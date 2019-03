Sobre lo que el especialista calificó como "el mal de este siglo", Infobae consultó al médico psiquiatra y psicoterapeuta Enrique de Rosa (MN 63406), para quien "técnicamente es absurdo el planteo; en todos los cuadros que cursan con ansiedad, como los cuadros maníacos y tantos otros, el pensamiento es una variable semiológica en que su curso se encuentra acelerado o disminuido en su intensidad". "Como cuadro per se, el síndrome del pensamiento acelerado no existe porque en realidad es un síntoma dentro de otros cuadros, no llega a ser un síndrome. Una de las variables semiológicas es el pensamiento", aseguró.