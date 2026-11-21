Algunos productos presentes en cajones, botiquines y roperos contienen sustancias que pueden resultar tóxicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay objetos que están presentes en casi todas las casas desde hace años y que nadie considera peligrosos. Se guardan en cajones, estantes o botiquines, o se utilizan todos los días sin prestarles demasiada atención. Sin embargo, algunos pueden representar un riesgo para la salud en determinadas circunstancias, como cuando se rompen, se ingieren o se manipulan de manera incorrecta.

Organismos como la OMS, los CDC y la EPA advierten sobre estos peligros y ofrecen recomendaciones para prevenir accidentes y saber cómo actuar si ocurren. En la mayoría de los casos, sin embargo, el riesgo es manejable si se actúa con rapidez y se siguen las indicaciones correctas.

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La ventilación, el almacenamiento seguro y una respuesta rápida ante accidentes reducen los riesgos en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Los termómetros de mercurio

El termómetro de vidrio con mercurio fue durante décadas el instrumento doméstico para medir la fiebre. Aunque en muchos países ya no se comercializa, ejemplares de este tipo todavía se encuentran en hogares de todo el mundo. Al romperse, libera mercurio elemental: un metal que se evapora a temperatura ambiente y cuyo vapor es invisible e inodoro.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mercurio figura entre los diez productos químicos de mayor preocupación para la salud pública, y la inhalación de sus vapores es la vía de exposición más frecuente en los hogares. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos advierten que un derrame pequeño en un cuarto mal ventilado, cálido y de uso frecuente puede generar concentraciones que superan los niveles considerados seguros.

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La exposición prolongada a niveles bajos puede causar temblores, irritabilidad, insomnio, pérdida de memoria, cambios en la visión o en la audición y problemas de coordinación. En dosis altas y en el corto plazo, el cuadro se vuelve más agudo: tos, dolor de pecho, náuseas, vómitos, aumento de la presión arterial y daño en los riñones.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades desaconsejan el uso de aspiradoras o escobas ante la rotura de un termómetro porque dispersan el vapor metálico. (Wikimmedia)

Los niños menores de cinco años y las mujeres embarazadas son los grupos más vulnerables, dado que el metal puede atravesar la barrera placentaria y comprometer el desarrollo neurológico del feto.

Si un termómetro de este tipo se rompe, los CDC y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) recomiendan sacar a niños y mascotas de la habitación de inmediato, ventilar el ambiente abriendo ventanas al exterior y recoger las perlas con papel rígido o un gotero, sin usar escoba ni aspiradora porque dispersan el vapor de mercurio.

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Los residuos deben colocarse en un recipiente hermético y nunca tirarse en la basura doméstica convencional. También conviene llamar al centro de control de intoxicaciones local para reportar el accidente y recibir instrucciones precisas: según la cantidad derramada, el tamaño de la habitación y quién estuvo expuesto, los especialistas pueden indicar si es necesario buscar atención médica o si alcanza con las medidas de ventilación y limpieza.

2. Las lámparas de bajo consumo

Las lámparas fluorescentes compactas, conocidas popularmente como lámparas de bajo consumo, reemplazaron en muchos hogares a los tubos de luz tradicionales, pero pocas personas saben que también contienen mercurio. Según la EPA, cada una encierra entre 2 y 5 miligramos de este metal sellados en el tubo de vidrio, una cantidad mucho menor que la de un termómetro (menos de un centésimo), aunque suficiente para liberar emanaciones si se rompe.

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Cuando una lámpara se rompe, puede liberar vapor de mercurio, que se dispersa con rapidez por el ambiente. Estudios de la propia agencia mostraron que, en algunas condiciones, la concentración generada en una habitación de tamaño estándar puede superar el nivel mínimo de riesgo establecido por la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR), fijado en 0,2 microgramos por metro cúbico.

