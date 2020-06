Hasta no hace mucho, los científicos no sabían por qué podría ser así, y señalaban factores como el estilo de vida, el tabaquismo y las diferencias en el sistema inmunológico entre los sexos como posibles causas . Pero cada vez más creen que podría deberse a que los andrógenos, las hormonas sexuales masculinas como la testosterona, podrían desempeñar un papel no sólo en la pérdida de cabello, sino también en el aumento de la capacidad del coronavirus para atacar las células .