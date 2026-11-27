La vitamina A interviene en los procesos de la visión, el desarrollo de los tejidos y las defensas del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La vitamina A suele asociarse con la visión y las defensas del organismo, pero esa misma capacidad de permanecer en el cuerpo puede convertirse en un problema con dosis altas de suplementos.

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, también interviene en el desarrollo de los tejidos y puede resultar perjudicial durante períodos prolongados de consumo elevado.

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Los beneficios y riesgos dependen de la dosis, de la forma de vitamina A y de la situación nutricional de cada persona. Los programas destinados a niños con riesgo de carencia no tienen por qué producir los mismos resultados que el uso preventivo de suplementos en adultos sin esa deficiencia.

Según una revisión publicada por Cochrane, los suplementos de vitamina A en niños de seis meses a cinco años con riesgo de deficiencia se asociaron con una reducción del 12% en el riesgo de morir por cualquier causa. El análisis reunió 19 ensayos con 1.202.382 niños para evaluar ese resultado.

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Los suplementos de vitamina A redujeron un 12% la mortalidad en niños con riesgo de carencia, según una revisión de Cochrane (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios se observaron en niños con riesgo de carencia

La revisión de Cochrane incluyó 47 ensayos clínicos con aproximadamente 1.223.856 niños. Los trabajos evaluaron suplementos sintéticos en comunidades donde la falta de vitamina A era un problema de salud.

Estos ensayos comparan un tratamiento con un placebo, una sustancia sin efecto terapéutico, o con la ausencia de intervención. En este caso, los resultados corresponden a niños con riesgo de deficiencia y no a toda la población.

La revisión también informó menos muertes vinculadas con diarrea y menos casos de diarrea, sarampión, ceguera nocturna y manchas de Bitot. Estas manchas son alteraciones visibles en la superficie del ojo que pueden aparecer cuando falta vitamina A.

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La administración de dosis altas de vitamina A en niños provocó un aumento de vómitos durante las primeras 48 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los suplementos se asociaron con más vómitos durante las primeras 48 horas después de administrar dosis altas. El análisis no encontró diferencias en las enfermedades respiratorias ni en las internaciones por diarrea o neumonía.

El exceso puede acumularse y afectar al hígado

La vitamina A es liposoluble, es decir, el organismo puede almacenarla, sobre todo en el hígado, en lugar de eliminar rápidamente lo que sobra. Por ese motivo, una ingesta alta y sostenida de ciertas formas presentes en suplementos puede provocar una acumulación perjudicial.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos distinguen la vitamina A preformada, como el retinol y el palmitato de retinilo que contienen algunos suplementos, de los carotenoides presentes en alimentos vegetales, como el betacaroteno.

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El exceso de vitamina A preformada se acumula en el hígado y puede alterar las pruebas de función hepática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la institución, un exceso de vitamina A preformada puede causar dolor de cabeza intenso, visión borrosa, náuseas y problemas de coordinación. El consumo habitual de dosis altas puede relacionarse con alteraciones en los análisis de función hepática.

La institución establece para los adultos un límite máximo tolerable de 3.000 microgramos diarios de vitamina A preformada. Esa cifra contempla la suma de alimentos, bebidas y suplementos, pero no se aplica a quienes reciben vitamina A por razones médicas bajo supervisión profesional.

Durante el embarazo, una exposición elevada a vitamina A preformada puede provocar malformaciones. Los Institutos Nacionales de Salud señalan que las personas embarazadas, quienes podrían estarlo y quienes amamantan no deberían tomar suplementos con dosis altas de esta forma de vitamina A.

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El consumo de dosis altas de vitamina A preformada durante el embarazo puede causar malformaciones en el feto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una combinación de suplementos mostró riesgos en fumadores y personas expuestas al asbesto

Un ensayo publicado en The New England Journal of Medicine analizó a 18.314 fumadores, exfumadores y trabajadores expuestos al asbesto. El grupo que recibió cada día 30 miligramos de betacaroteno y 25.000 unidades internacionales de palmitato de retinilo tuvo un riesgo relativo de cáncer de pulmón de 1,28 frente al grupo que recibió placebo.

La cifra equivale a un 28% más de riesgo relativo dentro del ensayo. La intervención se detuvo 21 meses antes de lo previsto porque no mostró un beneficio preventivo y se asoció con efectos adversos en la aparición de cáncer de pulmón y en el riesgo de muerte.

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La investigación evaluó una combinación de betacaroteno y palmitato de retinilo en personas con factores de riesgo específicos. Por eso, no permite atribuir los resultados a la vitamina A sola ni trasladarlos al consumo de alimentos que aportan este nutriente.

Un estudio asoció el uso combinado de betacaroteno y palmitato de retinilo con un aumento del 28% en el riesgo relativo de cáncer de pulmón en fumadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención en adultos sin carencias no mostró beneficios claros

Una revisión sistemática publicada en JAMA analizó 84 ensayos clínicos y seis estudios de seguimiento sobre vitaminas y minerales en adultos sin deficiencias nutricionales conocidas.

La revisión indicó que la mayoría de los suplementos no aportó beneficios clínicamente importantes para prevenir enfermedades cardiovasculares, cáncer o muertes. En el caso de la vitamina A, no halló una relación significativa con la mortalidad por todas las causas.

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En cuanto al betacaroteno, solo o combinado con vitamina A, el trabajo detectó un aumento del riesgo de cáncer de pulmón en cuatro ensayos con 94.830 participantes. También identificó un aumento de las muertes por enfermedades cardiovasculares en cinco ensayos con 94.506 personas.