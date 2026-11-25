Lucía Fainboim advirtió sobre la importancia del acompañamiento adulto frente a videojuegos como GTA VI, destinados a mayores de 18 años

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Lucía Fainboim cuestionó que chicos de seis y siete años accedan a GTA VI y pidió una cadena de responsabilidades que incluya a las familias, las plataformas y la regulación estatal durante una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo.

La licencia Grand Theft Auto volvió al centro de la conversación tras el lanzamiento de GTA VI, 13 años después de su entrega anterior. El juego de Rockstar Games acumuló una expectativa global y reactivó discusiones sobre la violencia, la representación de las mujeres y los límites de edad.

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Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, Fainboim dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar sobre una secuencia del GTA VI donde un usuario persigue y golpea a un personaje femenino dentro del juego.

La especialista es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Educación, Imágenes y Medios en la Cultura Popular por FLACSO y autora de Cuidar las infancias en la era digital.

Lucía Fainboim cuestionó que chicos de seis y siete años accedan a GTA VI

La entrevistada ubicó el fenómeno dentro de una comunidad que siguió durante años las novedades de la saga. “Sabemos que estos mundos, porque GTA tiene toda una comunidad, mucha gente faltó al trabajo para poder ver el lanzamiento”, señaló.

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Fainboim planteó que parte del mundo adulto desconoce el alcance que tienen estas experiencias para sus usuarios. “Hay un montón de gente para la cual esto es realmente importante”, dijo al referirse a quienes siguieron el estreno de la nueva entrega.

La investigadora sostuvo que la discusión no puede limitarse a los videos violentos que se vuelven virales. “Ya no nos queda otra, sobre todo desde el mundo adulto, quienes pensamos incluso políticas públicas educativas, que hoy lo que pasa en Internet tiene una fuerza impresionante”, afirmó.

La especialista señaló que los videojuegos ubican al jugador en el rol activo de quien ejecuta las acciones del personaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el acceso de menores, relató situaciones que observa en su trabajo en escuelas. “Yo trabajo mucho en escuelas y sí me preocupa, ahí sí hay una preocupación genuina, que son niños de siete, seis años accediendo”, advirtió.

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La especialista diferenció la palabra “juego” de la edad para la que fue diseñado el producto. “No es una plataforma para niños y eso me parece que hay que remarcarlo muchísimo”, expresó.

En ese punto, explicó por qué la asociación entre videojuegos e infancia puede confundir a las familias. “Uno lo nombra como un juego. Claro, asociamos juego con infancia, eso es básico. Pero sin embargo, no es un juego para infancia”, sostuvo.

Las intervenciones del panel partieron de una secuencia difundida en redes, donde un jugador perseguía a una mujer dentro de una ciudad virtual. En el ciclo también señalaron que ciertas conductas restan puntos dentro de la lógica del videojuego, aunque pueden ejecutarse.

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La desensibilización ante la violencia, según la especialista

La evidencia descarta una relación causal directa entre los videojuegos y la violencia, pero constata la pérdida de sensibilidad ante las agresiones.

Fainboim diferenció los videojuegos de una película por el lugar que ocupa el jugador frente al personaje. “Acá estos juegos te ponen a representar a un personaje, vos sos esa persona que está ejerciendo violencia”, explicó.

La docente indicó que existe una discusión académica sobre los efectos de esa representación. “Hay un debate incluso entre psicólogos, gente que se especializa en estos temas, entre si realmente jugar o representar, porque acá uno está representando a un personaje”, planteó.

También precisó que los estudios no permiten establecer una relación directa entre jugar títulos violentos y convertirse en una persona violenta. “Todavía no tenemos, y esto se está estudiando un montón, no hay evidencia que muestre que jugar juegos violentos te hagan una persona más violenta”, afirmó.

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Su advertencia se concentró en otro proceso: la pérdida de sensibilidad frente a imágenes, discursos y representaciones agresivas. “Cuando uno empieza a consumir contenido violento, sean discursos de odio en redes sociales, sean juegos donde uno desarrolla un personaje violento, empieza a sentir menos sensibilidad frente a la violencia”, señaló.

El lanzamiento de GTA VI reactivó los debates globales sobre la violencia, la representación femenina y los límites de edad.

Fainboim vinculó esa pérdida de sensibilidad con formas de socialización digital y con una mirada de género. “Yo creo que sí, en cómo nos vinculamos”, respondió cuando le preguntaron si esa exposición puede impactar en los vínculos cotidianos.