Las lámparas fluorescentes compactas contienen entre dos y cinco miligramos de mercurio en el interior de su tubo de vidrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El protocolo de limpieza recomendado por la EPA es similar al del mercurio: ventilar el cuarto durante cinco a diez minutos antes de comenzar; apagar el sistema de calefacción o aire acondicionado central para evitar que las emanaciones circulen por el hogar; retirar los fragmentos con cartón rígido y cinta adhesiva; limpiar con toallitas húmedas desechables. No se debe pasar la aspiradora en el primer intento, ya que podría dispersar el vapor de mercurio. Todos los materiales de limpieza deben colocarse en un recipiente sellado y retirarse del interior de la casa.

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3. Las pilas botón

Presentes en relojes, controles remotos, audífonos, juguetes y una variedad creciente de dispositivos electrónicos, las pilas botón representan uno de los peligros más graves y menos conocidos para la salud infantil. Su tamaño reducido y su aspecto brillante las convierten en objetos atractivos para los chicos, que pueden tragarlas sin que los adultos lo noten.

Cuando una pila queda retenida en el esófago (el tubo por el que pasa la comida al estómago), genera una reacción que produce sustancias altamente corrosivas en los tejidos circundantes y provoca quemaduras internas graves. El daño en la mucosa puede comenzar en cuestión de minutos, y una perforación puede producirse en menos de dos horas.

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El contacto de una pila botón con los tejidos del esófago genera corrosión y riesgo de perforación en menos de dos horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los casos más graves, si la erosión avanza hasta los vasos sanguíneos adyacentes, como la aorta, puede formarse una conexión anormal entre ambas estructuras que derive en una hemorragia grave, aunque se trata de una complicación poco frecuente. Según una revisión publicada en la revista Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, el 44,3% de los desenlaces fatales registrados se debió a ese tipo de complicación.

El peligro es mayor con las pilas de 20 milímetros o más de diámetro y en menores de seis años. Ante la sospecha de ingesta, la indicación médica es clara: hay que concurrir a urgencias de inmediato, ya que la extracción debe realizarse dentro de las dos horas de ocurrida la ingesta para evitar complicaciones graves.

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Mientras se espera atención médica urgente, si la ingesta ocurrió hace menos de 12 horas y el niño tiene más de un año, se puede administrar miel (10 mililitros cada diez minutos, con un máximo de seis dosis) para reducir el daño en la mucosa, según recomendaciones de la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica (ESPGHAN). No se deben administrar laxantes ni intentar extraer la pila de ninguna otra forma.

4. Las bolitas de naftalina

Guardadas en roperos, baúles y cajones para proteger la ropa de las polillas, las bolitas de naftalina son uno de los productos domésticos cuyo riesgo se subestima con más frecuencia. Contienen naftaleno en una proporción de hasta el 99,9%, según una revisión publicada en Environmental Health Insights por investigadores del Centro Médico de la Universidad de Rochester.

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Este compuesto se evapora a temperatura ambiente de forma continua. Su vapor no tiene color, y el olor característico, que muchas personas asocian a algo meramente desagradable, no permite saber si la concentración en el aire es segura. Por eso, el problema aumenta cuando se usa en espacios cerrados o con poca ventilación.

La inhalación prolongada de los vapores de naftalina puede causar daños en los glóbulos rojos y derivar en anemia hemolítica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inhalación prolongada puede causar irritación en las vías respiratorias, dolor de cabeza, mareos, cansancio o náuseas. Si el naftaleno ingresa al organismo en cantidades importantes, puede dañar los glóbulos rojos y provocar anemia hemolítica, un cuadro en el que esas células se destruyen antes de tiempo y transportan menos oxígeno. Las personas con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, una condición hereditaria, son más sensibles a este efecto.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasifica el naftaleno como posiblemente cancerígeno para las personas. Esta evaluación se basa principalmente en estudios con animales, ya que la evidencia disponible en seres humanos es limitada. Los niños pequeños enfrentan además un riesgo adicional: su tamaño y aspecto pueden llevarlos a confundirlas con caramelos o pastillas.

Ante una ingesta, la indicación es acudir de inmediato a urgencias sin inducir el vómito. Para prevenir accidentes, los CDC y la ATSDR recomiendan mantenerlas fuera del alcance de los chicos, usarlas únicamente en recipientes herméticos y airear y lavar la ropa almacenada con estos productos antes de usarla.