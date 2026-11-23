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LUNES, 23 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- ¿Cerveza, licor o vino? Un nuevo estudio a gran escala sugiere que el efecto del alcohol en los riñones podría depender del tipo de bebida.

«La lesión renal aguda es una afección grave que puede provocar enfermedad renal crónica, insuficiencia renal y un mayor riesgo de muerte prematura», dijo el autor principal del estudio, Rudolph Schutte, de la Universidad Anglia Ruskin, en la región inglesa de Anglia Oriental.

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Los investigadores registraron los hábitos de consumo de alcohol de más de 250.000 adultos británicos y luego revisaron sus historiales médicos a lo largo de 14 años.

Más de 10.000 sufrieron lesión renal aguda, una pérdida de la función de los riñones que puede llegar a ser una afección grave.

El consumo de alcohol se midió en unidades británicas. En los grupos de mayor consumo, el promedio semanal equivalía a unos 5 tragos cortos de licor de la medida habitual en Estados Unidos o a 15 cervezas de 12 onzas cada una.

En los grupos de menor consumo, la media semanal fue de menos de un trago corto de licor o de un par de cervezas.

Aquellos que más licor bebían tenían un 25% más de probabilidades de sufrir una lesión renal. El riesgo era casi un 15% mayor entre aquellos que más cerveza bebían.

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En el caso del vino tinto o blanco, los investigadores no hallaron una asociación significativa en el análisis general.

Los resultados se mantuvieron incluso después de tener en cuenta las enfermedades hepáticas y una amplia variedad de factores relacionados con la salud y el estilo de vida.

«Tradicionalmente, el alcohol se asocia a la lesión renal por los efectos que tiene en el hígado. No obstante, nuestro estudio sugiere que los licores y la cerveza podrían contribuir directamente al daño renal a través de procesos inflamatorios», dijo Schutte.

Aunque el estudio muestra una asociación, no demuestra una relación de causa y efecto.

«Este es uno de los estudios prospectivos más amplios sobre el consumo de alcohol y la lesión renal aguda. Participaron más de un cuarto de millón de adultos del Reino Unido sometidos a seguimiento durante casi una década y media», dijo Schutte.

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«Los resultados aportan datos importantes de la población general que avalan los estudios de laboratorio en los que se ha observado que el alcohol tendría una afectación directa sobre los riñones», añadió.

Los resultados se publicaron recientemente en la revista Scientific Reports.

Más información

Para saber más sobre la lesión renal aguda, consulte la Fundación Nacional del Riñón.

FUENTE: HealthDay TV, 23 de noviembre de 2026.