La autora de Cuidar las infancias en la era digital incorporó a ese diagnóstico los casos de imágenes sexuales falsas realizadas con inteligencia artificial que aparecen en escuelas. “Yo no creo que lo que hoy vemos en las escuelas de los desnudos con inteligencia artificial de las chicas, las deepfakes, que están apareciendo en casi todas las escuelas, aparezcan de la nada”, sostuvo.

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La investigadora amplió la mirada sobre las fuentes de contenido a las que acceden adolescentes y niños. “Hay todo un contexto que invita a la cosificación extrema de la mujer, a la violencia”, dijo.

En relación con el consumo frecuente de esas piezas, añadió: “Cuando pierde fuerza, porque me acostumbro a verla, la naturalizo mucho más. Y después tengo un umbral muy modificado para lo que me parece violento”.

Las familias, las plataformas y la regulación digital

"No deberíamos permitir bajo ninguna circunstancia que un niño acceda a esta plataforma" dijo Lucía Fainboim y remarcó la responsabilidad de los padres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada por las herramientas disponibles para los adultos responsables, Fainboim pidió desplazar el foco que suele colocarse exclusivamente sobre los chicos. “Lo deberíamos tomar como una cadena de responsabilidades, donde el niño es el último eslabón”, afirmó.

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La especialista explicó que la capacidad de frenar el consumo todavía está en desarrollo durante la infancia. “Los niños recordemos que están en desarrollo y entre otras cosas que se están desarrollando, algunas que todavía no están dadas, sobre todo en la primera infancia y niñez, son las posibilidades de autorregulación”, planteó.

Sobre la curiosidad que despiertan los contenidos vedados, dijo: “Van a buscar verlo y si acceden, es probable que no puedan parar, porque son todas plataformas hechas para la voracidad, para que no podamos parar de consumirlas”.

Fainboim asignó a la familia una responsabilidad mayor, aunque señaló las condiciones materiales que atraviesan las tareas de cuidado. “Trabajamos un montón, a veces no tenemos red de compañía, de crianza. En nuestro país hay mucha desigualdad de acceso a la información de estos temas”, describió.

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La evidencia científica descarta una relación causal directa entre videojuegos y conductas violentas, pero advierte sobre la alteración del umbral de sensibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La docente remarcó que las decisiones sobre tecnología dependen del conocimiento disponible en cada hogar. “Hay familias que tienen información y que en base a eso pueden tomar decisiones y familias que tienen mucha desinformación”, sostuvo.

Entre los ejemplos, mencionó la entrega temprana de teléfonos móviles. “Quizás incluso le compran un celular a temprana edad a su hijo creyendo que lo están ayudando a insertarse en el mundo, cuando sabemos que tenemos que esperar un poco más para un primer celular”, dijo.

Para la especialista, las empresas tecnológicas y las autoridades tienen un papel que no puede quedar al margen. “La regulación y las propias plataformas son los grandes tomadores de decisiones”, afirmó. Luego agregó: “Hoy está a la vista que estas plataformas solas no se regulan, que quieren más. Necesitamos ponerles algunos límites”.

La conversación también abordó las críticas de usuarios que cuestionaron las tareas domésticas asignadas al protagonista masculino de GTA VI, como cuidar a su pareja, hacer compras, lavar los platos o reparar elementos de la casa.

El desarrollo infantil carece de capacidad de autorregulación frente a plataformas diseñadas para incentivar el consumo continuo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fainboim entendió esas reacciones como parte de discusiones presentes en la sociedad. “Los juegos, como cualquier expresión cultural, porque los videojuegos son expresiones culturales, representan contextos históricos también”, señaló.

Al volver sobre el público infantil, Fainboim insistió: “Hay familias del otro lado que tienen hijos chiquitos, no es una plataforma para niños. Y ahí nos tenemos que poner firmes”.

La especialista pidió que no se habilite el acceso de niños a un juego diseñado para adultos. “No deberíamos permitir bajo ninguna circunstancia que un niño, podemos pensar en jardín y primaria y primeros años de secundaria, ojalá también, acceda a esta plataforma”, afirmó.

También advirtió sobre la dificultad de distinguir ficción y realidad en las primeras etapas del desarrollo. “No tiene la posibilidad de distinguir la ficción todavía de la realidad. Si representa a una persona violenta, ahí sí tenemos problemas”.

La entrevista completa a Lucía Fainboim

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