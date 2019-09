"Puedo ver la ciudad de Nueva York y el humo de los incendios. Pienso en todas las personas que están allí y luego observo la costa este a ver si puedo descubrir algo más. No es un buen sentimiento el que uno tiene cuando no podés estar con los tuyos, a quien querés y ellos no están seguros. Pero NASA permitió poder llamar a mi esposa y saber que ella y mis hijos estaban bien", precisó el astronauta años después.