El impacto del postre sobre el organismo depende de la composición nutricional del plato completo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La pregunta parece sencilla, pero no tiene una respuesta basada en una cantidad fija de minutos. Comer el postre al terminar la cena puede encajar en una alimentación equilibrada si se considera qué incluye la comida, cuál es la porción y con qué frecuencia se consumen dulces. Para quienes controlan la glucosa en sangre por diabetes o por indicación médica, la decisión requiere además atender a la respuesta individual y al tratamiento indicado.

Según Mayo Clinic, comer algo dulce como parte de una cena que incluye proteína y fibra puede hacer que la glucosa en sangre aumente de forma más gradual que si se consume por separado. Estos nutrientes pueden ralentizar la absorción de los carbohidratos.

PUBLICIDAD

Un estudio publicado en 2019 evaluó distintos horarios para una colación dulce en mujeres sanas y observó variaciones de glucosa menos favorables cuando se consumía después de la cena, en comparación con otros momentos del día. El trabajo no comparó un postre inmediato con otro consumido horas más tarde, por lo que no permite fijar una espera universal.

El postre dentro de la cena evita convertirlo en una colación aislada

La fruta fresca aporta azúcares naturales, fibra y micronutrientes como alternativa frente a la repostería tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dietista Tara M. Schmidt, instructora de nutrición de Mayo Clinic en Minnesota, indicó en una publicación de esa institución que los azúcares añadidos consumidos junto con proteína y fibra producen un incremento de glucosa más gradual. La precisión importa porque no todos los dulces tienen la misma composición ni generan el mismo efecto dentro de una comida.

PUBLICIDAD

La fruta, por ejemplo, aporta azúcares naturales junto con fibra y micronutrientes. Un brownie o una porción de pastelería, en cambio, puede sumar azúcares añadidos, grasas saturadas y sodio, de acuerdo con la explicación de Schmidt recogida por Mayo Clinic. Esa diferencia no convierte a un alimento en prohibido, pero ayuda a entender por qué la elección y la cantidad son tan relevantes como el horario.

La Cleveland Clinic también concentra su recomendación en los azúcares añadidos. Su publicación, elaborada con aportes de la dietista Beth Czerwony, retoma la pauta de las guías alimentarias de Estados Unidos de mantenerlos por debajo del 10% de las calorías diarias. En una dieta de 2.000 calorías, esa referencia equivale a 48 gramos o 12 cucharaditas de azúcar añadida al día.

PUBLICIDAD

La misma fuente recuerda que una lata de gaseosa puede aportar una cantidad de azúcar añadida cercana a ese límite diario, por lo que bebidas y dulces deben considerarse en conjunto y no como decisiones separadas.

Qué papel tienen los carbohidratos y el control de la glucosa

Los productos de pastelería concentran cantidades elevadas de azúcares añadidos y grasas saturadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una nota de Harvard Health, Emma Samuels Grinblatas, nutricionista registrada y responsable de práctica del Centro Integral de Control de Peso del Beth Israel Deaconess Medical Center, recomendó mirar en las etiquetas el total de carbohidratos, además del azúcar, porque ese total también influye en los niveles de glucosa en sangre.

La referencia de Harvard Health se inscribe en una nota sobre prediabetes, no en una indicación específica sobre postres. Por eso, su aporte debe aplicarse con precisión: sirve para recordar que la composición total de la cena y del postre importa, pero no demuestra que exista una hora universalmente mejor para comer algo dulce.

PUBLICIDAD

Para quienes tienen diabetes, las decisiones sobre alimentación no deben apoyarse en una regla general sobre el postre. La American Diabetes Association explica que el control de la glucosa permite conocer el nivel de azúcar en sangre en un momento puntual y registrar la influencia de factores como la comida, la actividad física y el estrés.