate de cinco días mientras China despliega 21 aviones cerca de la isla

Taiwán pone en marcha ejercicios de combate de cinco días mientras China despliega 21 aviones cerca de la isla

Netanyahu reiteró que impedirá que Irán obtenga armas nucleares y ratificó la permanencia de Israel en el sur del Líbano

Condenaron a una cantante y a otros 7 artistas iraníes a 74 latigazos por un concierto

Detienen a un hombre tras ser captado por cámaras mientras robaba una motocicleta en una colonia de La Libertad

Impulsan reforma a la Ley de Tránsito en Honduras ante alarmante aumento de accidentes viales