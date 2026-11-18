El desgarro de la capa interna de la aorta permite la entrada de sangre entre sus paredes y puede bloquear el flujo hacia órganos vitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salud cardiovascular abarca afecciones muy distintas que pueden compartir manifestaciones como dolor en el pecho, falta de aire, mareos o desmayo. Esa coincidencia de síntomas puede dificultar una primera identificación, sobre todo cuando el malestar se asocia de manera inmediata con un infarto, aunque existen otros cuadros que también demandan atención urgente.

Dentro de ese grupo, la disección aórtica es una emergencia médica potencialmente mortal porque compromete la arteria principal que lleva sangre desde el corazón hacia el resto del organismo. El diagnóstico temprano y la intervención rápida modifican las posibilidades de supervivencia, explican en la Mayo Clinic.

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Aunque se trata de una condición poco frecuente, sus señales pueden parecerse a las de un infarto, una embolia pulmonar o un accidente cerebrovascular. El dolor repentino e intenso, junto con alteraciones neurológicas o dificultad para respirar, requiere una evaluación de emergencia, explicaron expertos de la entidad sanitaria.

Un desgarro en la aorta puede alterar el riego de órganos vitales

La aorta es la arteria de mayor tamaño del cuerpo y se extiende desde el corazón por el tórax y el abdomen para distribuir sangre al resto de los órganos. Su pared cuenta con tres capas y, cuando la capa interna se desgarra, la sangre puede ingresar entre los tejidos que la forman y crear un canal anormal, explicó la American Heart Association.

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La disección aórtica es una emergencia cardiovascular que compromete la arteria principal del organismo y exige un diagnóstico temprano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa separación de capas puede reducir o bloquear el flujo sanguíneo hacia el corazón, el cerebro, los riñones, el intestino u otras zonas del cuerpo. También puede causar una rotura completa de la aorta o acumulación de sangre alrededor del corazón, complicaciones que ponen en riesgo la vida, según describió la entidad cardiovascular estadounidense.

La clasificación más utilizada diferencia las disecciones tipo A y tipo B según su ubicación. La primera afecta la zona ascendente de la aorta, más cercana al corazón, y suele requerir cirugía urgente por el riesgo de complicaciones graves. La segunda compromete la aorta descendente y, de acuerdo con Mayo Clinic, puede tratarse inicialmente con medicamentos en algunos casos, aunque su evolución depende de la extensión y de si interfiere con el aporte de sangre a los órganos.

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El síntoma más característico es un dolor súbito, intenso y persistente en el pecho o la espalda, que puede extenderse al cuello, el abdomen o las piernas. La doctora Alexandra Lansky, directora del Programa de Investigación Clínica del Centro Cardiovascular de la Universidad de Yale, señaló en declaraciones recogidas por la American Heart Association que ese dolor suele describirse como desgarrador, punzante o como el más intenso experimentado hasta entonces.

El dolor súbito e intenso en el pecho o la espalda suele manifestarse de forma punzante y extenderse hacia el cuello, el abdomen o las extremidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad repentina para respirar, el desmayo, la debilidad o pérdida de sensibilidad en las extremidades, las dificultades para hablar, los cambios visuales y las diferencias de pulso o de presión arterial entre ambos brazos también pueden ser signos de alarma. Una revisión de StatPearls indicó que la presentación clínica puede ser variable y que la ausencia de todos los signos clásicos no descarta el diagnóstico.

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El control de la presión arterial y la atención urgente son claves

La hipertensión sostenida figura entre los factores modificables más relevantes porque puede deteriorar progresivamente la pared de la aorta. También se asocian con un mayor riesgo la aterosclerosis, el tabaquismo, el colesterol elevado y los aneurismas aórticos, que son dilataciones o zonas debilitadas en esa arteria, según expuso la Cleveland Clinic.

Existen, además, condiciones que no dependen de hábitos cotidianos, como antecedentes familiares de enfermedad aórtica, válvula aórtica bicúspide y trastornos del tejido conectivo. La información médica disponible sostiene que comunicar esos antecedentes al equipo de salud permite definir controles y estudios por imágenes cuando resulten indicados.

La confirmación del cuadro precisa estudios como la tomografía computarizada o la ecocardiografía transesofágica para definir una cirugía o una reparación endovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medidas preventivas se orientan a controlar la presión arterial, el colesterol y otros riesgos cardiovasculares bajo seguimiento profesional, evitar los productos de tabaco y sostener las revisiones médicas. Mayo Clinic también incluye la prevención de lesiones en el pecho y la consulta por antecedentes familiares como aspectos relevantes para evaluar el riesgo individual.

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Ante dolor intenso y repentino en el pecho, la espalda o el abdomen, falta de aire súbita, pérdida de conciencia o síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular, la indicación es acudir de inmediato a un servicio de emergencias. La rapidez resulta decisiva porque, según la revisión de StatPearls, la disección aórtica aguda sin tratamiento tiene una mortalidad elevada y puede progresar con rapidez.

La confirmación diagnóstica requiere estudios por imágenes, como la tomografía computarizada, la ecocardiografía transesofágica o la resonancia magnética, según la estabilidad clínica y los recursos disponibles. Una vez identificado el cuadro, el tratamiento puede incluir control farmacológico de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, cirugía abierta o reparación endovascular, una técnica que utiliza dispositivos colocados dentro del vaso sanguíneo.

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Tras superar la etapa aguda, el seguimiento suele incluir controles periódicos de la aorta mediante imágenes y tratamiento sostenido de los factores de riesgo. La American Heart Association señaló que muchas personas pueden recuperar una vida activa e independiente luego de una intervención, aunque la afección requiere vigilancia especializada de largo plazo.