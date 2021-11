Qué dice la enérgica carta de la Facultad de Medicina de la UBA en la que pide declarar obligatoria la vacuna contra el COVID-19 en adultos en la Argentina

La Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina (UBA) no sólo reúne los hombres y mujeres más prestigiosos en materia científica del país; sino que fue contundente al advertir por qué es necesario la vacunación obligatoria en adultos y por qué quieren una entrevista con el Presidente Alberto Fernández (Foto: Claudio Larrea para escenografía María de Buenos Aires")

La pandemia no se ha ido. Argentina a pesar de haber recibido más de 91 millones de vacunas con uno de los portfolios de inoculaciones contra el COVID-19 más diversos y numerosos de América Latina, con más del 63% de la población total vacunada con el esquema completo, pero aún con el 79% del país que solo recibió una dosis; deja en evidencia el clamor de los expertos infectólogos e inmunólogos que señalan que no es tiempo de relajar las medidas de protección social frente a la pandemia y que se debe acelerar y comunicar mejor las campañas de vacunación en todas sus etapa y grupos etarios. Todas conductas epidemiológicas que ayudan a potenciar el efecto protector de las vacunas.

En este mismo sentido la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) redactó en el día de ayer una contundente Resolución del Consejo Directivo que logró consenso absoluto (RESCD-2021-06245655) en donde primero desarrolló un contexto informativo de 11 puntos acerca del devenir de la pandemia en los tres planos - el local, el regional y el global-. Y luego fijó posición concreta a través de 4 puntos (artículos) con referencia al impacto de la pandemia por SARS-CoV-2 que ya ha provocado más de 5 millones de muertes en el mundo y más de 115 mil muertes en nuestro país.

Los artículos 1ro. Y 3ro. son los más relevantes y expresan, “recomendar la incorporación de la vacunación contra el SARS-CoV-2, como vacunación obligatoria para toda la población adulta en Argentina.” y “solicitar una entrevista con el Presidente de la Nación, o quien él disponga, a fin de explicitar las razones que motivan la presente resolución” .

Los once puntos de contexto

1- Que contamos con vacunas que han demostrado un extraordinario perfil de seguridad, eficacia y efectividad, habiéndose ya administrado a más del 52% de la población mundial.

2- Que existe un consenso prácticamente unánime a nivel mundial considerando a las vacunas anti-SARS-CoV-2 como la herramienta central en el combate frente a la pandemia.

3- Que una nueva ola de infecciones con epicentro en Europa y Estados Unidos ha mostrado con claridad que la pandemia por SARS-CoV-2 continúa planteando un desafío central a la salud de los pueblos en todo el mundo, amenazando con provocar millones de nuevas muertes.

4- Que si bien la Argentina presenta actualmente un bajo nivel de circulación viral, es lógico esperar un incremento en la frecuencia de infecciones en los próximos meses en función del predominio, tanto a nivel mundial como local, de una variante de SARSCoV-2 (variante delta) dotada de mayor potencial infeccioso respecto de todas las variantes que surgieron previamente.

Vacunación obligatopria en adultos contra el COVID-19: un debate que hay que empujar en la Argentina y los expertos médicos lo aconsejan. "Hoy una persona vacunada tiene entre 14 y 15 veces menos de chances de contraer una infección severa versus alguien que no está vacunado”, dijo Geffner a Infobae. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

5- Que la historia de la actual pandemia ha mostrado que los países que integran el Cono Sur, entre ellos la Argentina, tienden a reproducir -con meses de retraso- la situación epidemiológica observada en Europa y Estados Unidos, en relación a la pauta incremental de contagios.

6- Que es necesario instrumentar de modo urgente las medidas necesarias a fin de evitar un incremento sustancial en el número de personas infectadas en nuestro país, habida cuenta de la dificultad en controlar las curvas crecientes de infección, una vez que las mismas han adquirido una pendiente significativa.

7- Que un conjunto de países, tales como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, España y muchos otros, han decidido ya implementar la vacunación obligatoria para amplios sectores de la población, tales como personal de salud y docentes en todos los niveles de enseñanza.

Consultado por Infobae sobre los alcances de esta Resolución, el doctor Jorge Geffner, médico inmunólogo, profesor titular en inmunología y microbiología de la Facultad de Medicina (UBA) y a cargo del Programa COVID e investigador del CONICET explicó, “l a posición del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina es esencialmente correcta, plantea la vacunación obligatoria para todas las personas adultas. ¿ Por qué es correcta? Primero porque tenemos al 52 por ciento de todo el planeta vacunado, es decir que la experiencia que hay con las vacunas ha demostrado dos cosas: son muy seguras y tremendamente efectivas. Hoy una persona vacunada tiene entre 14 y 15 veces menos de chances de contraer una infección severa versus alguien que no está vacunado”.

