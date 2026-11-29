Tityus carrilloi, de color claro y pinzas delgadas, es una especie de relevancia sanitaria en Argentina

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Cuando el termómetro supera los 35 ℃ (95 ℉) y las noches dejan de refrescar, los alacranes abandonan sus refugios y amplían sus áreas de búsqueda de alimento, con mayor probabilidad de ingresar en las viviendas.

Este comportamiento responde a mecanismos biológicos precisos que la ciencia documentó con detalle y que se intensifican cada verano en zonas tropicales, subtropicales y áridas del mundo, incluida la Argentina.

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Alacranes en verano: por qué aparecen más con el calor

Los alacranes no producen calor propio: su temperatura corporal sigue la del entorno. Durante las noches cálidas, su metabolismo aumenta y, con él, la necesidad de alimento y agua.

Para satisfacerla, salen durante períodos más largos y cubren territorios más amplios. En los picos de calor extremo, según confirmó la Universidad de Texas A&M, migran desde los espacios entre paredes, los techos y los contrapisos hacia las zonas habitadas de la vivienda en busca de superficies más frescas.

El aumento de las temperaturas por encima de los 35 grados eleva el metabolismo de los alacranes y los impulsa hacia el interior de las viviendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A eso se suman dos factores adicionales que concentran su actividad en la misma época: el reproductivo y el alimentario. El apareamiento ocurre en primavera y comienzos del verano, período en el que los machos recorren jardines y perímetros de viviendas en busca de hembras.

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Al mismo tiempo, los insectos de los que se alimentan proliferan con el calor y se agolpan alrededor de las luces exteriores de los hogares. Para los alacranes, esos focos de luz son, en la práctica, una fuente de alimento servida en la puerta de casa.

Alacranes venenosos en Argentina: cuáles son y cómo identificarlos

El país cuenta con aproximadamente 60 especies de alacranes distribuidas en casi toda su superficie continental, agrupadas en dos familias: Bothriuridae y Buthidae. La primera reúne la mayoría de las especies presentes en el territorio y no se asocia a cuadros sistémicos en seres humanos.

La segunda incluye especies del género Tityus de interés sanitario. Según la guía oficial del Ministerio de Salud de la Nación y trabajos publicados en Acta Toxicológica Argentina, los envenenamientos graves y las muertes documentados en el país se asocian a Tityus carrilloi y Tityus confluens.

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Tityus carrilloi es claro y de pinzas delgadas; Bothriurus bonariensis es oscuro y robusto (Universidad Nacional de Córdoba)

Tityus carrilloi (antes llamado Tityus trivittatus ) es la más extendida y la de mayor peso sanitario. De color amarillo claro con tres franjas oscuras en el dorso, pinzas largas y delgadas y un pequeño diente bajo el aguijón, vive principalmente en entornos urbanos: galerías subterráneas, cañerías, sótanos y huecos de paredes. Se la encuentra en casi todo el centro y norte del país, incluidas Buenos Aires , Córdoba , Rosario y Santa Fe . En los últimos 50 años amplió su área de distribución en casi un 300%, según investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales .

Tityus confluens habita el noroeste (Jujuy, Catamarca, Tucumán y Salta), tiene el dorso oscuro y uniforme, y comparte con la especie anterior la capacidad de provocar envenenamientos fatales.

Tityus bahiensis se encuentra en el noreste, especialmente en Misiones y Corrientes. Su veneno tiene relevancia médica regional y puede causar cuadros graves en Brasil, pero en la Argentina no registra cuadros graves ni muertes documentadas.

El género Brachistosternus predomina en el territorio chileno y carece de registros de muertes humanas a causa de su veneno (Foto: Laurel toxico / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)

El escorpión negro (Bothriurus bonariensis), frecuente en jardines del conurbano bonaerense y zonas peridomiciliarias durante el verano, pertenece a la familia Bothriuridae: su picadura es dolorosa, pero no representa un riesgo médico. Se diferencia del Tityus a simple vista por sus pinzas cortas y gruesas y por la ausencia del diente bajo el aguijón.

Esa diferencia morfológica es la base de la regla práctica que los especialistas recomiendan para las principales ciudades del centro del país: claro con pinzas delgadas, peligroso; oscuro y robusto con pinzas gruesas, inofensivo. La advertencia es que esta simplificación no funciona en todas las provincias: en algunas coexisten especies claras de Bothriuridae (no peligrosas) con especies oscuras de Tityus (sí peligrosas), lo que hace que el color solo no sea un criterio suficiente.

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Alacranes en Chile y Uruguay: especies locales y riesgos para la salud

En Uruguay, además de Bothriurus bonariensis, habita Tityus uruguayensis, una especie nativa de las llanuras del país que también se registra en el sur de Brasil y de forma aislada en Entre Ríos. Aunque pertenece al mismo género que los alacranes de relevancia sanitaria, se considera de toxicidad baja para las personas.

En Chile, la fauna es diferente: el género más diverso es Brachistosternus, de la familia Bothriuridae, con especies propias del norte árido, desde el desierto costero hasta sectores cordilleranos. Una de ellas es Brachistosternus ehrenbergii, registrada desde el nivel del mar hasta zonas de altura. Su picadura puede causar dolor, pero no se han documentado muertes humanas por especies de ese género. Por eso, la región y el ambiente donde se halló el ejemplar son datos clave para identificarlo.

