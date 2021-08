Por qué la variante Delta está cerca de generar una tercera ola de COVID-19 en Argentina

La variante Delta del coronavirus fue identificada en octubre del año pasado en India

Ayer se produjo la primera muerte de un paciente afectado por la variante de preocupación Delta del coronavirus en la Argentina. Fue en la provincia de Córdoba, donde ya han registrado 60 casos de pacientes infectados con esa variante. A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación informó el viernes pasado que 174 de personas que han desarrollado la enfermedad COVID-19 con la variante Delta en todo el país. Pero los casos podrían ser más por la demora en la carga de datos, y las autoridades sanitarias e investigadores en virología y genómica ya advierten que la variante Delta podría crecer hacia una circulación persistente, como lo hizo en países vecinos como Brasil , y producir un repunte de casos de COVID-19.

Con respecto a la variante Delta, “se sigue vigilando la circulación, que a la fecha no es todavía predominante, pero ya está cerquita de ser comunitaria”, dijo hoy la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. “Lo estamos siguiendo muy atentamente. Seguimos aislando personas que tienen relación con los viajes, pero en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires hay algunos casos que no tienen relación entre ellos. Sobre todo en Córdoba, que no habían encontrado nexo con viajero”, especificó.

“Cuando no se encuentra un vínculo entre los casos o con un viajero se dice que es comunitaria, pero eso no significa que sea predominante. Por ahora la variante predominante en Argentina es la Manaos”, señaló la funcionaria. La variante identificada en Manaos, Brasil, hoy se llama Gamma, según la nueva denominación de la Organización Mundial de la Salud en letras griegas.

El paciente que falleció en Córdoba el domingo pasado tenía 62 años y había desarrollado una neumonía bilateral después de haberse infectado con la variante Delta. No estaba vacunado. Fue internado a principios de agosto en el hospital Rawson. Había ingresado a Córdoba desde Lima, Perú, a fines de julio, y no respetó el aislamiento: contagió a más personas, por lo que estaba imputado. El hombre habría concurrido a un restaurante con su familia y a centros de compra durante el período en que debía estar aislado.

En la provincia de Córdoba ya se han detectado 60 casos de personas con la variante Delta (Juan Ignacio Roncoroni)

A nivel nacional, hubo una reducción de casi el 80 por ciento del número de casos de COVID-19 entre el pico del mes de mayo y la semana pasada, tras el avance del plan de vacunación y a las medidas de prevención como el uso del barbijo. Según el Ministerio de Salud de la Nación, Argentina registró un descenso constante del número de casos durante las últimas 12 semanas. Así, mientras que en la semana epidemiológica 20 -la de mayor cantidad de infectados- llegó a los 225.227 casos según fecha de inicio de síntomas, en la semana pasada el número alcanzó los 46.963. Esto implicó una reducción de casi el 80 por ciento.

La variante de preocupación Gamma del coronavirus -que fue detectada en Brasil en enero pasado y era conocida como P.1- continúa siendo la de circulación predominante en la Argentina, según los análisis del Instituto ANLIS/Malbrán. Con respecto a la variante Delta, que es más transmisible, los primeros casos de personas afectadas eran viajeros que venían de otros países. Sin embargo, en julio empezaron a detectarse casos de afectados por Delta sin nexo con viajeros. Los síntomas más frecuente de la infección por el Delta son dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal.

Desde el 7 de agosto, el Ministerio de Salud de la Nación estableció que todos los contactos estrechos con personas que adquirieron la variante Delta - ya sean conviviente o no convivientes- deben adherir al aislamiento por 14 días en sus hogares, incluso los que ya fueron vacunados o si ya tuvieron la infección. También esas personas deben hacerse un test de PCR a los 7 días de haber estado en contacto con la persona infectada por Delta.

La variante Delta hoy predomina en India, Reino Unido, Estados Unidos, y Alemania. Pero se ha detectado en más de 120 países, como Sri Lanka (foto)/REUTERS/Dinuka Liyanawatte

En ciudad de Buenos Aires, según informó el Ministerio de Salud porteño a Infobae, desde el viernes 29 de julio hasta hoy se confirmaron 5 casos de coronavirus variante Delta en residentes que no tienen antecedentes cercanos de viajes. Dos de los 5 casos están relacionados entre sí por una misma cadena de transmisión.

