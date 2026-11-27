El cáncer de pulmón afecta también a personas sin historial de consumo de tabaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cáncer de pulmón puede aparecer incluso en personas que nunca fumaron. Aunque el consumo de tabaco sigue siendo el principal factor de riesgo, también pueden influir la exposición al humo ajeno, la contaminación ambiental, algunos agentes presentes en el trabajo y los antecedentes familiares.

El cáncer de pulmón no microcítico concentra alrededor del 85% de los diagnósticos de esta enfermedad. Esta categoría incluye el adenocarcinoma, el carcinoma escamoso y el carcinoma de células grandes.

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Datos del Registro de Tumores Torácicos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), elaborado a partir de 43.621 pacientes atendidos en hospitales de España, reflejan que las mujeres representan el 28,4% de los casos de cáncer de pulmón no microcítico y que el 11,5% de los pacientes nunca fumó.

Mujeres y personas que nunca fumaron

El cáncer de pulmón no afecta solo a hombres ni únicamente a personas con antecedentes de tabaquismo. El adenocarcinoma, uno de los subtipos de cáncer de pulmón no microcítico, es el más frecuente y puede diagnosticarse tanto en fumadores como en personas que nunca consumieron tabaco.

Los datos del Registro de Tumores Torácicos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) muestran una de las expresiones de esta tendencia: el adenocarcinoma representó el 63% de los casos analizados, seguido del carcinoma escamoso, con el 27,6%. Las mujeres concentraron el 28,4% de los diagnósticos y el 11,5% de los pacientes nunca había fumado.

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Más del 87% de los pacientes diagnosticados en el registro presenta antecedentes de consumo de tabaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tabaco continúa como el principal factor de riesgo: en el registro, el 40,5% de los pacientes fumaba y el 46,7% había dejado de hacerlo. En conjunto, más del 87% tenía antecedentes de consumo actual o pasado. Sin embargo, la presencia de casos en personas no fumadoras refuerza la importancia de considerar otros factores de riesgo.

Factores de riesgo más allá del tabaquismo

Un estudio prospectivo publicado en 2026 en la revista médica BMC Cancer analizó a 155.103 mujeres que nunca habían fumado. Durante el seguimiento, los investigadores identificaron 657 casos de cáncer de pulmón y observaron asociaciones entre algunos factores reproductivos y el riesgo de desarrollar la enfermedad.

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El trabajo no establece una relación de causa y efecto, pero plantea la necesidad de profundizar el estudio de los factores hormonales, genéticos y ambientales que pueden intervenir en los casos de mujeres no fumadoras.

La exposición al radón, al asbesto y al humo ajeno incrementa el riesgo de cáncer pulmonar según Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic señala que, además del tabaquismo, el riesgo de cáncer de pulmón puede aumentar por la exposición al humo de segunda mano, al radón y a sustancias como el asbesto, el arsénico, el cromo o el níquel. Los antecedentes familiares y algunos tratamientos de radioterapia en el tórax también pueden influir.

El secretario del GECP, el doctor Bartomeu Massuti, reclamó reforzar las políticas de control del tabaquismo y avanzar en el estudio de otros factores de riesgo. También destacó la importancia de impulsar el diagnóstico en etapas tempranas, cuando existen más alternativas para tratar la enfermedad.

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La edad concentra buena parte de los diagnósticos incluidos en el registro: el 34,9% se produce entre los 60 y los 70 años, mientras que el 29,1% corresponde a pacientes de entre 70 y 80 años. Consultar ante síntomas persistentes y mantener controles médicos puede ser relevante, especialmente para quienes presentan factores de riesgo.

Detección temprana y tratamientos personalizados

Cleveland Clinic advierte que el cáncer de pulmón no microcítico puede no provocar síntomas en las primeras etapas. Entre las señales que requieren una consulta médica figuran una tos persistente o que empeora, falta de aire, dolor en el pecho, ronquera, tos con sangre, fatiga o pérdida de peso sin causa aparente.

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El informe se presentó durante el congreso anual del GECP, celebrado el 26 y 27 de noviembre en Madrid, con la participación de más de 500 especialistas. El encuentro abordó la aplicación de inteligencia artificial a la anatomía patológica, la radiómica para mejorar el cribado, la transcriptómica espacial y el estudio del microbioma.

La tos persistente, la falta de aire y la pérdida de peso figuran entre las señales de alerta señaladas por Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas también analizaron el uso de la biopsia líquida y del ADN tumoral circulante para detectar la enfermedad y anticipar la respuesta a los tratamientos. Estas herramientas permiten obtener información sobre el tumor a partir de una muestra de sangre y pueden contribuir a definir estrategias terapéuticas.

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La Cleveland Clinic explica que las pruebas moleculares permiten identificar alteraciones genéticas que pueden orientar el tratamiento. La medicina de precisión incorpora terapias dirigidas contra cambios como EGFR, ALK, KRAS, MET o HER2, además de anticuerpos conjugados e inmunoterapias con anticuerpos biespecíficos.