Especialistas señalan un análisis de orina que permite detectar daño renal temprano antes de la aparición de síntomas clínicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una alteración renal puede avanzar durante años sin señales evidentes, pero un análisis de orina conocido como cociente albúmina-creatinina urinaria puede advertir daño temprano en los riñones. El estudio, llamado uACR por sus siglas en inglés, cobra especial relevancia para quienes tienen diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas o antecedentes familiares de problemas renales.

La enfermedad renal crónica suele detectarse tarde porque, en sus primeras etapas, puede no producir síntomas. Según especialistas consultados por la revista Parade, medir la presencia de albúmina en la orina permite identificar una posible alteración antes de que la capacidad de filtración de los riñones se reduzca de manera marcada.

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Albúmina en la orina: señal de daño renal

La albúmina es una proteína que normalmente circula en la sangre. Cuando los filtros renales se dañan o se irritan, parte de esa proteína puede pasar a la orina. El uACR determina cuánta albúmina hay en relación con la creatinina, una sustancia que también se elimina por esa vía.

Para la nefróloga Stefanie Diaz, de UT Health Tyler, esta prueba puede revelar un problema de forma anticipada. “Puede detectar daño renal temprano, a veces antes de que disminuya la función renal”, afirmó.

El resultado, sin embargo, no debe leerse de manera aislada. El uACR forma parte de una evaluación más amplia de la función renal, que considera los antecedentes clínicos, los factores de riesgo y otros análisis.

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La presencia de albúmina en la orina indica que los filtros de los riñones sufrieron lesiones o irritación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los controles complementarios más habituales es el filtrado glomerular estimado, conocido como eGFR. Este estudio de sangre permite calcular con qué eficacia los riñones eliminan los residuos del organismo. El urólogo Edward E. Cherullo, jefe de departamento del Rush University Medical Center de Chicago, señaló que ambos parámetros suelen analizarse en conjunto.

Cuándo se requiere evaluación médica adicional

En condiciones habituales, la cantidad de albúmina en la orina debe ser inferior a 30 miligramos por gramo (mg/g). Un resultado por encima de ese umbral se considera fuera del rango esperado y puede indicar que los filtros del riñón permiten el paso de proteínas que deberían mantenerse en la sangre.

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Eso no implica automáticamente un diagnóstico de enfermedad renal. La fiebre, una infección o el ejercicio físico reciente pueden causar una elevación temporal de albúmina urinaria. Por esa razón, los médicos suelen indicar una segunda medición antes de extraer conclusiones.

“Repetir la prueba es importante para determinar si la alteración persiste”, planteó Diaz. Además, los especialistas recomiendan que, cuando sea posible, la nueva muestra se recoja con la primera orina de la mañana, ya que puede ofrecer valores más estables.

Las anomalías renales deben mantenerse durante al menos tres meses para establecer un diagnóstico de enfermedad renal crónica, de acuerdo con la explicación de la nefróloga. En ese período, el profesional puede solicitar estudios de sangre y controles de presión arterial, glucosa y otros indicadores que ayuden a identificar el origen de la alteración.

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Un nivel de albúmina superior a 30 miligramos por gramo en la orina supera los valores esperados y requiere una segunda medición médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfermedades crónicas y riesgo de complicaciones

El análisis no se indica necesariamente a toda la población con la misma periodicidad. Los especialistas coincidieron en que las personas con diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular o antecedentes propios o familiares de trastornos renales deberían consultar por un control anual de uACR y función renal en sangre.

La recomendación tiene un motivo: esas condiciones pueden dañar de forma progresiva los vasos sanguíneos y los mecanismos de filtración de los riñones. En el caso de las personas con diabetes, el control anual forma parte de las medidas de seguimiento habituales.

El director médico de nefrología de trasplantes del Loma Linda University Transplant Institute, Rafael Villicana, indicó que hallar albúmina en la orina sugiere que el riñón está dejando escapar una proteína que, en condiciones normales, no debería aparecer allí.

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Aun así, el resultado debe ser interpretado por un profesional. La frecuencia de los controles y los pasos posteriores dependen de los antecedentes de cada paciente, los valores previos y la presencia de otras enfermedades.

Las personas con diabetes, hipertensión o problemas cardíacos requieren controles anuales de orina y función renal en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de la detección temprana

Un resultado alto persistente suele llevar a una investigación más detallada. Si los estudios confirman enfermedad renal, el siguiente paso puede ser la consulta con un nefrólogo para elaborar un plan de tratamiento individualizado.

Ese abordaje puede incluir el control de la presión arterial y el azúcar en sangre, ajustes en la medicación, cambios de hábitos y tratamientos dirigidos a proteger los riñones. El director médico de Evergreen Nephrology, Tim Pflederer, sostuvo que existen alternativas para evitar que el deterioro continúe y, según la causa, para revertir parte del daño.

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Cherullo remarcó que la detección temprana permite actuar sobre las enfermedades asociadas y considerar fármacos que ayuden a ralentizar la progresión. Con un seguimiento adecuado, la enfermedad renal crónica no conduce de forma inevitable a la insuficiencia renal ni a la diálisis.

La consulta médica resulta especialmente importante para las personas con factores de riesgo, incluso si no presentan molestias. En una enfermedad que puede permanecer silenciosa durante gran parte de su evolución, un análisis de orina puede aportar una señal temprana para decidir los controles y tratamientos necesarios.