A principios de agosto, el Ministro de Salud porteño Fernán Quirós advirtió la posibilidad de la tercer ola de COVID-19: “Lo que estamos buscando no es evitar la tercera ola porque es algo que va a ocurrir como sucedió en otros países, sino que estamos tratando de hacer que esa ola sea lo más pequeña posible y lo más tarde posible para dejarnos vacunar a la mayoría de la gente y que los casos sean leves”.

Consultado por Infobae, el doctor Humberto Debat, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), comentó cuál es la situación actual de la Argentina frente al riesgo de circulación comunitaria. “La variante Delta es más transmisible que las variantes Gamma y Lambda, que han circulado durante la segunda ola del COVID-19 en Argentina. Si empezaran las tres variantes una carrera de cero, Delta dominaría rápidamente. Pero no es la situación en nuestro país. Porque Gamma y Lambda impulsaron la segunda ola, y en menor medida lo hizo Alfa. Estos equilibrios de remplazo de variantes son complejos y multifactoriales. Por esto, es muy difícil hoy predecir si habrá o no una circulación persistente Delta. Entre otros factores, dependerá del ritmo del plan de vacunación y de la adherencia a los cuidados de prevención de la gente, como el uso adecuado del barbijo, la ventilación cruzada, el distanciamiento, y evitar reuniones sociales en lugares cerrados”.

El uso del barbijo y que haya ventilación son dos de los factores que contribuyen a reducir el riesgo de más circulación de la variante Delta

El experto -que forma parte de Proyecto País que hace vigilancia genómica del coronavirus- resaltó que “el paisaje excepcional de variantes en la región latinoamericana agrega incertidumbre al horizonte”. Según los reportes recientes, la variante Delta ya representa alrededor del 50% de las detecciones de casos de COVID-19 en Río de Janeiro y San Pablo, Brasil. De acuerdo al doctor Debag, esa situación en esas ciudades “sugiere que incluso en contexto de dominancia de la variante Gamma (como ocurre hoy en nuestro país), Delta puede extenderse y desplazar el virus circulante. Será interesante ver si en las próximas semanas la variante Delta llega a frecuencias del 90% en esos estados de Brasil o si co-existe en algún equilibrio dinámico con Gamma”.

En tanto, la coordinadora de Proyecto País, que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, la doctora Mariana Viegas, explicó que “decir que sea circulación comunitaria de la variante Delta del coronavirus debe haber no solo casos sin nexo -como ya ocurre en el país- sino un riesgo mayor de la ciudadanía de adquirirla. Por eso, aún no podemos decir que haya circulación comunitaria por ahora”.

Según la doctora Viegas, que es investigadora del Conicet en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en ciudad de Buenos Aires, es posible que se produzca una tercera ola de COVID-19 en la Argentina “en tanto y en cuanto no se logre avanzar en completar los esquemas de vacunación. Si bien hoy van rápido, pero hay una población que todavía no está vacunada que son los menores de 18 años sin comorbilidades. Si no se logra contener la circulación de Delta, ese grupo etario podrían sufrir infecciones”.

La vacunación con el esquema completo es necesaria para tener una mejor protección de la población contra la variante Delta (EFE/ Enrique García Medina/Archivo)

La especialista recordó que en otros países, como en los Estados Unidos o de Europa, la variante Delta ingresó y hubo repuntes de casos. “Incluso ha barrido con las otras variantes de preocupación”, indicó. Allí, la variante Delta empezó a ser adquirida por la población no vacunada primero. Pero luego hubo vacunados que se han infectado, aunque no sufren infecciones severas ni muertes. El esquema completo de vacunas protege contra los cuadros severos y la mortalidad”.

Otro factor que podría incidir en el repunte de casos con la variante Delta es la movilidad de la población argentina dentro de las ciudades y hacia otras provincias. “La movilidad podría tener mucho impacto en la situación epidemiológica en una potencial ola con Delta -sostuvo el doctor Debat-. Hoy, el país está en niveles de movilidad prácticamente similares al momento anterior del inicio de la pandemia en marzo de 2020. El aumento de movilidad genera directamente mayor exposición y mayor circulación viral. Por supuesto que avanzar con el proceso de inmunización bajará en primer medida los niveles de letalidad de una ola de Delta y en menor medida la circulación viral, pero será esencial complementar con medidas que se orienten a reducir la movilidad de la comunidad”.