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Picadura de alacrán: por qué pican y cómo actúa el veneno

Los alacranes no atacan de manera espontánea. Según una revisión sobre el comportamiento de sus sistemas de defensa publicada en PMC (la base de datos de acceso libre de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos), la picadura es una respuesta defensiva que se activa cuando el animal se siente amenazado o presionado, y no una conducta ofensiva. La mayoría de los accidentes ocurre cuando una persona camina descalza, apoya la mano sobre una superficie donde el animal estaba oculto o lo toca sin advertir su presencia.

La picadura de alacrán constituye una respuesta de defensa que activa los mismos receptores de dolor que el ají picante (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta es rápida: cuando se siente amenazado, el alacrán arquea la cola hacia adelante y clava el aguijón en fracciones de segundo. Lo que hace al dolor tan intenso y característico no es solo el veneno en sí, sino su composición química.

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Un estudio publicado en Science Advances por investigadores de la Universidad de California Davis demostró que el veneno es levemente ácido y contiene una toxina que activa los mismos receptores del dolor que la capsaicina, el compuesto activo del ají picante. Eso produce una sensación de ardor inmediata e intensa que los investigadores describieron como un mecanismo de “doble golpe” evolutivo: primero el ácido del veneno sensibiliza los receptores, y luego la toxina los activa con mucha más fuerza de la que lograría sola.

Además, estos arácnidos pueden variar la cantidad de veneno que inyectan según la amenaza que perciben. Esa capacidad ayuda a explicar por qué las picaduras pueden ser más graves en niños: una misma cantidad de toxina tiene un efecto mayor en un cuerpo de menor peso.

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App para identificar alacranes: cómo usar ¿Es araña o escorpión?

Investigadores del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), perteneciente al CONICET y a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), desarrollaron la aplicación ¿Es araña o escorpión?, disponible para dispositivos Android.

La herramienta permite a cualquier persona fotografiar el ejemplar encontrado y enviarlo al laboratorio de Aracnología del CEPAVE, que analiza la imagen y responde con la identificación de la especie y su nivel de peligrosidad.

Científicos del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata crearon una aplicación móvil que identifica la especie y peligrosidad de los alacranes mediante fotografías (Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE))

La aplicación cuenta además con un catálogo de especies de interés sanitario en Argentina, imágenes comparativas y consejos de prevención. Desde su lanzamiento en diciembre de 2017, fue efectiva para promover la participación ciudadana en la vigilancia de arácnidos, según un artículo publicado en la revista de la Secretaría de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

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En Chile y Uruguay no existe una aplicación oficial dedicada exclusivamente a reconocer alacranes peligrosos. Sin embargo, iNaturalist Chile y NaturalistaUY permiten subir fotos, recibir una identificación orientativa y registrar el sitio donde se encontró el ejemplar.

Esas plataformas son útiles para conocer la fauna local y aportar datos a la investigación, pero no reemplazan la consulta médica ni deben retrasar la atención ante una picadura.

Síntomas de picadura de alacrán: cuándo hay que ir al hospital

La gravedad de una picadura varía según la especie involucrada, la cantidad de veneno inyectado, el peso corporal y la edad de la persona afectada. El Manual MSD, revisado por especialistas en medicina de emergencias, distingue al menos cuatro grados de envenenamiento.

En los casos leves (grados 1 y 2), los síntomas se limitan a dolor, hormigueo o adormecimiento en el sitio de la picadura, con posible irradiación hacia la extremidad afectada.

Los protocolos médicos recomiendan aplicar frío indirecto sobre la picadura y desaconsejan de forma estricta los torniquetes o la succión de la herida (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los grados 3 y 4 aparecen alteraciones neurológicas graves: espasmos musculares, movimientos oculares incontrolados, salivación excesiva, dificultad respiratoria, presión arterial muy elevada e incluso falla de varios órganos al mismo tiempo. Los niños, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado son los grupos de mayor riesgo de evolución grave.

La guía del Departamento de Salud y Seguridad del Personal de las Naciones Unidas (DHMOSH), actualizada en enero de 2024, subraya que las regiones con mayor frecuencia de picaduras clínicamente graves son el norte de África, Oriente Medio, América Central y la Amazonía, y recomienda que el antídoto se administre dentro de las dos a tres horas de producido el envenenamiento para ser eficaz.

Qué hacer ante una picadura de alacrán: primeros auxilios y atención médica

Frente a una picadura de alacrán, la actuación inmediata puede marcar la diferencia entre un cuadro leve y una complicación grave. Las recomendaciones de la Enciclopedia Médica MedlinePlus, del NIH, establecen los siguientes pasos:

Limpiar la zona con agua y jabón. Aplicar hielo envuelto en un paño durante 10 minutos, retirar otros 10 y repetir el ciclo. Nunca aplicar hielo directamente sobre la piel. Mantener el miembro afectado inmóvil, en la medida de lo posible, para reducir la dispersión del veneno. Aflojar ropa y joyas en la zona de la picadura. No succionar el veneno ni aplicar torniquetes: ambas medidas carecen de eficacia y pueden agravar el cuadro, según la guía de la ONU. Consultar un centro médico o llamar al centro de control de intoxicaciones ante cualquier síntoma más allá del dolor local.