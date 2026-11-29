El picoteo informal entre comidas suele aportar sodio y grasas saturadas que favorecen el desarrollo de la hipertensión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos bolsas de pistachos pueden parecer iguales en la góndola. Al darlas vuelta, conviene mirar cuánto sodio declara la etiqueta por porción. Si el paquete contiene dos y se come entero, el aporte será el doble del valor indicado.

La cardióloga Kainat Khalid, directora del Centro de Hipertensión del Jamaica Hospital, explicó a Parade que este fruto seco puede encajar en una alimentación orientada al cuidado cardiovascular. Su advertencia se centra en las versiones saladas, cuyo aporte extra de sodio puede dificultar el control de la presión arterial, sobre todo en personas sensibles a la sal.

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¿Por qué importa el sodio para la presión arterial? La Asociación Americana del Corazón explica que, cuando circula en exceso, atrae agua hacia los vasos sanguíneos. El aumento del volumen de sangre puede elevar la presión. Ese mecanismo ayuda a entender por qué el condimento de una colación cuenta junto con lo que se consume en el resto del día.

Los pistachos salados pueden perjudicar la presión arterial debido al sodio que se incorpora durante su procesamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué encontraron los estudios sobre los pistachos y la presión arterial

Un metaanálisis publicado en Nutrition Reviews en 2022 reunió 17 ensayos clínicos con 940 adultos. Los investigadores observaron una reducción promedio de 2,89 mmHg en la presión sistólica, el valor superior de la medición. En la diastólica, que corresponde al número inferior, el cambio careció de significación estadística.

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El análisis también registró descensos en los triglicéridos y la glucosa en ayunas, además de un aumento del colesterol HDL. La reducción de la sistólica fue modesta. En personas con hipertensión, este alimento puede incorporarse como parte de un plan que incluya los controles y el tratamiento indicado.

Qué mirar en el envase antes de comprar

Para interpretar la etiqueta, sirve conocer la referencia diaria. La Asociación Americana del Corazón recomienda un máximo de 2.300 miligramos de sodio al día y considera 1.500 miligramos una meta óptima para la mayoría de los adultos. Ese total abarca lo que aportan las comidas, las bebidas y las colaciones.

La sal que se agrega en casa es solo una parte del total. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), más del 70% del sodio que se consume en ese país proviene de productos envasados y comidas preparadas. Una colación salada puede sumarse así al aporte del pan, los fiambres o los aderezos, aunque en la mesa no se use el salero.

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La ingesta elevada de sodio promueve la retención de líquidos e incrementa el tono de las arterias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las opciones sin sal añadida permiten reducir ese aporte. Al comparar marcas, fijate que la información corresponda a la misma cantidad de producto. Un puñado pequeño, de unos 28 gramos, puede servir como referencia para separar lo que vas a comer antes de guardar el resto.

También vale distinguir dos leyendas del envase. En el etiquetado estadounidense, “sin sal añadida” indica que ese ingrediente no se incorporó durante la elaboración, aunque el producto puede contener sodio. La mención “sin sodio”, en cambio, corresponde a un contenido inferior a 5 miligramos por porción, según la FDA.

Un puñado de pistachos puede acompañar un yogur natural, sumarse a una ensalada o reemplazar unas galletas saladas en la merienda. Quienes tienen enfermedad renal y una indicación de limitar el potasio deben ajustar la cantidad y la frecuencia de consumo al plan acordado con su equipo de salud.

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