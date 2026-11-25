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P: A menudo duermo durante largos periodos, como nueve o 10 horas cada noche. ¿Debería preocuparme?

Los expertos en salud coinciden en general en que los adultos deben dormir al menos siete horas cada noche para gozar de buena salud. Según las investigaciones, dormir habitualmente menos de ese tiempo puede aumentar el riesgo de padecer problemas de salud como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas, la obesidad y la depresión, por no hablar de las caídas y los accidentes de tráfico. Pero ¿es posible dormir demasiado? Y, si es así, ¿cuánto es demasiado?

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La mayoría de los adultos necesitan entre siete y nueve horas de sueño cada noche para gozar de una salud y un funcionamiento óptimos. Dormir de forma habitual más tiempo que eso --por ejemplo, más de nueve o diez horas cada noche-- se ha relacionado con diversas afecciones cardiovasculares, metabólicas y cognitivas, así como con un mayor riesgo de muerte prematura.

Sin embargo, ningún estudio ha demostrado que el "sueño prolongado" en sí mismo haga enfermar a las personas, según Daniel Buysse, catedrático de psiquiatría especializado en sueño de la Universidad de Pittsburgh. Es posible que sea el hecho de estar enfermo lo que haga que las personas duerman durante largos periodos.

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Entonces, ¿qué significa esto para las personas que duermen más de lo óptimo? Hemos pedido a varios expertos que nos ayuden a desentrañar los datos científicos.

Lo que indican las investigaciones

Los estudios no son uniformes a la hora de definir el "sueño prolongado". Muchos investigadores lo clasifican como dormir nueve horas o más cada noche; algunos estudios fijan el umbral en ocho o diez horas. Pero, desde hace décadas, los científicos han constatado sistemáticamente que las personas que duermen mucho padecen más problemas de salud que aquellas que duermen menos.

En un estudio publicado en 2024, por ejemplo, los investigadores analizaron datos de una encuesta realizada a unos 24.000 adultos estadounidenses, recopilados entre 2007 y 2016. A continuación, los investigadores hicieron un seguimiento de los registros de defunción de los participantes durante un promedio de unos ocho años. En comparación con quienes declararon dormir entre siete y nueve horas cada noche, los participantes que dormían nueve horas o más tenían un 29 por ciento más de probabilidades de fallecer por cualquier causa durante el periodo de estudio, y un 74 por ciento más de probabilidades de fallecer por cáncer.

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Otro estudio, publicado en 2019, analizó los patrones de sueño declarados por unos 117.000 adultos de 21 países y realizó un seguimiento de sus historiales médicos durante un promedio de unos ocho años. En comparación con quienes declararon dormir entre seis y ocho horas cada noche, quienes dormían más de 10 horas tenían un riesgo 41 por ciento mayor de fallecer por cualquier causa o de sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular o una insuficiencia cardiaca durante el periodo de estudio.

Investigaciones similares también han relacionado el sueño prolongado con un mayor riesgo de demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer.

Los resultados de estos estudios pueden parecer preocupantes, dijo Buysse, pero su diseño presentaba una limitación importante. Todos ellos eran estudios observacionales, lo que significa que podían demostrar la relación entre dormir mucho y determinadas afecciones de salud, pero no podían demostrar una relación de causa y efecto.

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Muchos científicos consideran que no necesariamente dormir durante largos periodos sea malo para la salud, sino que los problemas de salud preexistentes pueden provocar un sueño prolongado, dijo Elizabeth Klerman, profesora de neurología en la Facultad de Medicina de Harvard.

Nuestro cuerpo realiza una importante labor de "limpieza" durante el sueño, dijo, lo que incluye combatir infecciones, curar lesiones y sofocar la inflamación. Tiene sentido que una persona con una enfermedad temporal o crónica necesite dormir más que una persona sana, añadió.

Ciertos trastornos del sueño que a veces provocan un sueño prolongado, como la apnea del sueño y la narcolepsia, también pueden perjudicar la salud, dijo Klerman. Si algunos participantes en estos estudios padecían estas afecciones y no lo sabían, eso podría haber afectado a los resultados.

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Los científicos han intentado tener en cuenta esas variables en sus investigaciones, dijo Michael Irwin, catedrático de psiquiatría en la Facultad de Medicina David Geffen de la Universidad de California, campus Los Ángeles. Sin embargo, es posible que en esos estudios se pasaran por alto problemas de salud menos evidentes o signos tempranos de enfermedad, añadió.

La cuestión de si dormir mucho perjudica la salud o es un reflejo de un mal estado de salud preexistente resulta difícil de estudiar en ensayos controlados aleatorios --el método de referencia para demostrar la relación causa-efecto-- porque no se puede obligar a los participantes a dormir en exceso, dijo Klerman.

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"Dormir no es como comer", donde se puede ingerir más de lo que el cuerpo necesita, dijo Klerman. Si alguien duerme muchas horas, es porque necesita ese tiempo para recuperarse.

Conclusión

No existe un número concreto de horas que los expertos consideren "demasiado" sueño. Algunas personas pueden necesitar naturalmente más horas que otras y seguir estando sanas, dijo Buysse. O bien, algunas personas pueden necesitar más horas para compensar periodos de sueño perdido, o para hacer frente a una afección de salud temporal o crónica.

Si duermes habitualmente durante periodos largos y no presentas ningún síntoma de que algo vaya mal en tu salud --como despertarte constantemente varias veces durante la noche, subir o bajar de peso de forma inesperada, sufrir dolor crónico o sentirte aturdido durante el día--, probablemente no tengas por qué preocuparte, dijo Buysse. Sin embargo, si tienes síntomas preocupantes que acompañan al sueño prolongado, es recomendable acudir al médico para que te hagan una evaluación, dijo Klerman.

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Caroline Hopkins Legaspi es una reportera del Times que se enfoca en la nutrición y el sueño.