8- Que el análisis de la progresión de las infecciones es multifactorial, una de las variables mas correlacionables, es que el numero de vacunados confrontado con el de personas fallecidas en los países europeos, demuestra claramente que a mayor tasa de vacunación, fallecen menos personas.

9- Que la Argentina ha avanzado notablemente en la cobertura de la vacunación antiSARS-CoV-2 en los últimos meses, no obstante lo cual existen segmentos de la población que aún no se han vacunado, pese a que han sido convocados a tal fin. La cobertura de más del 92% de los mayores de 40 años con una dosis, o de más del 85% con ambas dosis, demuestran que mayoritariamente la población respondió a la convocatoria, restando sectores o grupos que aun restan incorporar al programa de vacunación.

Agregó a Infobae Geffner: “Tenemos que estar alertas no solamente por lo que está pasando en Europa y Estados Unidos, una nueva ola importantísima que tiene como protagonista a la variante Delta que hoy es la protagonista porque las anteriores variantes dominantes Landa, Manaos y otras han sido desplazadas. Hoy en día en el AMBA el 90 por ciento de lo que circula entre los infectados es variante Delta, que sabemos que es mucho más contagiosa”.

“En Argentina se avanzó muchísimo en el programa de vacunación y eso es bueno. Sin embargo quedan áreas por cubrir, tenemos más del 85 por ciento de cobertura en lo que es vacunación por arriba de 50 años. Pero tenemos 700 mil personas mayores de 60 años que no recibieron vacuna alguna y a esas personas hay que llegar casa por casa. Y después tenemos un sector de gente joven entre 18 y 39 años que está siendo convocada, pero en un 25 por ciento no responde a la convocatoria y no va a completar el esquema con dos dosis. Y necesitamos avanzar”, remató Geffner.

10- Que la Argentina dispone actualmente, y dispondrá en los próximos meses, de una cantidad de vacunas suficiente a fin de vacunar al conjunto de su población. Por lo expuesto y en función de su responsabilidad como Institución señera en la formación de profesionales en el ámbito de la salud y consecuente con su compromiso fundacional en la defensa de la vida y la salud pública, entendida ésta como derecho inalienable y universal.

11- Que el artículo 113º del Estatuto Universitario faculta a este Cuerpo para el dictado de la presente.

Luego de los once puntos arriba detallados, el Consejo Directivo de la facultad de medicina resolvió dar públicamente a conocer cuatro puntos (medidas concretas) fundamentales

Los expertos insistem en retomar los cuidados sociales para seguir haciendo frente a la pandemia y a las nuevas variantes: uso de tapabocas, distanciamiento social y ventilación cruzada en los ambientes cerrados (REUTERS/Agustin Marcarian)

ARTICULO 1°: Recomendar la incorporación de la vacunación contra el SARS-CoV-2, como vacunación obligatoria para toda la población adulta en Argentina.

ARTICULO 2º: Reforzar las campañas para promover vacunación contra el SARS-CoV2 en niños y adolescentes en todo el país.

ARTICULO 3°: Solicitar una entrevista con el Presidente de la Nación, o quien él disponga, a fin de explicitar las razones que motivan la presente resolución.

ARTICULO 4º: Dar la más amplia difusión a la presente resolución. ARTICULO 5º: REGISTRESE; pase a la Secretaría General a los efectos que estime corresponder.

Además de que a Resolución conlleva un valor académico en sí mismo por tratarse del grupo de expertos más renombrados del país en materia médica y sus distintas especialidades, lleva además la firma de dos prestigiosos expertos el doctor Ricardo Gelpi, Decano de la Facultad de Medicina (UBA) y el doctor Carlos Damín, médico toxicólogo y secretario general de la Facultad de Medicina (UBA).

El investigador del CONICET Geffner advirtió a Infobae, “ hay que seguir con la vacunación y volver a retomar cuidados. En ese sentido, en la Argentina, hemos “descuidado los cuidados”. Partido ayer en River a cancha llena, absolutamente desaconsejado . Reuniones en boliches cerrados hasta 4 mil personas, sin cumplir requisitos de ventilación, absolutamente inadecuado. Hay que retomar las medidas de cuidado tales como barbijo, distanciamiento social, ventilación cruzada de los ambientes que lo tenemos totalmente olvidado. Ahora tenemos una preocupación adicional que es esta variante nueva de Sudáfrica (Omicron) que es incluso más contagiosa que la Delta. Entonces, proponer la vacunación obligatoria es una medida absolutamente acertada”.





Foto de portada: Facultad de Medicina; by Claudio Larrea para escenografía de “María de Buenos Aires”.





