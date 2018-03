Al año de doctorarse, en 2010, gracias al programa de becas de la PEW, pudo viajar a la Universidad de California de San Diego, en Estados Unidos, para trabajar con la doctora Jill K. Leutgeb: una de las únicas personas del mundo que han logrado registrar in vivo neuronas del giro dentado. "La PEW permitió alcanzar mis sueños: no solo me ayudó a estudiar y perfeccionarme en lo que me apasiona, sino también a traer mi trabajo a casa", resalta Piatti. Gracias a los fondos recibidos, la joven investigadora pudo comprar el primer equipo "Neuralynx" de registro neuronal en Sudamérica.