Las necesidades alimentarias de las mujeres experimentan cambios a lo largo de los años (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las necesidades alimentarias cambian con el paso de los años y, en las mujeres, las variaciones hormonales de la mediana edad pueden modificar la salud de los huesos, los músculos, el corazón y el metabolismo. El hierro, el calcio, las proteínas, la vitamina B12 y la vitamina D ganan relevancia en distintas décadas de la vida, según nutricionistas consultadas por Prevention.

Las especialistas señalaron que la perimenopausia, la menopausia y el envejecimiento pueden influir en la densidad ósea, la masa muscular, la sensibilidad a la insulina y la salud cardiovascular. Sus recomendaciones permiten identificar qué nutrientes conviene priorizar en cada etapa.

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Una dieta basada en verduras, frutas, legumbres, cereales integrales y proteínas magras aporta gran parte de los nutrientes necesarios. Sin embargo, las necesidades pueden variar según la etapa de vida. Los suplementos no reemplazan una alimentación variada y su uso debe evaluarse con un profesional de la salud, sobre todo ante enfermedades previas o tratamientos farmacológicos.

En los 40, el hierro puede ayudar a detectar el impacto de menstruaciones más abundantes

Las carnes, las legumbres, los vegetales de hoja verde y los cereales fortificados constituyen fuentes de hierro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La perimenopausia suele comenzar durante los 40 años y uno de sus primeros signos son las alteraciones del ciclo menstrual. Algunas mujeres presentan sangrados más intensos, irregulares o prolongados, una situación que puede aumentar la pérdida de hierro.

La nutricionista registrada Blanca García explicó a Prevention que los cambios repentinos en la menstruación pueden coincidir con mayor agotamiento. Este mineral participa en la formación de hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno por el organismo. Cuando las reservas disminuyen, pueden aparecer cansancio, falta de aire, menor concentración y cambios en el estado de ánimo.

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La deficiencia no siempre se traduce de inmediato en anemia. La doctora en nutrición y dietista acreditada Shy Vishnumohan advirtió que una persona puede tener hemoglobina dentro de los rangos habituales y, aun así, contar con depósitos de hierro bajos, asociados con fatiga y problemas de concentración. Ante períodos más abundantes junto con malestar persistente, recomendó consultar por un análisis de ferritina, un indicador de las reservas del mineral.

Las carnes, las legumbres, los vegetales de hoja verde y los cereales fortificados son algunas fuentes dietarias de hierro. La combinación de alimentos vegetales ricos en hierro con vitamina C puede favorecer su absorción.

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En los 50, el calcio pasa a ser central para proteger la masa ósea

Los lácteos, las sardinas con espinas y el tofu con sales de calcio figuran entre los alimentos que aportan este mineral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las mujeres llega a la menopausia en sus 50 años. La nutricionista y dietista registrada Nicole Ibarra indicó que, con la caída del estrógeno, se pierde parte de la protección frente a la osteoporosis. El organismo retiene menos calcio y aumenta el riesgo de pérdida de densidad mineral ósea.

Después de la menopausia, la densidad mineral ósea puede disminuir alrededor de un 1% por año, de acuerdo con datos citados por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. El calcio funciona como uno de los componentes estructurales del hueso, aunque su aporte debe integrarse con otros cuidados.

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La nutricionista registrada Kate Morton precisó que la recomendación diaria pasa de 1.000 miligramos a 1.200 miligramos de calcio desde los 51 años. Los lácteos, bebidas vegetales enriquecidas, sardinas con espinas, tofu elaborado con sales de calcio y algunos vegetales forman parte de las alternativas para incorporarlo.

La vitamina D también resulta necesaria porque permite absorber el calcio. Pescados en conserva y bebidas fortificadas pueden aportarla, aunque la exposición solar, los hábitos cotidianos y la ubicación geográfica condicionan los niveles individuales. Un análisis médico puede determinar si hace falta un suplemento.

En los 60, una ingesta adecuada de proteínas ayuda a preservar la movilidad

Huevos, pescados, carnes magras, lácteos y legumbres facilitan el cumplimiento de la meta de proteínas diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los 60 años, la pérdida de masa muscular tiende a acelerarse. La nutricionista registrada con maestría Whitney Stuart explicó que ese proceso puede afectar el equilibrio, la fuerza, la autonomía para realizar tareas diarias y el control de la glucosa.

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Las especialistas consultadas proponen una meta mínima de entre 1 y 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día para las personas mayores. Quienes viven con enfermedades crónicas, procesos inflamatorios o mayor riesgo de fragilidad pueden requerir cantidades superiores, siempre con orientación profesional.

Stuart sugirió distribuir entre 25 y 30 gramos de proteína en cada comida, en lugar de concentrar la mayor parte en la cena. Huevos, pescados, carnes magras, lácteos, yogur, legumbres, soja y derivados pueden contribuir a alcanzar ese objetivo.

Vishnumohan remarcó que el aporte alimentario necesita acompañarse de ejercicio de fuerza. La proteína aporta los componentes para sostener el tejido muscular y el entrenamiento de resistencia estimula su conservación. Un estudio pequeño en mujeres mayores observó mayores incrementos de masa muscular en quienes combinaron una dieta alta en proteínas con ejercicios de fuerza.

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En los 70, la vitamina B12 requiere controles por su menor absorción

Los alimentos de origen animal como carnes, pescados, lácteos y huevos aportan vitamina B12 de forma natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina B12 interviene en el funcionamiento de los nervios y en la formación de glóbulos rojos. Stuart señaló que, con la edad, el estómago suele producir menos ácido, lo que puede dificultar su absorción.

El riesgo también puede crecer entre quienes usan inhibidores de la bomba de protones para el reflujo o metformina para la diabetes. Morton advirtió que la falta de B12 puede asociarse con fatiga, niebla mental, síntomas depresivos, problemas nerviosos y dificultades de equilibrio o coordinación, aunque esas señales también pueden corresponder a otras afecciones.

La vitamina B12 se encuentra de manera natural en carnes, pescados, huevos y lácteos. Los productos fortificados y los suplementos son otras vías posibles, pero la decisión debe basarse en controles clínicos y de laboratorio.

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Desde los 80, la vitamina D suma protección para huesos y músculos

La vitamina D ayuda a la conservación de la masa muscular y la estructura ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

En edades más avanzadas, muchas personas pasan menos tiempo al aire libre y la piel produce menos vitamina D al exponerse a la luz solar. Esa combinación eleva la probabilidad de insuficiencia.

Stuart indicó que la vitamina D contribuye al mantenimiento de huesos y músculos, dos factores vinculados con la prevención de caídas. Las pautas de 2025 de la Sociedad de Endocrinología citadas por Prevention recomiendan que los adultos mayores de 75 años reciban al menos 400 unidades internacionales diarias de vitamina D, sin importar sus niveles previos.

La indicación general no sustituye la evaluación individual. Los antecedentes de fracturas, osteoporosis, enfermedad renal, trastornos digestivos o tratamientos farmacológicos pueden modificar la estrategia nutricional y la dosis adecuada.

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