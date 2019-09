No obstante, aclararon que los resultados son preliminares debido a que la cantidad de personas que participaron en el estudio fue baja y no se incluyó un grupo de control: es decir, el grupo al que no se le aplica el tratamiento -mediante el suministro de placebos o sin efectuar ningún tipo de acción, por ejemplo- con el objetivo de comprobar si el impacto fue realmente positivo.