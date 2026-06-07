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Colombia vs. Jordania - EN VIVO: siga aquí el último partido amistoso de la selección antes de la Copa Mundial de la FIFA

La Tricolor jugará ante la selección asiática en San Diego, California y Néstor Lorenzo cuenta con el plantel completo para el duelo que terminará de pulir detalles tácticos

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La selección Colombia tuvo su última práctica antes de concentrar en la base de entrenamiento en Guadalajara - crédito FCF
La selección Colombia tuvo su última práctica antes de concentrar en la base de entrenamiento en Guadalajara - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección Colombia vs. la selección de Jordania, que será el último duelo preparatorio de la Tricolor para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El partido que se jugará en el estadio Snapdragon de San Diego, California está programado para las 6:00 p. m. y Néstor Lorenzo tiene habilitados a los 26 jugadores convocados para el torneo que iniciará el próximo 11 de junio.

11:57 hsHoy

Ficha del partido

  • Colombia vs. Jordania - Partido amistoso, fecha FIFA de junio
  • Lugar: estadio Snapdragon - San Diego, California, Estados Unidos.
  • Fecha y hora: domingo 6 de junio - 6:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Gol Caracol y RCN Fútbol

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