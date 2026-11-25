La campeona de maratón en Seúl 1988 completó la Volta à Nazaré en 41 minutos y 51 segundos; dos entrenadores señalan que la nutrición, el trabajo de fuerza y la planificación son claves (Instagram)

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Rosa Mota, campeona olímpica de maratón en Seúl 1988, subió al podio en una carrera de 10 kilómetros a los 68 años. La portuguesa completó el recorrido en Nazaré con un tiempo de 41 minutos y 51 segundos, un ritmo de 4 minutos y 11 segundos por kilómetro, y se quedó con el tercer puesto en la clasificación femenina —puesto 26 en el absoluto— de la Volta à Nazaré, casi cuatro décadas después de su consagración olímpica.

La actuación no es un episodio aislado. Según la revista especializada Runner’s World, el 31 de diciembre de 2024 la atleta estableció un récord mundial en la categoría W65 durante la San Silvestre Vallecana, al cubrir 10 km en 38 minutos y 23 segundos. Un año antes, en el Medio Maratón de Valencia, marcó otro registro en su franja etaria al completar los 21,1 km en 1 hora, 25 minutos y 52 segundos. Todo esto después de superar una serie de problemas de salud.

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El entrenamiento de fuerza es decisivo para mantener velocidad con los años

El entrenador italiano Fulvio Massini, consultado por el medio especializado, apunta que los atletas veteranos sostienen su nivel gracias a la adaptación metodológica. “A partir de los 35 años —aunque en realidad a cualquier edad—, prestar atención a la nutrición y al entrenamiento de fuerza resulta crucial”, señaló. Esta disciplina, según explicó, aporta dos beneficios concretos: reduce el riesgo de lesiones y contribuye a mejorar la velocidad.

El entrenador Andrea Giocondi apunta que quienes impusieron cargas excesivas en sus primeros años de actividad encuentran más dificultades para mantener un nivel elevado pasados los 35 años de edad

El principio aplica tanto a corredores de élite como a aficionados. Massini diferencia dos perfiles dentro de este último grupo: quienes salen a correr para controlar el peso o mantenerse activos, y quienes entrenan con la misma exigencia que un profesional. En ambos casos, identificar los aspectos correctos sobre los que trabajar es lo que permite extender la vida deportiva.

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Empezar a correr tarde puede abrir márgenes de mejora que otros ya cerraron

Quienes llevan corriendo desde los 18 o 20 años pueden encontrar un techo difícil de superar pasados los 35, advierte Massini. En cambio, quien inicia más tarde dispone de un margen diferente. “Si alguien se pone el foco en los aspectos adecuados, es posible seguir corriendo de manera saludable durante muchos años”, precisó el especialista.

El también entrenador y excampeón de atletismo, Andrea Giocondi, comparte esa perspectiva y lo ilustra con una metáfora: “Si conduces un coche de Fórmula 1 por un camino de tierra, no durará tanto como un vehículo convencional de uso diario”. Planificar, dice, no es solo acumular kilómetros, sino combinar el trabajo físico con una alimentación adecuada y una gestión eficiente de la rutina.

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Massini y Giocondi coinciden en que acumular distancia sin un enfoque estructurado sobre la alimentación y la fuerza muscular limita la capacidad de mantener el rendimiento físico a lo largo de los años

Un cuerpo no sobreexigido en la juventud puede rendir más en la madurez

Giocondi sostiene que el organismo conserva una integridad física cuando no fue sometido a cargas excesivas durante los primeros años de actividad deportiva. “Si en la veintena exigiste demasiado a tu cuerpo, resulta muy difícil —por no decir imposible— mantener un rendimiento elevado más allá de los 35 años”, advirtió en declaraciones recogidas por Runner’s World.

En la misma línea agregó que “si una persona hizo poco o nada entre los 18 y los 20 años, pero después comienza a entrenar de manera estructurada, aún puede obtener resultados excelentes más adelante”.

El caso de Mota refleja esa lógica desde el nivel más alto del atletismo. La longevidad deportiva, según ambos técnicos, depende de la planificación, la nutrición y el trabajo de fuerza más que de la edad. La portuguesa, que ganó el oro olímpico en maratón con un tiempo de 2 horas, 25 minutos y 40 segundos, suma además tres títulos en el Maratón de Boston y dos en el de Chicago, entre otros galardones de una carrera que, a los 68 años, todavía no cerró.

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