El doctor Mark Hyman afirmó que una comida abundante ocasional no define la salud general frente al peso de los hábitos cotidianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante las celebraciones de fin de año, las reuniones familiares suelen incluir postres, bebidas y comidas abundantes a lo largo de varias semanas.

En ese contexto, el doctor Mark Hyman y la productora Emma Krebs conversaron en el podcast Office Hours sobre cómo disfrutar de esas comidas sin que una excepción puntual cambiara los hábitos saludables.

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Krebs planteó el dilema entre restringirse por completo o dejar de lado los cuidados hasta enero.

El patrón cotidiano pesó más que una comida especial

Hyman consideró que una excepción ocasional no representaba un problema para quienes habitualmente cuidaban su alimentación. “No es lo que haces ocasionalmente lo que importa, es lo que haces todos los días”, afirmó.

Hyman sostuvo que una excepción ocasional no perjudica a quienes mantienen una alimentación cuidada (YouTube/@drmarkhyman)

El especialista sugirió evitar la culpa después de una comida abundante. Comparó esa situación con un GPS que, ante un giro equivocado, no reprendía al conductor, sino que indicaba otra ruta. “En la próxima oportunidad posible, por favor da la vuelta”, ejemplificó. Según su planteo, lo importante era retomar los hábitos anteriores al día siguiente.

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El azúcar, los almidones y el exceso de comida podían elevar la glucosa

El médico explicó que el azúcar y los almidones podían aumentar la glucosa, sobre todo si se consumían con el estómago vacío. La miel, el jarabe de arce y el azúcar, señaló, producían efectos similares en el organismo.

Hyman también advirtió que comer demasiado podía elevar el nivel de azúcar en sangre, incluso con alimentos considerados saludables.

El consumo desmedido de azúcares y almidones eleva la glucosa en sangre y provoca fatiga, ansiedad o palpitaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recordó una cena abundante que compartió con un amigo: ambos usaban monitores de glucosa y vieron una medición de 150 mg/dL después de comer en exceso. Vinculó esas variaciones con antojos, cansancio, ansiedad, palpitaciones, sudoración y, en algunos casos, ataques de pánico.

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El orden de los alimentos modificó la respuesta del organismo

Ante una comida festiva prevista con anticipación, Hyman recomendó desayunar algo ligero en lugar de ayunar por completo. Explicó que llegar con hambre extrema podía llevar a comer de más.

Por eso, propuso consumir proteínas por la mañana, prescindir del almuerzo y realizar una comida tarde por la tarde.

La ingesta previa de proteínas, grasas y fibra atenúa el impacto del azúcar y modera los niveles de insulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

También propuso empezar las comidas con proteínas, grasas, fibra y vegetales, y dejar los alimentos con almidón, azúcar o bebidas alcohólicas para el final.

“La ciencia es bastante clara sobre esto”, indicó al referirse al orden de los platos. Según explicó, comer pan, dulces o beber vino al comienzo podía elevar más rápido el azúcar en sangre y aumentar la insulina.

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En cambio, afirmó que la presencia de comida en el estómago retrasaba la absorción del alcohol. Esa misma lógica, dijo, se aplicaba al azúcar: aunque no causara una sensación de ebriedad, también afectaba al organismo.

Un desayuno ligero con proteínas antes de una reunión festiva previene episodios de hambre extrema durante la celebración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones dependían de la respuesta de cada persona

Hyman señaló que la capacidad de afrontar una comida abundante podía variar según los hábitos y el estado de salud de cada persona. Consideró que quienes cuidaban regularmente su alimentación podían recuperarse con mayor facilidad después de una celebración puntual. “Las personas tienen que entender cuán resistente es su cuerpo”, señaló.

Sin embargo, advirtió que las personas con diabetes, resistencia a la insulina o una mayor acumulación de grasa abdominal podían tener más dificultades frente a esos excesos.

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Las personas con diabetes o resistencia a la insulina enfrentan mayores dificultades metabólicas tras una ingesta copiosa (Imagen ilustrativa infobae)

Las sobras podían extender los excesos después de la celebración

Hyman diferenció entre aprovechar los restos de una comida y prolongar durante varios días el consumo de postres. Como ejemplo, mencionó que el pavo podía utilizarse para preparar una sopa con verduras y arroz, una alternativa que consideró adecuada para los días posteriores.

También advirtió que los alimentos guardados podían aumentar su contenido de histaminas. Según explicó, esto podía generar molestias en personas con alergias o inflamación.

Los alimentos conservados como sobras acumulan histaminas y causan malestares en personas con alergias o cuadros inflamatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una caminata y límites con el alcohol estuvieron entre las recomendaciones

Después de una comida de Acción de Gracias o de otra celebración, Hyman aconsejó caminar al menos 20 minutos. Explicó que el movimiento ayudaba a los músculos a usar parte de la glucosa que aportaban los alimentos. Describió el paseo como una alternativa más adecuada que una actividad física intensa con el estómago lleno.

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Hyman recomendó moderar el consumo de alcohol y beber durante la comida o al final. Señaló que los destilados solos suelen contener menos azúcar que el vino y la cerveza, aunque ese contenido puede aumentar si se combinan con gaseosas, jugos o jarabes.

Una caminata de al menos veinte minutos después del banquete estimula a los músculos para aprovechar el exceso de glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

También señaló que beber podía afectar la calidad del sueño y aconsejó dejar pasar entre tres y cuatro horas antes de acostarse.

Por cada bebida alcohólica, Hyman sugirió tomar un vaso de agua de entre 236 y 295 mililitros. Para el día posterior a una comida abundante, consideró posible realizar un ayuno nocturno de 16 horas. Sin embargo, recomendó no obsesionarse con las mediciones durante las fiestas: “Simplemente disfruta la comida”.

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