Ahora que ha podido medir la fuerza de la corriente eléctrica, Catania dice que puede resolver el resto del circuito. Eso significa que es posible estimar el poder de un choque dado por anguilas de diferentes tamaños o bajo diferentes circunstancias. "Me sorprendió que hiciera que sacara involuntariamente el brazo del agua", dijo Catania. "El hecho de que haya un animal ahí que puede controlar remotamente tu sistema nervioso me parece algo de verdad asombroso". Y agregó: "No sabemos cuál es el principal motor del comportamiento, pero es necesario disuadir a los depredadores, y puedo decir que son realmente buenas en eso".