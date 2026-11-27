La formulación combinada protege contra la difteria, una infección bacteriana que compromete las vías respiratorias y el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El tétanos es una infección poco frecuente, pero puede provocar rigidez muscular dolorosa, espasmos, dificultad para respirar y otras complicaciones graves. La bacteria se encuentra en el suelo y otros entornos naturales, y puede ingresar al organismo a través de una herida, una corte o una quemadura. El riesgo no está dado por el óxido de un objeto, sino por la lesión que permite la entrada de la bacteria.

La protección depende de mantener actualizado el esquema de inmunización. La vacuna antitetánica se aplica en la infancia y requiere refuerzos en la adolescencia y la adultez, además de contemplarse ante determinadas lesiones.

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La dosis se formula a partir del toxoide tetánico, un componente utilizado para inducir la respuesta inmunitaria frente a la toxina relacionada con la enfermedad. Según un estudio publicado en Frontiers in Medicine, en personas adultas suele administrarse en una presentación combinada contra tétanos y difteria, identificada como Td. Otra formulación, Tdap, suma protección contra la tos ferina.

Cuándo corresponde una dosis

El calendario de vacunación comienza durante la niñez. La doctora Priya Sampathkumar, especialista en enfermedades infecciosas de Mayo Clinic, explicó en el podcast Health Matters que los bebés reciben la formulación DTaP, que combina protección contra difteria, tétanos y tos ferina. Según indicó la especialista, el esquema incluye tres dosis iniciales, seguidas por otras a los 18 meses y a los 5 años.

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El esquema de vacunación infantil contempla tres dosis iniciales seguidas de refuerzos a los 18 meses y a los 5 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La denominación de cada vacuna refleja los componentes que reúne. Sampathkumar señaló que las letras D, T y P corresponden a difteria, tétanos y tos ferina. De acuerdo con la explicación de la especialista, la DTaP infantil contiene cantidades más altas de esos componentes, mientras que la Tdap para adolescentes y adultos mantiene una mayor proporción del componente antitetánico y menores cantidades de los relacionados con difteria y tos ferina.

Tras el esquema infantil, Mayo Clinic indicó que se prevé una dosis de refuerzo alrededor de los 12 años y luego a intervalos de aproximadamente una década. La Biblioteca Nacional de Medicina, que reproduce la hoja de información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, precisa que la vacuna Td está destinada a mayores de 7 años, adolescentes y adultos, y que habitualmente se administra como refuerzo cada 10 años.

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El antecedente de una herida también puede modificar el momento de aplicación. La Biblioteca Nacional de Medicina indica que puede corresponder una dosis luego de cinco años si se trata de una herida o quemadura grave o sucia. Sampathkumar explicó que, ante una lesión muy contaminada, el personal de salud considera el tiempo transcurrido desde la inmunización previa y el historial de vacunación para decidir la conducta correspondiente.

La bacteria del tétanos habita en el suelo e ingresa al cuerpo mediante cortes, quemaduras o heridas abiertas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tétanos no se transmite de persona a persona. La doctora Sampathkumar detalló que la bacteria produce una toxina una vez que ingresa al organismo, la cual puede causar contracciones musculares. Entre los signos que requieren evaluación médica, la especialista mencionó la rigidez muscular y el trismo, una contracción de los músculos de la mandíbula que dificulta abrir la boca.

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La Biblioteca Nacional de Medicina advierte que las reacciones más habituales luego de la vacuna Td incluyen dolor, enrojecimiento o hinchazón en la zona de aplicación. También pueden presentarse fiebre moderada, dolor de cabeza, cansancio, náuseas, vómitos, diarrea o malestar estomacal. El documento señala que las reacciones alérgicas graves son infrecuentes y deben recibir atención médica inmediata.

Las formulaciones combinadas amplían la protección y se usan en situaciones específicas

La aplicación de la vacuna antitetánica no se limita al refuerzo frente al tétanos. La formulación Td también protege contra la difteria, una infección bacteriana que puede transmitirse entre personas y provocar dificultades respiratorias, alteraciones cardíacas, parálisis o muerte, según la Biblioteca Nacional de Medicina. La versión Tdap añade la cobertura frente a la tos ferina.

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Los adultos y adolescentes requieren una dosis de refuerzo de la vacuna antitetánica cada diez años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el embarazo, la vacuna Tdap tiene un uso particular vinculado a la protección frente a la tos ferina. Sampathkumar indicó que se recomienda en ese período para que la inmunidad frente a esa enfermedad pueda transmitirse al bebé. Mayo Clinic agregó que esta estrategia busca proteger al recién nacido durante sus primeros meses, antes de completar su propio esquema de vacunación.

La investigación de Frontiers in Medicine analizó otra situación clínica: la administración de la vacuna Td en personas que reciben anticoagulantes orales. El ensayo incluyó a 234 pacientes de 15 centros de atención primaria de Vigo, España, divididos entre aplicación intramuscular y subcutánea.

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Según los resultados del estudio, no se observaron reacciones generales graves en ninguno de los grupos y ambas vías produjeron aumentos comparables en los niveles de anticuerpos. Sin embargo, la administración subcutánea se asoció con una mayor probabilidad de enrojecimiento e hinchazón local, mientras que la inyección intramuscular registró más dolor en el sitio de aplicación.

La Biblioteca Nacional de Medicina recomienda informar al proveedor de vacunación si existieron reacciones alérgicas a dosis anteriores, síndrome de Guillain-Barré o dolor e hinchazón intensos luego de vacunas contra tétanos o difteria. También señala que, ante enfermedades moderadas o graves, el profesional puede decidir posponer la aplicación hasta la recuperación.

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