“Cuando se enferman, se mueren. Yo he tenido la suerte de haber tenido 68 rondas de quimioterapia. sí, me escucharon bien: 68 rondas. Muchos otros solo han tenido la oportunidad de tener cinco y otros ninguna. A sus familias les encantaría tener tiempo con ellos y ojalá la mía tenga tiempo conmigo”, dijo.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, tuiteó el lunes que planea darle a Álvarez una llave póstuma de la ciudad “como un símbolo de nuestro profundo respeto y gratitud por su servicio“. De Blasio también presentó sus respetos en una estela en Long Island el martes.

This city can never repay its debt to Detective Lou Alvarez. It will be my honor to award him with a posthumous Key to the City as a symbol of our profound respect and gratitude for his service and sacrifice.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 1, 2019