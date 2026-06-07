Colombia vs. Jordania - EN VIVO: siga aquí el último partido amistoso de la selección antes de la Copa Mundial de la FIFA

La selección Colombia tuvo su última práctica antes de concentrar en la base de entrenamiento en Guadalajara - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección Colombia vs. la selección de Jordania, que será el último duelo preparatorio de la Tricolor para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El partido que se jugará en el estadio Snapdragon de San Diego, California está programado para las 6:00 p. m. y Néstor Lorenzo tiene habilitados a los 26 jugadores convocados para el torneo que iniciará el próximo 11 de junio.