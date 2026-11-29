Una alimentación planificada puede ayudar a sostener la saciedad durante la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Distribuir las comidas y priorizar preparaciones que combinen nutrientes puede evitar el hambre prolongada y caídas de energía. Especialistas proponen intervalos de tres a cinco horas, ajustados al apetito, horario y actividad física.

Amy Shapiro, licenciada en nutrición y dietista registrada, explicó a Real Simple, un sitio especializado en estilo de vida, que pasar demasiadas horas sin comer puede provocar cansancio, irritabilidad y dificultad para concentrarse. También puede llevar a elegir alimentos azucarados o a servirse una porción más grande en la siguiente comida. Según la especialista, picar continuamente a lo largo del día puede dificultar el reconocimiento de las señales de hambre y saciedad.

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La calidad y la distribución de los alimentos inciden en los niveles de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Heather Koenig, también dietista registrada, señaló que el horario de despertar, actividad diaria, exigencias laborales y hambre individual modifican necesidades. Si aparece hambre entre las comidas principales, una colación equilibrada puede ser una alternativa.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK) señala que qué, cuánto y cuándo se come forma parte de la planificación alimentaria. En personas con diabetes, los horarios pueden requerir coordinación con medicamentos, actividad física y otras condiciones de salud.

Proteínas, fibra y vegetales pueden integrarse en las comidas principales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proteínas, fibra y vegetales integran una comida que sostiene la energía

La composición del plato resulta tan relevante como el momento de comer. Koenig recomendó combinar proteínas, carbohidratos ricos en fibra, grasas saludables, frutas y verduras, ya que la variedad de nutrientes favorece una saciedad más duradera.

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Shapiro sugirió incluir entre 21 y 30 gramos de proteína por comida, junto con carbohidratos. La cantidad adecuada para cada persona depende de factores como la edad, el peso corporal, el estado de salud y el nivel de actividad física.

Las señales de hambre y saciedad ayudan a ajustar la rutina alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ensayo clínico aleatorizado de 2026, reseñado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), analizó durante 16 semanas a mujeres con sobrepeso u obesidad en un plan de descenso de peso.

Quienes repartieron 30 gramos de proteína en las tres comidas principales informaron mayor saciedad tras el almuerzo y consumieron menos colaciones de alta densidad energética que quienes concentraron más proteína en la cena. Los resultados se limitan a esa población y contexto.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que los carbohidratos constituyen la fuente primaria de energía y recomienda que procedan principalmente de cereales integrales, verduras, frutas y legumbres. También señala que una dieta saludable incluye variedad de alimentos y fuentes magras de proteína. Para la población mayor de 10 años, el organismo propone al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras.

La planificación de las comidas debe contemplar horarios, actividad física y descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) destaca que la fibra de las variedades integrales suele contribuir a una mayor sensación de plenitud. Una manera práctica de organizar una comida puede incluir:

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Una fuente de proteína, como legumbres, huevos, pescado, carnes magras o lácteos

Un carbohidrato con fibra, como avena, arroz integral, pan integral, frutas o tubérculos

Verduras o frutas

Una pequeña porción de grasas insaturadas, presentes por ejemplo en frutos secos, semillas o aceites vegetales

Una colación equilibrada puede ser útil cuando pasan muchas horas entre el almuerzo y la cena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desayuno, almuerzo y cena pueden distribuirse según la jornada

Shapiro sugirió desayunar durante las dos primeras horas después de despertar, almorzar entre tres y cinco horas más tarde y terminar la cena dos o tres horas antes de acostarse. Si entre el almuerzo y la última comida del día pasan más de cinco horas, propuso sumar una colación rica en proteína.

La profesional propuso dar mayor peso al desayuno y almuerzo, con una cena más ligera. El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos (NHLBI) identifica a la crononutrición como el campo que estudia la interacción entre los ritmos circadianos, alimentación y salud.

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La entidad advierte que la investigación sobre los horarios de comida aún tiene interrogantes pendientes, por lo que las recomendaciones deben evitar simplificaciones.

Espaciar las comidas según las necesidades personales evita llegar con hambre excesiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hambre posterior orienta ajustes, pero no reemplaza consulta profesional

Si el hambre reaparece al cabo de una o dos horas, quizá haga falta revisar el aporte de proteína o fibra; si no aparece durante seis horas o más, la ingesta previa pudo haber sido mayor de lo necesario.

Las personas con diabetes, trastornos digestivos, antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria, embarazo, lactancia o tratamientos que afectan la glucosa necesitan la orientación de un profesional de salud. El plan alimentario debe contemplar la situación clínica y no limitarse a un horario predeterminado.

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