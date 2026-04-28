Sequedad bucal: por qué aumenta con la edad y cuáles son las estrategias para prevenirla

La sequedad bucal o xerostomía no es una consecuencia inevitable del envejecimiento, sino que suele tener causas tratables y específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertarse con la boca seca, dificultad para tragar o molestias al hablar suele asociarse con el paso del tiempo. Sin embargo, este cuadro, conocido como xerostomía, no constituye una consecuencia inevitable del envejecimiento y, en muchos casos, responde a causas específicas que pueden detectarse y tratarse.

Un informe de Men’s Health, revista especializada en salud masculina, señaló que, aunque la sequedad bucal es más frecuente en adultos mayores, no se origina por la edad en sí misma.

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Entre los factores que pueden desencadenarla figuran la deshidratación, el uso de ciertos medicamentos y la presencia de enfermedades subyacentes. Identificar la causa resulta fundamental para prevenir complicaciones y preservar la calidad de vida.

El rol de la saliva en la salud

La saliva cumple funciones esenciales que suelen pasar inadvertidas. Participa en procesos básicos como masticar, tragar y hablar, además de contribuir a la protección de los dientes.

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La reducción sostenida de la producción salival incrementa el riesgo de caries, infecciones por hongos y problemas de salud oral (Freepik)

Contiene minerales como calcio y fosfato, fundamentales para fortalecer el esmalte, y ayuda a eliminar restos de alimentos y bacterias. Cuando la producción salival disminuye de forma sostenida, aparecen consecuencias que van más allá de la incomodidad.

La sequedad bucal crónica incrementa el riesgo de caries e infecciones, incluidas las provocadas por hongos. Este deterioro puede afectar tanto la salud oral como el bienestar general.

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Causas frecuentes de la sequedad bucal

Entre los factores más habituales se encuentra la falta de hidratación. El odontólogo Matt Messina, profesor asociado de la Universidad Estatal de Ohio, destacó a Men’s Health que muchas personas tienen este problema porque no beben suficiente agua durante el día.

A este aspecto el especialista sumó hábitos como el tabaquismo, que impacta directamente en las glándulas salivales. También influyen numerosos fármacos: más de 600 medicamentos pueden provocar sequedad bucal como efecto secundario, incluidos aquellos indicados para tratar la hipertensión, la depresión o trastornos urinarios. En algunos casos, el origen se vincula a enfermedades.

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La respiración por la boca durante la noche agrava la xerostomía, especialmente en personas con afecciones nasales o apnea del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, enfermedades como la diabetes o el VIH/SIDA pueden afectar la producción de saliva. A esto se suman factores como el estrés o los nervios, que también pueden desencadenar el problema.

Durante la noche, la sequedad suele acentuarse. La respiración por la boca al dormir, frecuente en personas con afecciones nasales o apnea del sueño, contribuye a reducir la humedad bucal y empeora la sensación al despertar.

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Señales para identificar la sequedad bucal

El síntoma más evidente es la boca seca, pero no es el único indicador. Instituciones de salud como los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos enumeraron otras manifestaciones que pueden acompañar este cuadro:

Sensación pegajosa en la cavidad oral

Dificultad para masticar, tragar o hablar

Ardor o irritación

Labios agrietados

Mal aliento

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Los labios agrietados y resecos son un indicador visible de una producción insuficiente de saliva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de estos signos de forma recurrente requiere atención, ya que puede reflejar una alteración persistente en la producción de saliva.

Estrategias para aliviar la sequedad bucal

De acuerdo con Messina, el abordaje depende de la causa específica. En casos vinculados a medicamentos, se recomienda consultar con un profesional para evaluar posibles ajustes en la dosis o alternativas terapéuticas.

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Si el origen se relaciona con trastornos como la apnea del sueño, el tratamiento de esa condición resulta determinante. Como primera medida, los especialistas sugieren incrementar la ingesta de agua.

A partir de allí, se pueden incorporar otras acciones simples: masticar chicle sin azúcar para estimular la producción salival y evitar sustancias que agravan la sequedad, como el alcohol, la cafeína y el tabaco.

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En casos persistentes de sequedad bucal se aconseja el uso de humidificadores y el empleo de enjuagues sin alcohol y productos como saliva artificial bajo supervisión médica (Freepik)

Durante la noche, el uso de humidificadores aumenta la humedad ambiental y reduce la incomodidad. También se recomienda incluir en la rutina de higiene bucal enjuagues sin alcohol que ayuda a aliviar la sequedad y proteger los dientes.

En situaciones persistentes existen opciones adicionales, entre ellas, productos de venta libre como la saliva artificial o tratamientos farmacológicos específicos, como la pilocarpina y la cevimelina, indicados bajo supervisión médica.