Colombia vs. Jordania - EN VIVO: siga aquí el último partido amistoso de la selección antes de la Copa Mundial de la FIFA

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección Colombia vs. la selección de Jordania, que será el último duelo preparatorio de la Tricolor para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El partido que se jugará en el estadio Snapdragon de San Diego, California está programado para las 6:00 p. m. y Néstor Lorenzo tiene habilitados a los 26 jugadores convocados para el torneo que iniciará el próximo 11 de junio.
11:57 hsHoy
Ficha del partido
- Colombia vs. Jordania - Partido amistoso, fecha FIFA de junio
- Lugar: estadio Snapdragon - San Diego, California, Estados Unidos.
- Fecha y hora: domingo 6 de junio - 6:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Gol Caracol y RCN Fútbol