California lleva años conviviendo con hongos mortales en sus parques, reservas y hasta en sus ciudades, sin que la mayoría de la población lo sepa (CDPH viua AP)

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Recolectar hongos silvestres parece una actividad inofensiva. En California, sin embargo, esa práctica derivó en uno de los episodios sanitarios más graves que el estado recuerde: personas que salieron al campo a buscar alimento y terminaron en terapia intensiva, o directamente no regresaron.

Ahora, con un invierno húmedo a la vista, las autoridades temen que la historia se repita.

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El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) emitió una alerta formal ante la llegada de El Niño, el fenómeno climático que eleva las precipitaciones en partes del estado y, con ellas, las condiciones ideales para que los hongos venenosos proliferen.

Cuando llueve más de lo normal en California, el suelo no solo se inunda: también despierta (REUTERS/Daniel Cole)

El brote que sacudió al sistema de salud

Las cifras del brote anterior dejaron atónitas a las autoridades. En un año típico, el Sistema de Control de Venenos de California (SCVC) recibe cinco o menos denuncias de intoxicaciones por hongos.

Entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, 50 personas fueron hospitalizadas y cuatro murieron tras ingerir hongos silvestres que confundieron con especies comestibles. Otros cuatro pacientes debieron recibir un trasplante de hígado para sobrevivir.

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Los afectados eran recolectores solos o en grupo, en su mayoría de la Costa Central y el norte del estado.

Lo que comenzó como casos aislados terminó siendo el mayor registro de intoxicaciones por hongos en la historia del estado (@Miguel Ángel Perez | Vídeos de Naturaleza)

Los hongos detrás de las muertes

Los responsables del brote fueron dos hongos de la familia Amanita: el Amanita phalloides, conocido como “seta de la muerte” (death cap), y el Amanita ocreata, llamado “ángel destructor del oeste” (western destroying angel). Ambos se parecen a hongos comestibles tanto en aspecto como en sabor, lo que los convierte en una trampa mortal difícil de detectar.

El death cap, en particular, puede confundirse con la especie comestible Volvariella: comparten una estructura similar en la base del tallo y un color blanquecino.

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La diferencia clave está en un anillo alrededor del tallo que el death cap no tiene, tal como explicó Ari Jumpponen, profesor distinguido de biología de la Kansas State University, en declaraciones al Los Angeles Times.

Existen tres hongos letales en California, de acuerdo con la Bay Area Mycological Society: el death cap, el destroying angel y el Galerina marginata. Ninguno de ellos es seguro en ninguna cantidad.

El death cap no tiene olor ni sabor que lo delate. Se mezcla con especies comestibles y, para cuando alguien sospecha, ya es tarde (@Miguel Ángel Perez | Vídeos de Naturaleza)

Una trampa que el cuerpo tarda en revelar

Uno de los factores que hace más peligroso al death cap es la demora en la aparición de los síntomas.

Los primeros signos gastrointestinales pueden manifestarse entre seis y 24 horas después de la ingesta, y suelen desaparecer en un día, lo que lleva a algunas personas a creer que el peligro pasó.

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Sin embargo, entre las 48 y las 96 horas siguientes pueden desarrollarse daños progresivos en el hígado que, en los casos más graves, derivan en falla hepática y muerte.

La persona come, se siente bien, cree que todo pasó. Es exactamente en ese momento cuando el hígado empieza a fallar (@José Núñez Naturaleza)

Lo que se viene este invierno

La preocupación de las autoridades apunta ahora hacia el invierno de 2026-2027. Las lluvias asociadas a El Niño generan las condiciones ideales para que los hongos venenosos crezcan en grandes cantidades.

“Ahora es el momento de generar conciencia y ayudar a los californianos a mantenerse seguros”, afirmó la Dra. Erica Pan, directora del CDPH, en un comunicado oficial.

No es la primera vez que el estado enfrenta una situación de este tipo. En 2016 se registró un brote anterior con 14 casos, sin muertes, aunque tres personas precisaron trasplantes de hígado y un niño sufrió daño neurológico permanente, tal como consta en un informe del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

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Las mismas lluvias que alivian la sequía californiana también alimentan a las especies que ya demostraron ser capaces de matar (@Miguel Ángel Perez | Vídeos de Naturaleza)

Qué hacer ante una emergencia

El CDPH instó a la población a no recolectar ni consumir hongos silvestres. Ante cualquier síntoma tras la ingesta de un hongo silvestre, las autoridades recomiendan llamar de inmediato a la línea de atención del SCVC: (800) 222-1222, disponible de forma gratuita y confidencial en varios idiomas.

Si se sospecha un envenenamiento grave, la indicación es llamar al 911, tal como informó el Los Angeles Times.