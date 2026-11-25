El piso pélvico está formado por catorce músculos que sostienen los órganos internos y aportan estabilidad al cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los músculos del piso pélvico trabajan en silencio cada vez que una persona se mueve, respira o hace un esfuerzo físico. Sin embargo, según la Clínica Mayo, la mayoría de las personas desconoce su función hasta que aparece algún problema vinculado con el control urinario, intestinal o sexual.

El piso pélvico es un conjunto de 14 músculos entrelazados en capas que forman una estructura única en la base de la pelvis, la cavidad ósea que conecta el torso con las piernas. Su función es múltiple: sostener los órganos internos, dar estabilidad al cuerpo durante el movimiento y contribuir al control de las funciones más básicas de la vida cotidiana.

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De acuerdo con la Clínica Cleveland, estos músculos también forman la base del centro del cuerpo junto con los abdominales, los de la espalda y el diafragma, lo que los convierte en piezas clave de la postura y el equilibrio general. Pese a esa relevancia, suelen pasar inadvertidos hasta que algo falla.

Los músculos pélvicos constituyen la base del centro corporal junto con el diafragma, los abdominales y la espalda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las disfunciones del piso pélvico van más allá de la incontinencia urinaria

La incontinencia urinaria es la afección más conocida asociada a esta musculatura, pero la lista de problemas posibles es más amplia. También incluye incontinencia fecal, estreñimiento, dolor pélvico, dificultades sexuales y descenso de órganos de la pelvis. Además, pueden surgir complicaciones durante o después del embarazo, o como consecuencia de intervenciones quirúrgicas.

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Un error frecuente es asociar estas disfunciones únicamente con la vejez o con mujeres sedentarias. La Clínica Mayo advierte que las atletas de élite también son vulnerables: actividades de alto impacto como aterrizar tras un remate de vóley o ejecutar una rutina de gimnasia artística someten a esta zona a niveles de tensión considerables.

Las afecciones de la zona pélvica abarcan incontinencia fecal, dolor, dificultades sexuales y descenso de órganos (Freepik)

A eso se suman causas menos evidentes, como levantar peso de forma repetida o la tos crónica, que con el tiempo también debilitan la musculatura pélvica, según la Clínica Cleveland.

En algunos casos los músculos están fuertes pero mal coordinados; en otros, se encuentran bajo tensión excesiva y trabajan de más. Por eso, el objetivo no es solo fortalecer esta zona, sino también lograr que sea lo suficientemente flexible para relajarse cuando corresponde.

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La respiración también regula la presión interna del piso pélvico

Uno de los aspectos menos conocidos sobre este grupo muscular es su relación directa con la respiración. La Clínica Mayo describe al diafragma y al piso pélvico como el “techo” y el “piso” de una misma cavidad que funciona de manera integrada. Algo tan cotidiano como aprender a exhalar durante el esfuerzo, en lugar de contener la respiración, puede reducir la presión interna que recibe esa musculatura.

La exhalación coordinada durante el esfuerzo físico disminuye la presión interna que recibe el suelo pélvico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa coordinación tiene consecuencias prácticas en actividades del día a día como levantar a un bebé o instalar una silla de auto: sincronizar la respiración con el esfuerzo puede disminuir el impacto sobre la zona pélvica.

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El tratamiento se adapta a cada caso y apunta a que el paciente se conozca

Ante cualquier síntoma, la Clínica Mayo recomienda consultar con un profesional de la salud, quien puede derivar al paciente a un gastroenterólogo, urólogo u obstetra-ginecólogo, o bien a un terapeuta de salud pélvica para una evaluación completa. En esa consulta, el especialista revisa cómo funciona el piso pélvico, indaga sobre molestias urinarias, intestinales, sexuales o de dolor, y traza un plan de acción acorde a cada situación.

La terapia pélvica no sigue un esquema único. El problema puede estar vinculado al manejo de la presión interna, al tejido de sostén u otras estructuras, no solo a la fuerza muscular. El terapeuta evalúa el punto de partida de cada paciente, establece metas en conjunto y diseña estrategias para retomar las actividades que esa persona desea realizar.

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El diagnóstico médico permite la derivación de pacientes a especialistas en urología, ginecología, gastroenterología o terapia pélvica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Clínica Mayo subraya una distinción que suele pasarse por alto: que algo sea frecuente no lo convierte en normal, ni implica que deba tolerarse. Muchas mujeres conviven con dolor, sensación de pesadez, pérdida de orina o descenso de órganos pélvicos sin saber que existen tratamientos eficaces disponibles.