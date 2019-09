La cadena ABC anunció que adaptará el libro Fall and Raise: The Story of 9/11, escrito por Mitchell Zuckoff, periodista de The Boston Globe, el periódico en el que se basó la película Spotlight (Primera Plana), que en 2016 ganó el Oscar a mejor película por la investigación sobre los abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia católica de Boston. La ficción sobre el 11S se estrenará en el 2021, cuando se cumplan 20 años del atentado.