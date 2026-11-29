El calor y la presencia de grasa aceleran la transferencia de compuestos químicos desde los recipientes plásticos hacia los alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Calentar comida en un recipiente plástico, usar una sartén antiadherente rayada o beber agua sin conocer su composición son hábitos frecuentes en muchos hogares.

Para la Dra. Tamiko Katsumoto, especialista en inmunología y reumatología, y profesora vinculada a la Universidad de Stanford, esas prácticas pueden aumentar la exposición a compuestos presentes en envases, utensilios, alimentos y el ambiente.

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Durante una entrevista para el podcast ZOE, abordó la presencia de microplásticos, plastificantes y sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), conocidas como “químicos persistentes”. La especialista sostuvo que una dieta rica en vegetales y fibra, junto con cambios en la cocina y el hogar, puede reducir parte de esa carga.

Los plastificantes y los PFAS aparecen en productos cotidianos

Los plásticos contienen compuestos que les aportan flexibilidad o rigidez. Entre ellos se encuentran los ftalatos, usados para ablandar ciertos materiales, y los bisfenoles, empleados en otros productos plásticos. Katsumoto indicó que estos elementos pueden alterar mecanismos hormonales cuando ingresan al organismo.

Los plastificantes como los ftalatos y los bisfenoles interfieren con el funcionamiento del sistema endocrino (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Muchas de estas sustancias químicas imitan nuestras hormonas endógenas”, explicó en el podcast. Según planteó, esa interferencia puede afectar señales vinculadas con órganos como la tiroides, el páncreas, los ovarios y otros componentes del sistema endocrino.

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La experta también se refirió a los PFAS, un grupo de sustancias que se utiliza en superficies antiadherentes, ropa impermeable, cosméticos, envases para alimentos y espumas contra incendios.

Su principal característica es la resistencia a la degradación. “Son moléculas basadas en carbono y flúor, y ese es uno de los enlaces más fuertes que existen”, señaló.

En el diálogo con Jonathan Wolf y Sarah Berry, Katsumoto vinculó la preocupación por esos compuestos con estudios epidemiológicos sobre enfermedades metabólicas, hepáticas, inmunológicas y hormonales.

La limpieza con paño húmedo y el uso de filtros HEPA disminuyen los compuestos químicos acumulados en el polvo del hogar, según la experta (Captura de video: YouTube/@joinZOE)

Aclaró que establecer relaciones directas de causalidad resulta complejo, entre otros motivos porque no sería ético exponer deliberadamente a personas a sustancias potencialmente dañinas.

El calor y los alimentos grasos elevan la transferencia desde el plástico

Uno de los consejos centrales de la especialista fue evitar calentar alimentos en recipientes de plástico. “Definitivamente no conviene calentar los plásticos en el microondas”, advirtió. El calor y la presencia de grasa pueden favorecer la migración de plastificantes desde el envase hacia la comida.

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La Dra. Katsumoto explicó que muchos de estos compuestos son lipofílicos, es decir, tienen afinidad por las grasas. Por ese motivo, un alimento graso envuelto en plástico podría recibir una mayor transferencia de sustancias que una fruta con bajo contenido de lípidos.

La médica citó un estudio realizado en Australia que comparó a personas que redujeron durante una semana el uso de plásticos en alimentos con otro grupo que continuó sin modificaciones.

El calor y la presencia de grasa aceleran la transferencia de compuestos químicos desde los recipientes plásticos hacia los alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En siete días vieron una reducción aproximada del 50% en los niveles de ftalatos y bisfenoles”, afirmó, en referencia a mediciones realizadas en orina.

El consejo también se extiende a los recipientes negros para comida para llevar, las botellas descartables y las bolsas de pochoclos para microondas. La especialista recomendó reemplazarlos, cuando sea posible, por envases de vidrio, acero inoxidable u otros materiales aptos para el contacto con alimentos.

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Más fibra y vegetales como parte de la estrategia alimentaria

La alimentación ocupó un lugar central en la conversación. Katsumoto propuso aumentar el consumo de verduras, legumbres, frutos secos, semillas y cereales integrales, al tiempo que sugirió disminuir la ingesta de carnes rojas, procesadas y productos ultraprocesados.

“La fibra es realmente el ingrediente secreto”, sostuvo. Según explicó, la fibra insoluble puede contribuir a retener partículas presentes en el intestino, mientras que otros tipos de fibra favorecen funciones de la microbiota y los procesos de eliminación del organismo.

Las verduras crucíferas aportan sulforafanos que estimulan los mecanismos naturales de desintoxicación del hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista destacó en especial a las verduras crucíferas, como brócoli, col rizada, bok choy y coliflor. “Son verduras con altos niveles de sulforafanos, que son fundamentales para potenciar los mecanismos de desintoxicación del hígado”, afirmó.

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También mencionó estudios sobre betaglucanos de avena, una fibra soluble. De acuerdo con su relato, una investigación diseñada para analizar el colesterol detectó una disminución de los niveles de PFAS entre los participantes que consumieron esa fibra antes de las comidas.

Agua, utensilios y aire dentro del hogar

La calidad del agua fue otro de los puntos abordados. Recomendó consultar los reportes disponibles en cada localidad para conocer los contaminantes detectados en el suministro.

Sobre los sistemas domésticos, indicó que los filtros de carbón pueden retener varias sustancias, aunque la ósmosis inversa ofrece una filtración más amplia para el agua destinada a beber y cocinar.

El reemplazo de sartenes antiadherentes por utensilios de acero inoxidable o hierro fundido minimiza el contacto con sustancias persistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la cocina, sugirió reemplazar progresivamente las sartenes antiadherentes por utensilios de hierro fundido o acero inoxidable. “Intenten prescindir del plástico, sobre todo del plástico negro, si pueden”, comentó al referirse a espátulas, tablas de cortar y elementos para servir alimentos.

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Katsumoto también señaló que el polvo doméstico puede contener compuestos procedentes de aparatos electrónicos y otros objetos del hogar.

Entre las medidas propuestas incluyó quitarse los zapatos al entrar, limpiar los pisos con un paño húmedo, controlar el Índice de Calidad del Aire y utilizar filtros HEPA en zonas con alta contaminación o durante episodios de humo por incendios.

“Coman más verduras porque les van a ayudar”, resumió la especialista al final de la entrevista, donde señaló que los cambios graduales en la dieta y en los utensilios de uso diario pueden reducir la exposición a ciertos compuestos.