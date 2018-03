"Realmente no se pueden manejar estas cosas", remarcó McDowell. "Probablemente no sepamos más allá de seis o siete horas antes cuándo va a caer, y no saber cuándo va a caer se traduce en no saber dónde va a caer", agregó. Parte de la incertidumbre se debe a que un mínimo cambio en las condiciones atmosféricas podría empujar su lugar de caída de un continente a otro en cuestión de horas.